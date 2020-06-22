Лечче - Милан смотреть онлайн 22 июня 2020
Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 27-й турНачало 22 июня 2020г в 20:30 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лечче и Милан, которое состоится 22 июня 2020 года в 20:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии, Серия А 2019/20, 25-тур, оно проводится в стране Италия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Милан
Милан
|21
|вр
|Габриэл
|27
|зщ
|Марко Кальдерони
|16
|зщ
|Бьяджо Меккарьелло
|5
|зщ
|Фабио Лучионе
|29
|зщ
|Андреа Рисполи
|10
|пз
|Филиппо Фалько
|8
|пз
|Марко Манкозу
|
87'
|77
|пз
|Панайотис Тахцидис
|4
|пз
|Якопо Петриччоне
|18
|пз
|Риккардо Сапонара
|
87'
|9
|нп
|Джанлука Лападула
|
46'
|30
|нп
|Хоума Бабакар
|
46'
|11
|пз
|Евгений Шахов
|
87'
|3
|нп
|Брайан Вера
|
87'
|99
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|12
|зщ
|Андреа Конти
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|24
|зщ
|Симон Кьер
|
40'
|19
|зщ
|Тео Бернар Франсуа
|4
|пз
|Исмаэль Беннасер
|79
|пз
|Франк Кессье
|
87'
|10
|пз
|Хакан Чалханоглу
|7
|пз
|Самуэль Кастильехо
|
68'
|5
|пз
|Джакомо Бонавентура
|
86'
|18
|нп
|Анте Ребич
|
68'
|46
|пз
|Маттео Габбиа
|
40'
|56
|зщ
|Алексис Салемакерс
|
68'
|17
|нп
|Рафаэл Леау
|
68'
|20
|пз
|Лукас Билья
|
86'
|39
|пз
|Лукас Пакета
|
87'
Запасные
|97
|вр
|Джанмарко Кирони
|22
|вр
|Мауро Вигорито
|6
|зщ
|Неуэн Пас
|13
|зщ
|Лука Россеттини
|31
|зщ
|Сильвио Колелла
|34
|пз
|Серджо Мазелли
|2
|Vito Radicchio
|1
|вр
|Асмир Бегович
|90
|вр
|Антонио Доннарумма
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|33
|пз
|Раде Крунич
|93
|пз
|Диего Лаксальт
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
|98
|нп
|Дэниел Мальдини
Главные тренеры
|Фабио Ливерани
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|2019/20
|20 октября
|Италия - Серия А
|Тур 8
|2 : 2
|2011/12
|11 марта
|Италия - Серия А
|Тур 27
|2 : 0
|2011/12
|23 октября
|Италия - Серия А
|Тур 8
|3 : 4
|2010/11
|16 января
|Италия - Серия А
|Тур 20
|1 : 1
|2010/11
|29 августа
|Италия - Серия А
|Тур 1
|4 : 0
|2008/09
|5 апреля
|Италия - Серия А
|Тур 30
|2 : 0
|2008/09
|9 ноября
|Италия - Серия А
|Тур 11
|1 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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