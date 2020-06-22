Портимоненсе - Маритиму смотреть онлайн 22 июня 2020
Футбол | Чемпионат Португалии 2019/20 | 28-й турНачало 22 июня 2020г в 23:00 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Портимоненсе и Маритиму, которое состоится 22 июня 2020 года в 23:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Португалии, Примейра 2019/20, 28-тур, оно проводится в стране Португалия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|2020
|10 ноября
|Португалия - Примейра
|Тур 11
|1 : 1
|2019
|11 мая
|Португалия - Примейра
|Тур 33
|3 : 2
|2019
|5 января
|Португалия - Примейра
|Тур 16
|2 : 1
|2018
|5 февраля
|Португалия - Примейра
|Тур 21
|0 : 3
|2018
|28 августа
|Португалия - Примейра
|Тур 4
|1 : 2
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