Манчестер Сити - Бернли смотреть онлайн 22 июня 2020

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Манчестер Сити и Бернли, которое состоится 22 июня 2020 года в 22:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии, Премьер Лига 2019/20, 30-тур, оно проводится в стране Англия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Текстовая трансляция

90+2' Финальный свисток! «Манчестер Сити» на родном «Этихад» разгромил «Бёрнли» — 5:0. Филип Фоден и Рияд Марез отметились дублями, ещё один забитый мяч — у Давида Сильвы. Команда Хосепа Гвардиолы продолжает уверенно удерживать второе место, имея 9-очковый отрыв от «Лестер Сити». На этом нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на футболе!

90+1' Две минуты добавлено!

90' 7:0 — статистика ударов в створ. Отличную реализацию голевых моментов показали сегодня «горожане».

88' Max Thompson Томпсон вошёл в игру в составе «Бёрнли».

88' Матей Выдра Выдра заменён.

88' Зане из-за штрафной с ходу нанёс удар — неточно!

87' У Жезуса не прошла скидка грудью в центр чужой штрафной — отбились гости.

85' Зане исполнил штрафной удар, но не сумел перебросить внушительную гостевую стенку.

83' Жезус взял игру на себя и поймал подножку у чужой штрафной — точка для прямого удара.

81' Зане от левого края штрафной низом исполнил пас воротам «Бёрнли», но Лоутон в подкате выбил мяч.

79' Лерой Зане Звне вышел в атаку «Сити».

79' Филип Фоден Фоден отправился на заслуженный отдых.

78' Эрнандес с линии штрафной плотно зарядил по воротам, но прямо по центру, где и находился Поуп.

77' Эдерсон выпросил скидку мяча от партнёра. Сегодня голкипер «Сити» обходится без серьезной работы — ни одного удара в створ у «Бёрнли».

75' Макнил в простой ситуации ошибся в передаче, сорвав редкую позиционную атаку гостей.

73' Справилась оборона «Бёрнли» с кроссом Зинченко от левого края — мяч выбит из штрафной.

71' В своё удовольствие играют хозяева. Практически не выходит мяч с половины поля гостей.

69' Ещё одна пауза на водопой. Гвардиола не смотрит на табло, продолжая активно работать на тренерском мостике.

67' Де Брёйне прошёл до штрафной гостей и нанёс удар в направлении ближнего угла ворот — в метре от штанги!

65' Жезус теперь уже не стал искать партнёра, пробив по воротам — мимо цели!

63' 5:0 Филип Фоден ГОЛ! Быструю атаку провели хозяева, Де Брёйне сделал пас в штрафную, а уже там Бернарду Силва и Жезус передачами в касание вывели на удар Фодена, который оформил дубль, направив мяч в ближний угол ворот!

63' 5:0. Фоден («Ман Сити») оформляет дубль

62' Жоау Канселу Канселу остановил атаку «Бёрнли», но лишь ценой жёлтой карточки.

61' Эмерик Лапорт Лапорт вошёл в игру.

61' Фернандиньо Фернандиньо покинул поле.

61' Кевин Де Брёйне Де Брёйне вышел вместо Мареза.

61' Рияд Марез Есть замены и у «Сити».

60' Эрик Питерс Питерс вышел вместо Родригеса.

60' Джей Родригес На первую замену пошли гости.

58' Макнил у чужой лицевой пытался отыграться от соперника, но заработать угловой не сумел.

56' «Сити» позволяет сопернику подержать мяч. Возможно, из-за этого темп в игре немного упал.

54' Выдра готов был убежать в одиночку в штрафную «Сити», но лайнсмен заметил офсайд.

51' 4:0 Давид Сильва ГОЛ! Разыграли хозяева угловой, Фоден сделал скрытый пас в штрафную, далее Бернарду Силва исполнил передачу во вратарскую, где оборона гостей не уследила за рывком Давида Сильвы, который в касание отправил мяч под перекладину!

51' Удар Фодена из пределов штрафной пришёлся в защитника — угловой.

51' 4:0. Давид Сильва («Ман Сити») замкнул прострел с фланга

50' Бен Ми не пустил Жезуса к мячу, который был готов по центру прорваться в штрафную гостей.

49' Зинченко с левого фланга сместился в центр, убрал мяч под правую ногу и пробил — прямо в Давида Сильву!

47' Давид Сильва с левого фланга загрузил мяч в штрафную «Бёрнли», Жезус выкрутился для удара головой, но в створ не попал.

46' Возобновилась наша встреча! Второй тайм.

45+5' Прозвучал свисток на перерыв! «Бёрнли» до середины тайма достойно смотрелся на «Этихад», но затем «Сити» отправил три мяча в ворота гостей — Фоден открыл счёт, а Марез оформил дубль.

45+4' Габриэл Жезус Жезус вышел в атаку «Сити».

45+4' Серхио Агуэро Агуэро не может продолжить встречу. Травму получил Серхио в эпизоде с пенальти.

45+3' 3:0 Рияд Марез ГОЛ! Марез с «точки» пробил в левый от себя угол ворот, Поуп угадал направление удара, но до мяча в прыжке не дотянулся! Дубль Рияда!

45+3' 3:0. Марез («Ман Сити») уверенно реализует пенальти

45+2' Пенальти! VAR внёс свои поправки!

45+1' И всё-таки видеоассистенты обратились к моменту с участием Агуэро.

45+1' Судья назначает пенальти в ворота «Бернли» после просмотра VAR

45' Агуэро упал в штрафной «Бёрнли» после контакта с Ми — без нарушения правил!

43' Джош Браунхилл Браунхилл за грубую игру получил жёлтую карточку.

43' 2:0 Рияд Марез ГОЛ! Фернандиньо выполнил длинную подачу на правый край атаки, Марез мяч подхватил, вошёл в штрафную, накрутил Тейлора и в завершении пробил в дальний угол ворот!

43' 2:0. Марез накрутил защитника и удвоил преимущество «Сити»

42' Гости вышли в атаку, но застряли на левом краю, где мяч и потеряли.

40' Зинченко издали исполнил подготовленный удар — Поуп на месте.

38' «Бёрнли» компактно обороняется. «Сити» пусть и заполучил лидерство в счёте, но очень желает развить свой успех.

36' Агуэро вывели на удар с линии гостевой штрафной, но его попытку Тарковски заблокировал.

35' Давид Сильва забрался в штрафную «Бёрнли», но не придумал острого продолжения.

33' Фернандиньо не позволил пройти забросу из глубины в направлении Родригеса, здорово сработав головой.

31' Второй корнер разыграли хозяева, подача во вратарскую смотрелась интересно, но Поуп мяч в руки всё-таки забрал.

29' Макнил от левого края совершил прострел в штрафную хозяев, но там внимательно на перехвате сыграл Фернандиньо.

27' Марез не сумел развить атаку «Сити» правым флангом, упустив мяч за боковую линию.

25' Возобновилась встреча! «Бёрнли» владеет мячом на своей половине поля.

24' Пауза на водопой. Хосеп Гвардиола очень активен в этой игровой остановке.

22' 1:0 Филип Фоден ГОЛ! Разыграли «горожане» угловой, пошла передача Бернарду Силвы к радиусу штрафной, где Фоден мяч подработал и с левой низом пробил точно под ближнюю штангу!

22' 1:0. Фил Фоден («Ман Сити») точным ударом открывает счет

21' Зинченко и Агуэро затеяли игру в стеночку на границе штрафной «Бёрнли», но обратный пас Серхио на Александра не прошёл.

20' Пришли гости на стандарт в чужую штрафную, но на момент у ворот Эдерсона не наиграли.

18' Прошла у «Сити» атака с ходу, Давид Сильва покатил мяч в штрафную, Бернарду Силва помешал Марезу пробить в касание, в итоге португалец промахнулся!

16' Зинченко слева перевёл мяч в центр, откуда Канселу после обработки решился на удар из-за штрафной — большой промах.

14' Канселу с правого фланга исполнил навес к воротам, но оборона «Бёрнли» сработала надёжно.

12' Давид Сильва забросил мяч на дальний угол вратарской «Бёрнли» — получилось высоковато для партнёров.

11' Тарковски у угла гостевой штрафной нарушил правила — перспективный стандарт.

10' После заброса из глубины Родригес головой скинул мяч на ход Выдре, но тому не дали по центру пролезть в штрафную хозяев.

8' «Бёрнли» показал немного высокого прессинга, чего не ожидал «Сити», потеряв в итоге мяч.

6' Хозяева в своей позиционной атаке охотно меняли фланги, но так и не продвинулись к воротам.

4' Попытались гости заглянуть в чужую штрафную, но Родригеса оттеснили от мяча.

2' Первый проникающий пас в штрафную «Бёрнли» получился слишком сильный — Давид Сильва не успел за мячом.

1' Дан свисток к началу матча!

0' Подробная графическая трансляция матча «Манчестер Сити» — «Бёрнли» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!

0' Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Бёрнли». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.