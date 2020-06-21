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Ауэ - Ганновер смотреть онлайн 21 июня 2020

Футбол | 2-я Немецкая Бундеслига 2019/20 | 33-й тур
Начало 21 июня 2020г в 16:30 мск
АуэГанновер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ауэ и Ганновер, которое состоится 21 июня 2020 года в 16:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии, 2-я Бундеслига 2019/20, 33-тур, оно проводится в стране Германия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эрцгебирге
Ауэ
Ганновер-96
Ганновер
40 Германия вр Роберт Ендруш  
2 Дания зщ Якоб Расмуссен  
26 Германия зщ Сёрен Гонтер  
15 Германия зщ Деннис Кемпе  
21 Германия зщ Малком Какуталуа  
5 Германия пз Клеменс Фандрих  
17 Германия пз Филипп Ризе  
20 Германия пз Калоджеро Риццуто
31'
7 Германия пз Ян Хоксхайдт
31'
11 Германия нп Флориан Крюгер
90'
37 Германия нп Паскаль Теструт
78'
24 Филиппины пз Джон-Патрик Штраус
31'
8 Германия пз Том Баумгарт
31'
14 Австрия нп Филипп Цулехнер
78'
27 Сербия нп Негош Купусович
90'
23 Германия вр Михаэль Ратайчак  
4 Германия зщ Юлиан Корб  
31 Германия зщ Вальдемар Антон  
15 Германия зщ Тимо Хюберс  
28 Германия зщ Марсель Франке
65'
21 Германия зщ Яннес-Килиан Хорн  
35 Косово пз Флоран Муслия
58'
13 Германия пз Доминик Кайзер
58'
10 Япония пз Генки Харагути  
17 Германия нп Марвин Дукш  
26 Германия нп Хендрик Вайдандт
65'
7 Германия пз Эдгар Приб
58'
33 Германия нп Седрик Тойхерт
58'
2 Хорватия зщ Йосип Элез
65'
9 Швеция нп Йон Гвидетти
65'
Запасные
34 Германия вр Даниэль Хас  
16 Германия пз Эрик Маечак  
23 Аргентина пз Николас Сесса  
25 Дания вр Мартин Хансен  
3 Чили зщ Миико Альборноз  
22 Германия зщ Маттиас Остшолек  
20 Германия пз Филипп Окс  
18 Германия пз Марк Штендера  
Главные тренеры
Германия Дирк Шустер      
Германия Кенан Кочак      
История личных встреч
2019/20 7 декабря Германия - Вторая Бундеслига Тур 16 Ганновер-963 : 2Эрцгебирге
2016/17 22 апреля Германия - Вторая Бундеслига Тур 30 Эрцгебирге2 : 2Ганновер-96
2016/17 19 ноября Германия - Вторая Бундеслига Тур 13 Ганновер-962 : 0Эрцгебирге

Отзывы и комментарии к матчу

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