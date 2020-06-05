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Зандхаузен - Динамо Дрезден смотреть онлайн 21 июня 2020

Футбол | 2-я Немецкая Бундеслига 2019/20 | 33-й тур
Начало 21 июня 2020г в 16:30 мск
ЗандхаузенДинамо Др.

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Зандхаузен и Динамо Дрезден, которое состоится 21 июня 2020 года в 16:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии, 2-я Бундеслига 2019/20, 33-тур, оно проводится в стране Германия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зандхаузен
Зандхаузен
Динамо Др
Дрезден
1 Австрия вр Мартин Фрайсль  
22 Германия зщ Геррит Наубер
55'
14 Германия зщ Тим Кистер  
19 Косово зщ Леарт Пакярада  
18 Германия зщ Деннис Дикмайер  
4 Германия зщ Йеспер Верлат  
27 Германия пз Робин Шой
61'
6 Германия пз Денис Линсмайер  
5 Германия пз Марлон Фрай
83'
10 Германия нп Юлиус Байда
61'
11 Марокко нп Азиз Бухаддуз
82'
39 Германия зщ Роман Хаук
55'
21 Германия пз Энрике Пенья Цаунер
61'
8 Германия нп Марио Энгельс
61'
26 Косово пз Бесар Халими
82'
17 Германия пз Эрик Ценга
83'
1 Германия вр Кевин Бролль  
23 Германия зщ Флориан Баллас  
7 Германия зщ Никлас Кройцер
61'
15 Германия зщ Крис Лёв  
6 Германия пз Марко Хартман  
10 Германия пз Марко Тераццино  
17 Германия пз Рене Клингенбург
67'
4 Германия пз Яннис Николау  
35 Германия нп Рансфорд Кёнигсдёрффер
81'
13 Дания нп Симон Макиенок  
9 Германия нп Патрик Шмидт
67'
2 Швеция зщ Линус Вальквист
61'
20 Германия пз Патрик Эберт
67'
29 Австрия пз Саша Хорват
67'
28 Германия пз Бариш Атик
81'
Запасные
13 Германия вр Рик Вулле  
24 Германия зщ Филипп Клингман  
30 Германия зщ Сёрен Дикман  
7 Германия пз Филип Тюрпиц  
21 Германия вр Тим Босс  
31 Дания зщ Брайан Хамалайнен  
8 Чехия пз Йозеф Гушбауэр  
36 Германия пз Макс Кульке  
Главные тренеры
Германия Уве Кошинат      
Германия Маркус Каучински      
История личных встреч
2019/20 8 декабря Германия - Вторая Бундеслига Тур 16 Динамо Др1 : 1Зандхаузен
2018/19 13 апреля Германия - Вторая Бундеслига Тур 29 Зандхаузен3 : 1Динамо Др
2018/19 2 ноября Германия - Вторая Бундеслига Тур 12 Динамо Др3 : 1Зандхаузен
2017/18 28 января Германия - Вторая Бундеслига Тур 20 Зандхаузен1 : 0Динамо Др
2017/18 19 августа Германия - Вторая Бундеслига Тур 3 Динамо Др0 : 4Зандхаузен
2016/17 19 марта Германия - Вторая Бундеслига Тур 25 Динамо Др2 : 0Зандхаузен
2016/17 30 сентября Германия - Вторая Бундеслига Тур 8 Зандхаузен2 : 0Динамо Др

Отзывы и комментарии к матчу

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