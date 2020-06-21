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Оснабрюк - Хольштайн Киль смотреть онлайн 21 июня 2020

Футбол | 2-я Немецкая Бундеслига 2019/20 | 33-й тур
Начало 21 июня 2020г в 16:30 мск
ОснабрюкКиль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оснабрюк и Хольштайн Кил, которое состоится 21 июня 2020 года в 16:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии, 2-я Бундеслига 2019/20, 33-тур, оно проводится в стране Германия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оснабрюк
Оснабрюк
Хольштайн
Киль
22 Германия вр Филип Кюн  
27 Германия зщ Феликс Агу
88'
4 Австрия зщ Лукас Гугганиг  
18 Германия зщ Маурис Трапп  
7 Германия пз Басхким Айдини  
25 Германия пз Свен Кёлер
79'
6 Германия пз Мориц Хайер  
26 Германия пз Себастьян Райнхард Клаас
67'
29 Германия пз Брайан Хеннинг
79'
11 Гамбия нп Ассан Сесай
67'
20 Германия нп Марк Хайдер  
2 Германия пз Мануэль Фаррона-Пулидо
67'
14 Германия нп Этьенн Аменийдо
67'
17 Хорватия зщ Адам Сушач
79'
23 Германия пз Давид Блаша
79'
9 Германия нп Маркос Альварес
88'
30 Греция вр Яннис Гелиос  
3 Германия зщ Доминик Шмидт
55'
25 Германия зщ Фил Нойман  
22 Сербия зщ Александар Игнёвски
79'
15 Германия зщ Йоханнес ван ден Берг
55'
24 Германия зщ Хауке Валь  
16 Германия пз Филипп Зандер  
18 Германия нп Лион Лаубербах  
19 Германия нп Эммануэль Ийоха
69'
27 Германия нп Финн-Доминик Порат  
17 Германия нп Макана Руди Баку
56'
2 Южная Корея зщ Сео Юн Джэ
55'
5 Германия зщ Штефан Тескер
55'
20 Германия зщ Янник Дем
56'
14 Германия пз Михаэль Эбервайн
69'
6 Германия зщ Jonas Sterner
79'
Запасные
1 Германия вр Нильс-Йонатан Кёрбер  
19 Германия зщ Кевин Вольце  
10 Германия пз Анас Уахим  
31 Германия пз Никлас Шмидт  
35 Германия вр Доминик Райман  
29 Германия зщ Тобиас Флекштайн  
10 Гана пз Дэвид Атанга  
9 Швейцария пз Салим Хелефи  
Главные тренеры
Германия Даниэль Тиун      
Германия Оле Вернер      
История личных встреч
2019/20 7 декабря Германия - Вторая Бундеслига Тур 16 Хольштайн2 : 4Оснабрюк

Отзывы и комментарии к матчу

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