Леганес - Гранада смотреть онлайн 22 июня 2020
Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 31-й турНачало 22 июня 2020г в 23:00 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Леганес и Гранада, которое состоится 22 июня 2020 года в 23:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании, Ла Лига 2019/20, 31-тур, оно проводится в стране Испания. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Леганес
Леганес
Гранада
Гранада
|1
|вр
|Иван Куэльяр
|5
|зщ
|Хонатан Сильва
|3
|зщ
|Унай Бустинса
|24
|зщ
|Кевин Родригеш
82'
|4
|зщ
|Кеннет Омеруо
|8
|пз
|Ресио
56'
|21
|пз
|Рубен Перес
|17
|пз
|Хави Эрасо
46'
|18
|нп
|Гвидо Каррильо
22'
|19
|нп
|Айтор Руибаль
|9
|нп
|Мигель Анхель Герреро
|27
|пз
|Оскар Родригес
22'46'
|6
|пз
|Роке Меса
46'
|20
|нп
|Роже Ассале
46'
|16
|зщ
|Роберто Росалес
56'
|26
|нп
|Бриан Хиль
82'
|1
|вр
|Руи Силва
|20
|зщ
|Хесус Вальехо
|22
|зщ
|Домингуш Дуарте
|2
|зщ
|Димитри Фулкье
|15
|зщ
|Карлос Нева
77'
|21
|пз
|Янхель Эррера
|12
|пз
|Рамон Азиз
46'
|10
|пз
|Антонио Пуэртас
|9
|нп
|Роберто Сольдадо
66'
|23
|нп
|Дарвин Мачис
90+4'
|18
|нп
|Антоньин
46'
|8
|пз
|Ян Брис
46'
|24
|нп
|Карлос Фернандес
46'
|14
|пз
|Феде Вико
66'
|16
|зщ
|Виктор Диас
77'
|17
|пз
|Жил Диаш
90+4'
Запасные
|13
|вр
|Хуан Сориано
|15
|зщ
|Родриго Тарин
|12
|зщ
|Чидози Авазим
|2
|зщ
|Марк Наварро
|22
|зщ
|Димитриос Сиовас
|23
|пз
|Ибраим Амаду
|33
|нп
|Хавьер Авилес
|13
|вр
|Аарон Эскандель
|40
|вр
|Жоау Кошта
|11
|зщ
|Исмаил Кёйбаши
|6
|зщ
|Херман Санчес
|31
|пз
|Марио Родригес
Главные тренеры
|Хавьер Агирре
|Диего Пенас Мартинес
История личных встреч
|2019/20
|28 сентября
|Испания - Примера
|Тур 7
|1 : 0
|2016/17
|4 марта
|Испания - Примера
|Тур 26
|1 : 0
|2016/17
|1 октября
|Испания - Примера
|Тур 7
|0 : 1
|2015/16
|17 декабря
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 0
|2015/16
|1 декабря
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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