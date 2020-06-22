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Леганес - Гранада смотреть онлайн 22 июня 2020

Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 31-й тур
Начало 22 июня 2020г в 23:00 мск
ЛеганесГранада

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Леганес и Гранада, которое состоится 22 июня 2020 года в 23:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании, Ла Лига 2019/20, 31-тур, оно проводится в стране Испания. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Леганес
Леганес
Гранада
Гранада
1ИспанияврИван Куэльяр
5АргентиназщХонатан Сильва
3ИспаниязщУнай Бустинса
24ПортугалиязщКевин Родригеш
82'
4НигериязщКеннет Омеруо
8Испанияпз Ресио
56'
21ИспанияпзРубен Перес
17ИспанияпзХави Эрасо
46'
18АргентинанпГвидо Каррильо
22'
19ИспаниянпАйтор Руибаль
9ИспаниянпМигель Анхель Герреро
27ИспанияпзОскар Родригес
22'46'
6ИспанияпзРоке Меса
46'
20Кот-д039;ИвуарнпРоже Ассале
46'
16ВенесуэлазщРоберто Росалес
56'
26ИспаниянпБриан Хиль
82'
1ПортугалияврРуи Силва
20ИспаниязщХесус Вальехо
22ПортугалиязщДомингуш Дуарте
2ГваделупазщДимитри Фулкье
15ИспаниязщКарлос Нева
77'
21ВенесуэлапзЯнхель Эррера
12НигерияпзРамон Азиз
46'
10ИспанияпзАнтонио Пуэртас
9ИспаниянпРоберто Сольдадо
66'
23ВенесуэланпДарвин Мачис
90+4'
18Испаниянп Антоньин
46'
8КамерунпзЯн Брис
46'
24ИспаниянпКарлос Фернандес
46'
14ИспанияпзФеде Вико
66'
16ИспаниязщВиктор Диас
77'
17ПортугалияпзЖил Диаш
90+4'
Запасные
13ИспанияврХуан Сориано
15ИспаниязщРодриго Тарин
12НигериязщЧидози Авазим
2ИспаниязщМарк Наварро
22ГрециязщДимитриос Сиовас
23ФранцияпзИбраим Амаду
33ИспаниянпХавьер Авилес
13ИспанияврАарон Эскандель
40ПортугалияврЖоау Кошта
11ТурциязщИсмаил Кёйбаши
6ИспаниязщХерман Санчес
31ИспанияпзМарио Родригес
Главные тренеры
МексикаХавьер Агирре
ИспанияДиего Пенас Мартинес
История личных встреч
2019/20 28 сентября Испания - Примера Тур 7 Гранада1 : 0Леганес
2016/17 4 марта Испания - Примера Тур 26 Леганес1 : 0Гранада
2016/17 1 октября Испания - Примера Тур 7 Гранада0 : 1Леганес
2015/16 17 декабря Кубок Испании 1/16 финала Гранада1 : 0Леганес
2015/16 1 декабря Кубок Испании 1/16 финала Леганес2 : 1Гранада

Отзывы и комментарии к матчу

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