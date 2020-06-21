Карлсруэ - Арминия смотреть онлайн 21 июня 2020
Футбол | 2-я Немецкая Бундеслига 2019/20 | 33-й турНачало 21 июня 2020г в 16:30 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Карлсруэ и Арминия, которое состоится 21 июня 2020 года в 16:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии, 2-я Бундеслига 2019/20, 33-тур, оно проводится в стране Германия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Карлсруэ
Карлсруэ
Арминия
Билефельд
|1
|вр
|Бенджамин Уфофф
|23
|зщ
|Дирк Карлсон
|
46'
|3
|зщ
|Даниэль Гордон
|21
|зщ
|Марко Тиде
|22
|зщ
|Кристоф Кобальд
|4
|пз
|Лукас Фрёде
|
72'
|7
|пз
|Марк Лоренц
|
73'
|26
|пз
|Жером Гондорф
|
80'
|10
|пз
|Марвин Ванитцек
|32
|пз
|Энис Бен-Хатира
|
36'
|33
|нп
|Филипп Хофман
|19
|нп
|Доминик Котер
|
36'
|6
|зщ
|Дамиан Россбах
|
46'
|24
|нп
|Бабакар Гуйе
|
72'
|17
|нп
|Марко Джуричин
|
73'
|30
|нп
|Антон Финк
|
80'
|1
|вр
|Штефан Ортега
|3
|зщ
|Бриан Берендт
|27
|зщ
|Седрик Бруннер
|23
|зщ
|Андерсон-Ленда Лукоки
|2
|зщ
|Амос Пипер
|25
|зщ
|Жонатан Клосс
|
64'
|19
|пз
|Мануэль Притль
|30
|пз
|Марцель Хартель
|
80'
|20
|пз
|Нильс Зойферт
|
65'
|9
|нп
|Фабиан Клос
|21
|нп
|Андреас Фогльзаммер
|
80'
|29
|пз
|Себио Суку
|
64'
|6
|пз
|Том Шюц
|
65'
|7
|пз
|Патрик Вайраух
|
80'
|36
|нп
|Свен Шипплок
|
80'
Запасные
|35
|вр
|Мариус Герсбек
|5
|зщ
|Давид Писот
|8
|пз
|Мануэль Штифлер
|20
|пз
|Александер Гройсс
|34
|вр
|Оскар Линнер
|8
|зщ
|Флориан Хартерц
|11
|зщ
|Штефан Зальгер
|38
|пз
|Джомейн Эллай Консбрух
|16
|пз
|Фабиан Кунце
Главные тренеры
|Кристиан Айхнер
|Уве Нойхаус
История личных встреч
|2019/20
|6 декабря
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 16
|2 : 2
|2016/17
|29 января
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 18
|3 : 2
|2016/17
|7 августа
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 1
|0 : 0
|2015/16
|15 мая
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 34
|1 : 1
|2015/16
|5 декабря
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 17
|2 : 1
|2008/09
|14 марта
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|0 : 1
|2008/09
|3 октября
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|1 : 2
|2007/08
|5 апреля
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|1 : 0
|2007/08
|21 октября
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|0 : 0
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