Ауэ - Ганновер смотреть онлайн 21 июня 2020
Футбол | 2-я Немецкая Бундеслига 2019/20 | 33-й турНачало 21 июня 2020г в 16:30 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ауэ и Ганновер, которое состоится 21 июня 2020 года в 16:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии, 2-я Бундеслига 2019/20, 33-тур, оно проводится в стране Германия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эрцгебирге
Ауэ
Ганновер-96
Ганновер
|40
|вр
|Роберт Ендруш
|2
|зщ
|Якоб Расмуссен
|26
|зщ
|Сёрен Гонтер
|15
|зщ
|Деннис Кемпе
|21
|зщ
|Малком Какуталуа
|5
|пз
|Клеменс Фандрих
|17
|пз
|Филипп Ризе
|20
|пз
|Калоджеро Риццуто
|
31'
|7
|пз
|Ян Хоксхайдт
|
31'
|11
|нп
|Флориан Крюгер
|
90'
|37
|нп
|Паскаль Теструт
|
78'
|24
|пз
|Джон-Патрик Штраус
|
31'
|8
|пз
|Том Баумгарт
|
31'
|14
|нп
|Филипп Цулехнер
|
78'
|27
|нп
|Негош Купусович
|
90'
|23
|вр
|Михаэль Ратайчак
|4
|зщ
|Юлиан Корб
|31
|зщ
|Вальдемар Антон
|15
|зщ
|Тимо Хюберс
|28
|зщ
|Марсель Франке
|
65'
|21
|зщ
|Яннес-Килиан Хорн
|35
|пз
|Флоран Муслия
|
58'
|13
|пз
|Доминик Кайзер
|
58'
|10
|пз
|Генки Харагути
|17
|нп
|Марвин Дукш
|26
|нп
|Хендрик Вайдандт
|
65'
|7
|пз
|Эдгар Приб
|
58'
|33
|нп
|Седрик Тойхерт
|
58'
|2
|зщ
|Йосип Элез
|
65'
|9
|нп
|Йон Гвидетти
|
65'
Запасные
|34
|вр
|Даниэль Хас
|16
|пз
|Эрик Маечак
|23
|пз
|Николас Сесса
|25
|вр
|Мартин Хансен
|3
|зщ
|Миико Альборноз
|22
|зщ
|Маттиас Остшолек
|20
|пз
|Филипп Окс
|18
|пз
|Марк Штендера
Главные тренеры
|Дирк Шустер
|Кенан Кочак
История личных встреч
|2019/20
|7 декабря
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 16
|3 : 2
|2016/17
|22 апреля
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 30
|2 : 2
|2016/17
|19 ноября
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 13
|2 : 0
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