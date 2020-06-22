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Портимоненсе - Маритиму смотреть онлайн 22 июня 2020

Футбол | Чемпионат Португалии 2019/20 | 28-й тур
Начало 22 июня 2020г в 23:00 мск
ПортимоненсеМаритиму

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Портимоненсе и Маритиму, которое состоится 22 июня 2020 года в 23:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Португалии, Примейра 2019/20, 28-тур, оно проводится в стране Португалия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
2020 10 ноября Португалия - Примейра Тур 11 Маритиму1 : 1Портимоненсе
2019 11 мая Португалия - Примейра Тур 33 Портимоненсе3 : 2Маритиму
2019 5 января Португалия - Примейра Тур 16 Маритиму2 : 1Портимоненсе
2018 5 февраля Португалия - Примейра Тур 21 Маритиму0 : 3Портимоненсе
2018 28 августа Португалия - Примейра Тур 4 Портимоненсе1 : 2Маритиму

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