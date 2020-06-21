Оснабрюк - Хольштайн Киль смотреть онлайн 21 июня 2020
Футбол | 2-я Немецкая Бундеслига 2019/20 | 33-й турНачало 21 июня 2020г в 16:30 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оснабрюк и Хольштайн Кил, которое состоится 21 июня 2020 года в 16:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии, 2-я Бундеслига 2019/20, 33-тур, оно проводится в стране Германия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оснабрюк
Оснабрюк
Хольштайн
Киль
|22
|вр
|Филип Кюн
|27
|зщ
|Феликс Агу
|
88'
|4
|зщ
|Лукас Гугганиг
|18
|зщ
|Маурис Трапп
|7
|пз
|Басхким Айдини
|25
|пз
|Свен Кёлер
|
79'
|6
|пз
|Мориц Хайер
|26
|пз
|Себастьян Райнхард Клаас
|
67'
|29
|пз
|Брайан Хеннинг
|
79'
|11
|нп
|Ассан Сесай
|
67'
|20
|нп
|Марк Хайдер
|2
|пз
|Мануэль Фаррона-Пулидо
|
67'
|14
|нп
|Этьенн Аменийдо
|
67'
|17
|зщ
|Адам Сушач
|
79'
|23
|пз
|Давид Блаша
|
79'
|9
|нп
|Маркос Альварес
|
88'
|30
|вр
|Яннис Гелиос
|3
|зщ
|Доминик Шмидт
|
55'
|25
|зщ
|Фил Нойман
|22
|зщ
|Александар Игнёвски
|
79'
|15
|зщ
|Йоханнес ван ден Берг
|
55'
|24
|зщ
|Хауке Валь
|16
|пз
|Филипп Зандер
|18
|нп
|Лион Лаубербах
|19
|нп
|Эммануэль Ийоха
|
69'
|27
|нп
|Финн-Доминик Порат
|17
|нп
|Макана Руди Баку
|
56'
|2
|зщ
|Сео Юн Джэ
|
55'
|5
|зщ
|Штефан Тескер
|
55'
|20
|зщ
|Янник Дем
|
56'
|14
|пз
|Михаэль Эбервайн
|
69'
|6
|зщ
|Jonas Sterner
|
79'
Запасные
|1
|вр
|Нильс-Йонатан Кёрбер
|19
|зщ
|Кевин Вольце
|10
|пз
|Анас Уахим
|31
|пз
|Никлас Шмидт
|35
|вр
|Доминик Райман
|29
|зщ
|Тобиас Флекштайн
|10
|пз
|Дэвид Атанга
|9
|пз
|Салим Хелефи
Главные тренеры
|Даниэль Тиун
|Оле Вернер
История личных встреч
|2019/20
|7 декабря
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 16
|2 : 4
Отзывы и комментарии к матчу
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