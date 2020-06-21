Олимпиакос - Панатинаикос смотреть онлайн 21 июня 2020
Футбол | Чемпионат Греции 2019/20 | Суперлига | 3-й турНачало 21 июня 2020г в 21:30 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Олимпиакос и Панатинаикос, которое состоится 21 июня 2020 года в 21:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Греции, Суперлига 2019/20, 3-тур, оно проводится в стране Греция. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Олимпиакос
Пирей
Панатинаикос
Афины
|1
|вр
|Жозе де Са
|21
|зщ
|Константинос Цимикас
|3
|зщ
|Рубен Семеду
|14
|зщ
|Омар Элабделлауи
|
74'
|24
|зщ
|Уссейну Ба
|5
|пз
|Андреас Бухалакис
|8
|пз
|Гильерме
|
62'
|4
|пз
|Мохамед Камара
|
86'
|7
|пз
|Костас Фортунис
|11
|нп
|Юссеф Эль-Араби
|
62'
|22
|нп
|Максимилиано Ловера
|
74'
|26
|пз
|Кафу
|
62'
|99
|нп
|Ахмед Хассан
|
62'
|76
|зщ
|Бруну Гашпар
|
74'
|19
|пз
|Георгиос Масурас
|
74'
|18
|пз
|Бруно
|
86'
|1
|вр
|Сократис Диудис
|5
|зщ
|Барт Схенкевелд
|12
|зщ
|Илиас Хадзитеодоридис
|
80'
|4
|зщ
|Димитриос Коловециос
|26
|пз
|Ануар Тухами
|
86'
|8
|пз
|Христос Донис
|21
|пз
|Димитриос Курбелис
|11
|пз
|Анастасиос Хадзийованнис
|10
|пз
|Гайас Захид
|
46'
|20
|пз
|Яссин Аюб
|
72'
|9
|нп
|Федерико Македа
|7
|пз
|Димитрис Коловос
|
46'
|18
|пз
|Яннис Бузукис
|
72'
|47
|зщ
|Василиос Загаритис
|
80'
|99
|нп
|Анаргирос Кампецис
|
86'
Запасные
|16
|вр
|Бобби Аллен
|35
|зщ
|Василис Торосидис
|66
|зщ
|Пап Сиссе
|97
|пз
|Лазар Ранджелович
|15
|вр
|Василис Ксенопулос
|23
|зщ
|Вангелис Теохарис
|55
|пз
|Сотириос-Поликарпос Александропулос
|37
|пз
|Андреас Атанасакопулос
|58
|пз
|Димитриос Серпезис
Главные тренеры
|Педру Мартинш
|Георгиос Донис
История личных встреч
|2020
|5 января
|Греция - Суперлига
|Суперлига. Тур 17
|1 : 0
|2020
|22 сентября
|Греция - Суперлига
|Суперлига. Тур 4
|1 : 1
|2019
|17 марта
|Греция - Суперлига
|Тур 25
|0 : 1
|2019
|11 ноября
|Греция - Суперлига
|Тур 10
|1 : 1
|2018
|4 марта
|Греция - Суперлига
|Тур 24
|1 : 1
|2018
|28 октября
|Греция - Суперлига
|Тур 9
|1 : 0
|2017
|19 марта
|Греция - Суперлига
|Суперлига. Тур 25
|1 : 0
|2017
|6 ноября
|Греция - Суперлига
|Суперлига. Тур 10
|3 : 0
|2016
|13 марта
|Греция - Суперлига
|Суперлига. Тур 26
|3 : 1
|2016
|21 ноября
|Греция - Суперлига
|Суперлига. Тур 11
|0 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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