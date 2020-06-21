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Карлсруэ - Арминия смотреть онлайн 21 июня 2020

Футбол | 2-я Немецкая Бундеслига 2019/20 | 33-й тур
Начало 21 июня 2020г в 16:30 мск
КарлсруэАрминия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Карлсруэ и Арминия, которое состоится 21 июня 2020 года в 16:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии, 2-я Бундеслига 2019/20, 33-тур, оно проводится в стране Германия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карлсруэ
Карлсруэ
Арминия
Билефельд
1 Германия вр Бенджамин Уфофф  
23 Люксембург зщ Дирк Карлсон
46'
3 Ямайка зщ Даниэль Гордон  
21 Германия зщ Марко Тиде  
22 Австрия зщ Кристоф Кобальд  
4 Германия пз Лукас Фрёде
72'
7 Германия пз Марк Лоренц
73'
26 Германия пз Жером Гондорф
80'
10 Германия пз Марвин Ванитцек  
32 Тунис пз Энис Бен-Хатира
36'
33 Германия нп Филипп Хофман  
19 Германия нп Доминик Котер
36'
6 Германия зщ Дамиан Россбах
46'
24 Сенегал нп Бабакар Гуйе
72'
17 Австрия нп Марко Джуричин
73'
30 Германия нп Антон Финк
80'
1 Германия вр Штефан Ортега  
3 Германия зщ Бриан Берендт  
27 Швейцария зщ Седрик Бруннер  
23 Германия зщ Андерсон-Ленда Лукоки  
2 Германия зщ Амос Пипер  
25 Франция зщ Жонатан Клосс
64'
19 Австрия пз Мануэль Притль  
30 Германия пз Марцель Хартель
80'
20 Германия пз Нильс Зойферт
65'
9 Германия нп Фабиан Клос  
21 Германия нп Андреас Фогльзаммер
80'
29 Бенин пз Себио Суку
64'
6 Германия пз Том Шюц
65'
7 Германия пз Патрик Вайраух
80'
36 Германия нп Свен Шипплок
80'
Запасные
35 Германия вр Мариус Герсбек  
5 Германия зщ Давид Писот  
8 Германия пз Мануэль Штифлер  
20 Германия пз Александер Гройсс  
34 Швеция вр Оскар Линнер  
8 Германия зщ Флориан Хартерц  
11 Германия зщ Штефан Зальгер  
38 Германия пз Джомейн Эллай Консбрух  
16 Германия пз Фабиан Кунце  
Главные тренеры
Германия Кристиан Айхнер      
Германия Уве Нойхаус      
История личных встреч
2019/20 6 декабря Германия - Вторая Бундеслига Тур 16 Арминия2 : 2Карлсруэ
2016/17 29 января Германия - Вторая Бундеслига Тур 18 Карлсруэ3 : 2Арминия
2016/17 7 августа Германия - Вторая Бундеслига Тур 1 Арминия0 : 0Карлсруэ
2015/16 15 мая Германия - Вторая Бундеслига Тур 34 Карлсруэ1 : 1Арминия
2015/16 5 декабря Германия - Вторая Бундеслига Тур 17 Арминия2 : 1Карлсруэ
2008/09 14 марта Германия - Бундеслига Тур 24 Карлсруэ0 : 1Арминия
2008/09 3 октября Германия - Бундеслига Тур 7 Арминия1 : 2Карлсруэ
2007/08 5 апреля Германия - Бундеслига Тур 27 Арминия1 : 0Карлсруэ
2007/08 21 октября Германия - Бундеслига Тур 10 Карлсруэ0 : 0Арминия

Отзывы и комментарии к матчу

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