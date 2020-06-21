Локомотив - Оренбург смотреть онлайн 21 июня 2020
Футбол | Российская Премьер Лига 2019/20 | 23-й турНачало 21 июня 2020г в 17:30 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Локомотив и Оренбург, которое состоится 21 июня 2020 года в 17:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России 2019/20, 23-тур, оно проводится в стране Россия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Марко Николич
|Константин Валентинович Парамонов
История личных встреч
|2019/20
|22 сентября
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|2 : 3
|2018/19
|8 декабря
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|2 : 1
|2018/19
|12 августа
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|1 : 0
|2016/17
|13 мая
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|4 : 0
|2016/17
|19 ноября
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|1 : 1
|2014/15
|29 апреля
|Кубок России
|1/2 финала
|1 : 1 3 : 4
Текстовая трансляция
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Подробная графическая трансляция матча «Локомотив» — «Оренбург» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
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