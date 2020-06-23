Тоттенхэм - Вест Хэм смотреть онлайн 23 июня 2020
Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | 31-турНачало 23 июня 2020г в 22:15 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тоттенхэм и Вест Хэм, которое состоится 23 июня 2020 года в 22:15 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии, Премьер Лига 2019/20, 30-тур, оно проводится в стране Англия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
|1
|вр
|Уго Льорис
|33
|зщ
|Бен Дэвис
|6
|зщ
|Давинсон Санчес
|24
|зщ
|Серж Орье
|27
|пз
|Лукас Моура
72'
|15
|пз
|Эрик Дайер
|17
|пз
|Мусса Сиссоко
|20
|пз
|Деле Алли
59'
|18
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|7
|нп
|Сон Хын Мин
86'
|10
|нп
|Гарри Кейн
|11
|пз
|Эрик Ламела
59'
|23
|нп
|Стивен Бергвейн
72'
|8
|пз
|Гарри Уинкс
86'
|1
|вр
|Лукаш Фабиански
|4
|зщ
|Фабиан Бальбуэна
|24
|зщ
|Райан Фредерикс
|3
|зщ
|Аарон Крессвел
|23
|зщ
|Исса Диоп
|30
|пз
|Майкл Антонио
|41
|пз
|Деклан Райс
|18
|пз
|Пабло Форнальс
71'
|16
|пз
|Марк Ноубл
71'
|28
|пз
|Томаш Соучек
|17
|нп
|Джаррод Боуэн
|10
|пз
|Мануэль Лансини
71'
|8
|пз
|Фелипе Андерсон
71'
Запасные
|22
|вр
|Пауло Гассанига
|5
|зщ
|Ян Вертонген
|4
|зщ
|Тоби Алдервейрелд
|30
|пз
|Жедсон Фернандеш
|28
|пз
|Тангай Н'Домбеле Альваро
|19
|пз
|Райан Сесеньон
|35
|вр
|Даррен Рэндольф
|21
|зщ
|Анджело Огбонна
|53
|пз
|Бенджамин Джонсон
|19
|пз
|Джек Уилшир
|27
|нп
|Албиан Аети
|32
|нп
|Алешандре Силва
|7
|нп
|Андрей Ярмоленко
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|2019/20
|23 ноября
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|2 : 3
|2018/19
|27 апреля
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|0 : 1
|2018/19
|31 октября
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|1 : 3
|2018/19
|20 октября
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|0 : 1
|2017/18
|4 января
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|1 : 1
|2017/18
|25 октября
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|2 : 3
|2017/18
|23 сентября
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|2 : 3
|2016/17
|5 мая
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|1 : 0
|2016/17
|19 ноября
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|3 : 2
|2015/16
|2 марта
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|1 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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