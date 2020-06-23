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Тоттенхэм - Вест Хэм смотреть онлайн 23 июня 2020

Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | 31-тур
Начало 23 июня 2020г в 22:15 мск
Тоттенхэм Вест Хэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тоттенхэм и Вест Хэм, которое состоится 23 июня 2020 года в 22:15 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии, Премьер Лига 2019/20, 30-тур, оно проводится в стране Англия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1ФранцияврУго Льорис
33УэльсзщБен Дэвис
6КолумбиязщДавинсон Санчес
24Кот-д039;ИвуарзщСерж Орье
27Бразилияпз Лукас Моура
72'
15АнглияпзЭрик Дайер
17ФранцияпзМусса Сиссоко
20АнглияпзДеле Алли
59'
18АргентинапзДжовани Ло Чельсо
7Южная КореянпСон Хын Мин
86'
10АнглиянпГарри Кейн
11АргентинапзЭрик Ламела
59'
23НидерландынпСтивен Бергвейн
72'
8АнглияпзГарри Уинкс
86'
1ПольшаврЛукаш Фабиански
4ПарагвайзщФабиан Бальбуэна
24АнглиязщРайан Фредерикс
3АнглиязщАарон Крессвел
23ФранциязщИсса Диоп
30АнглияпзМайкл Антонио
41АнглияпзДеклан Райс
18ИспанияпзПабло Форнальс
71'
16АнглияпзМарк Ноубл
71'
28ЧехияпзТомаш Соучек
17АнглиянпДжаррод Боуэн
10АргентинапзМануэль Лансини
71'
8БразилияпзФелипе Андерсон
71'
Запасные
22АргентинаврПауло Гассанига
5БельгиязщЯн Вертонген
4БельгиязщТоби Алдервейрелд
30ПортугалияпзЖедсон Фернандеш
28ФранцияпзТангай Н'Домбеле Альваро
19АнглияпзРайан Сесеньон
35ИрландияврДаррен Рэндольф
21ИталиязщАнджело Огбонна
53АнглияпзБенджамин Джонсон
19АнглияпзДжек Уилшир
27ШвейцариянпАлбиан Аети
32ПортугалиянпАлешандре Силва
7УкраинанпАндрей Ярмоленко
Главные тренеры
ПортугалияЖозе Моуринью
ШотландияДэвид Мойес
История личных встреч
2019/20 23 ноября Англия - Премьер-лига Тур 13 Вест Хэм Юнайтед2 : 3Тоттенхэм Хотспур
2018/19 27 апреля Англия - Премьер-лига Тур 36 Тоттенхэм Хотспур0 : 1Вест Хэм Юнайтед
2018/19 31 октября Англия - Кубок лиги 4-й раунд Вест Хэм Юнайтед1 : 3Тоттенхэм Хотспур
2018/19 20 октября Англия - Премьер-лига Тур 9 Вест Хэм Юнайтед0 : 1Тоттенхэм Хотспур
2017/18 4 января Англия - Премьер-лига Тур 21 Тоттенхэм Хотспур1 : 1Вест Хэм Юнайтед
2017/18 25 октября Англия - Кубок лиги 4-й раунд Тоттенхэм Хотспур2 : 3Вест Хэм Юнайтед
2017/18 23 сентября Англия - Премьер-лига Тур 6 Вест Хэм Юнайтед2 : 3Тоттенхэм Хотспур
2016/17 5 мая Англия - Премьер-лига Тур 36 Вест Хэм Юнайтед1 : 0Тоттенхэм Хотспур
2016/17 19 ноября Англия - Премьер-лига Тур 12 Тоттенхэм Хотспур3 : 2Вест Хэм Юнайтед
2015/16 2 марта Англия - Премьер-лига Тур 28 Вест Хэм Юнайтед1 : 0Тоттенхэм Хотспур

Отзывы и комментарии к матчу

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