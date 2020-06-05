Зандхаузен - Динамо Дрезден смотреть онлайн 21 июня 2020
Футбол | 2-я Немецкая Бундеслига 2019/20 | 33-й турНачало 21 июня 2020г в 16:30 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Зандхаузен и Динамо Дрезден, которое состоится 21 июня 2020 года в 16:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии, 2-я Бундеслига 2019/20, 33-тур, оно проводится в стране Германия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зандхаузен
Зандхаузен
Динамо Др
Дрезден
|1
|вр
|Мартин Фрайсль
|22
|зщ
|Геррит Наубер
|
55'
|14
|зщ
|Тим Кистер
|19
|зщ
|Леарт Пакярада
|18
|зщ
|Деннис Дикмайер
|4
|зщ
|Йеспер Верлат
|27
|пз
|Робин Шой
|
61'
|6
|пз
|Денис Линсмайер
|5
|пз
|Марлон Фрай
|
83'
|10
|нп
|Юлиус Байда
|
61'
|11
|нп
|Азиз Бухаддуз
|
82'
|39
|зщ
|Роман Хаук
|
55'
|21
|пз
|Энрике Пенья Цаунер
|
61'
|8
|нп
|Марио Энгельс
|
61'
|26
|пз
|Бесар Халими
|
82'
|17
|пз
|Эрик Ценга
|
83'
|1
|вр
|Кевин Бролль
|23
|зщ
|Флориан Баллас
|7
|зщ
|Никлас Кройцер
|
61'
|15
|зщ
|Крис Лёв
|6
|пз
|Марко Хартман
|10
|пз
|Марко Тераццино
|17
|пз
|Рене Клингенбург
|
67'
|4
|пз
|Яннис Николау
|35
|нп
|Рансфорд Кёнигсдёрффер
|
81'
|13
|нп
|Симон Макиенок
|9
|нп
|Патрик Шмидт
|
67'
|2
|зщ
|Линус Вальквист
|
61'
|20
|пз
|Патрик Эберт
|
67'
|29
|пз
|Саша Хорват
|
67'
|28
|пз
|Бариш Атик
|
81'
Запасные
|13
|вр
|Рик Вулле
|24
|зщ
|Филипп Клингман
|30
|зщ
|Сёрен Дикман
|7
|пз
|Филип Тюрпиц
|21
|вр
|Тим Босс
|31
|зщ
|Брайан Хамалайнен
|8
|пз
|Йозеф Гушбауэр
|36
|пз
|Макс Кульке
Главные тренеры
|Уве Кошинат
|Маркус Каучински
История личных встреч
|2019/20
|8 декабря
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 16
|1 : 1
|2018/19
|13 апреля
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 29
|3 : 1
|2018/19
|2 ноября
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 12
|3 : 1
|2017/18
|28 января
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 20
|1 : 0
|2017/18
|19 августа
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 3
|0 : 4
|2016/17
|19 марта
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 25
|2 : 0
|2016/17
|30 сентября
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 8
|2 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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