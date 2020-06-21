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Локомотив - Оренбург смотреть онлайн 21 июня 2020

Футбол | Российская Премьер Лига 2019/20 | 23-й тур
Начало 21 июня 2020г в 17:30 мск
ЛокомотивРостов

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Локомотив и Оренбург, которое состоится 21 июня 2020 года в 17:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России 2019/20, 23-тур, оно проводится в стране Россия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
Сербия Марко Николич      
Россия Константин Валентинович Парамонов      
История личных встреч
2019/20 22 сентября Россия - Премьер-Лига Тур 10 Оренбург2 : 3Локомотив М
2018/19 8 декабря Россия - Премьер-Лига Тур 17 Локомотив М2 : 1Оренбург
2018/19 12 августа Россия - Премьер-Лига Тур 3 Оренбург1 : 0Локомотив М
2016/17 13 мая Россия - Премьер-Лига Тур 28 Локомотив М4 : 0Оренбург
2016/17 19 ноября Россия - Премьер-Лига Тур 14 Оренбург1 : 1Локомотив М
2014/15 29 апреля Кубок России 1/2 финала Оренбург1 : 1 3 : 4Локомотив М
Текстовая трансляция
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Подробная графическая трансляция матча «Локомотив» — «Оренбург» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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