  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Олимпиакос - Панатинаикос смотреть онлайн 21 июня 2020

Футбол | Чемпионат Греции 2019/20 | Суперлига 3-й тур
Начало 21 июня 2020г в 21:30 мск
ОлимпиакосПанатинаикос

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Олимпиакос и Панатинаикос, которое состоится 21 июня 2020 года в 21:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Греции, Суперлига 2019/20, 3-тур, оно проводится в стране Греция. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Олимпиакос
Пирей
Панатинаикос
Афины
1 Португалия вр Жозе де Са  
21 Греция зщ Константинос Цимикас  
3 Португалия зщ Рубен Семеду  
14 Норвегия зщ Омар Элабделлауи
74'
24 Сенегал зщ Уссейну Ба  
5 Греция пз Андреас Бухалакис  
8 Бразилия пз Гильерме
62'
4 Гвинея пз Мохамед Камара
86'
7 Греция пз Костас Фортунис  
11 Марокко нп Юссеф Эль-Араби
62'
22 Аргентина нп Максимилиано Ловера
74'
26 Португалия пз Кафу
62'
99 Египет нп Ахмед Хассан
62'
76 Ангола зщ Бруну Гашпар
74'
19 Греция пз Георгиос Масурас
74'
18 Бразилия пз Бруно
86'
1 Греция вр Сократис Диудис  
5 Нидерланды зщ Барт Схенкевелд  
12 Греция зщ Илиас Хадзитеодоридис
80'
4 Греция зщ Димитриос Коловециос  
26 Испания пз Ануар Тухами
86'
8 Греция пз Христос Донис  
21 Греция пз Димитриос Курбелис  
11 Греция пз Анастасиос Хадзийованнис  
10 Норвегия пз Гайас Захид
46'
20 Нидерланды пз Яссин Аюб
72'
9 Италия нп Федерико Македа  
7 Греция пз Димитрис Коловос
46'
18 Греция пз Яннис Бузукис
72'
47 Греция зщ Василиос Загаритис
80'
99 Греция нп Анаргирос Кампецис
86'
Запасные
16 Франция вр Бобби Аллен  
35 Греция зщ Василис Торосидис  
66 Сенегал зщ Пап Сиссе  
97 Сербия пз Лазар Ранджелович  
15 Греция вр Василис Ксенопулос  
23 Греция зщ Вангелис Теохарис  
55 Греция пз Сотириос-Поликарпос Александропулос  
37 Греция пз Андреас Атанасакопулос  
58 Греция пз Димитриос Серпезис  
Главные тренеры
Португалия Педру Мартинш      
Греция Георгиос Донис      
История личных встреч
2020 5 января Греция - Суперлига Суперлига. Тур 17 Олимпиакос1 : 0Панатинаикос
2020 22 сентября Греция - Суперлига Суперлига. Тур 4 Панатинаикос1 : 1Олимпиакос
2019 17 марта Греция - Суперлига Тур 25 Панатинаикос0 : 1Олимпиакос
2019 11 ноября Греция - Суперлига Тур 10 Олимпиакос1 : 1Панатинаикос
2018 4 марта Греция - Суперлига Тур 24 Олимпиакос1 : 1Панатинаикос
2018 28 октября Греция - Суперлига Тур 9 Панатинаикос1 : 0Олимпиакос
2017 19 марта Греция - Суперлига Суперлига. Тур 25 Панатинаикос1 : 0Олимпиакос
2017 6 ноября Греция - Суперлига Суперлига. Тур 10 Олимпиакос3 : 0Панатинаикос
2016 13 марта Греция - Суперлига Суперлига. Тур 26 Олимпиакос3 : 1Панатинаикос
2016 21 ноября Греция - Суперлига Суперлига. Тур 11 Панатинаикос0 : 0Олимпиакос

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Панатинаикос – ПАОК смотреть онлайн 13 июня 2020
    Панатинаикос – ПАОК смотреть онлайн 13 июня 2020
    Футбол | Чемпионат Греции 2019/20 | Суперлига | 28-й тур Начало 13 июня 2020г в 21:30 мск...
  • АЕК – Панатинаикос обзор матча (07.06.2020)
    АЕК – Панатинаикос обзор матча (07.06.2020)
     АЕК &ndash; Панатинаикос 7 июня 2020 | Футбол | Чемпионат Греции 2019/20 | Суперлига | 27-й тур...
  • АЕК – Панатинаикос смотреть онлайн 07.06.2020
    АЕК – Панатинаикос смотреть онлайн 07.06.2020
    Футбол | Чемпионат Греции 2019/20 | Суперлига | 01-й тур Начало 7 июня 2020г в 21:30 мск ...
  • ПАОК – Олимпиакос смотреть онлайн 07.06.2020
    ПАОК – Олимпиакос смотреть онлайн 07.06.2020
    Футбол | Чемпионат Греции 2019/20 | Суперлига | 27-й тур Начало 7 июня 2020г в 19:30 мск ...
  • Марко Марин перейдёт в Олимпиакос
    Марко Марин перейдёт в Олимпиакос
    Греческий «Олимпиакос» – следующее пристанище экс-игрока лондонского «Челси» и национальной немецкой сборной. В...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close