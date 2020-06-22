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Лечче - Милан смотреть онлайн 22 июня 2020

Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 27-й тур
Начало 22 июня 2020г в 20:30 мск
ЛеччеНаполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лечче и Милан, которое состоится 22 июня 2020 года в 20:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии, Серия А 2019/20, 25-тур, оно проводится в стране Италия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Милан
Милан
21 Бразилия вр Габриэл  
27 Италия зщ Марко Кальдерони  
16 Италия зщ Бьяджо Меккарьелло  
5 Италия зщ Фабио Лучионе  
29 Италия зщ Андреа Рисполи  
10 Италия пз Филиппо Фалько  
8 Италия пз Марко Манкозу
87'
77 Греция пз Панайотис Тахцидис  
4 Италия пз Якопо Петриччоне  
18 Италия пз Риккардо Сапонара
87'
9 Италия нп Джанлука Лападула
46'
30 Сенегал нп Хоума Бабакар
46'
11 Украина пз Евгений Шахов
87'
3 Колумбия нп Брайан Вера
87'
99 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма  
12 Италия зщ Андреа Конти  
13 Италия зщ Алессио Романьоли  
24 Дания зщ Симон Кьер
40'
19 Франция зщ Тео Бернар Франсуа  
4 Алжир пз Исмаэль Беннасер  
79 Кот-д039;Ивуар пз Франк Кессье
87'
10 Турция пз Хакан Чалханоглу  
7 Испания пз Самуэль Кастильехо
68'
5 Италия пз Джакомо Бонавентура
86'
18 Хорватия нп Анте Ребич
68'
46 Италия пз Маттео Габбиа
40'
56 Бельгия зщ Алексис Салемакерс
68'
17 Португалия нп Рафаэл Леау
68'
20 Аргентина пз Лукас Билья
86'
39 Бразилия пз Лукас Пакета
87'
Запасные
97 Италия вр Джанмарко Кирони  
22 Италия вр Мауро Вигорито  
6 Аргентина зщ Неуэн Пас  
13 Италия зщ Лука Россеттини  
31 Италия зщ Сильвио Колелла  
34 Италия пз Серджо Мазелли  
2 Италия   Vito Radicchio  
1 Босния и Герцеговина вр Асмир Бегович  
90 Италия вр Антонио Доннарумма  
2 Италия зщ Давиде Калабрия  
33 Босния и Герцеговина пз Раде Крунич  
93 Уругвай пз Диего Лаксальт  
29 Италия нп Лоренцо Коломбо  
98 Италия нп Дэниел Мальдини  
Главные тренеры
Италия Фабио Ливерани      
Италия Стефано Пиоли      
История личных встреч
2019/20 20 октября Италия - Серия А Тур 8 Милан2 : 2Лечче
2011/12 11 марта Италия - Серия А Тур 27 Милан2 : 0Лечче
2011/12 23 октября Италия - Серия А Тур 8 Лечче3 : 4Милан
2010/11 16 января Италия - Серия А Тур 20 Лечче1 : 1Милан
2010/11 29 августа Италия - Серия А Тур 1 Милан4 : 0Лечче
2008/09 5 апреля Италия - Серия А Тур 30 Милан2 : 0Лечче
2008/09 9 ноября Италия - Серия А Тур 11 Лечче1 : 1Милан

Отзывы и комментарии к матчу

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