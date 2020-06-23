Леванте - Атлетико смотреть онлайн 23 июня 2020
Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 31-й турНачало 23 июня 2020г в 20:30 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Леванте и Атлетико, которое состоится 23 июня 2020 года в 20:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании, Ла Лига 2019/20, 31-тур, оно проводится в стране Испания. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Леванте
Валенсия
Атлетико М
Мадрид
|13
|вр
|Айтор Фернандес
|3
|зщ
|Тоньо
|14
|зщ
|Рубен Везу
|18
|зщ
|Бруно Гонсалес
|23
|зщ
|Коке
|
60'
|10
|пз
|Энис Барди
|
82'
|5
|пз
|Неманья Радоя
|17
|пз
|Никола Вукчевич
|
60'
|16
|пз
|Рубен Рочина
|9
|нп
|Рохер Марти
|
60'
|7
|нп
|Серхио Леон
|
70'
|20
|зщ
|Хорхе Мирамон
|
60'
|24
|пз
|Хосе Кампанья
|
60'
|11
|пз
|Хосе Луис Моралес
|
60'
|21
|нп
|Борха Майораль
|
70'
|8
|нп
|Эрнани
|
82'
|13
|вр
|Ян Облак
|15
|зщ
|Стефан Савич
|4
|зщ
|Сантьяго Ариас
|12
|зщ
|Ренан Лоди
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|
59'
|21
|пз
|Янник Карраско
|
60'
|8
|пз
|Сауль Ньигес
|5
|пз
|Томас Парти
|
84'
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|
59'
|6
|пз
|Коке
|19
|нп
|Диего Коста
|
80'
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|
59'
|10
|нп
|Анхель Корреа
|
59'
|7
|нп
|Жоау Фелиш
|
60'
|16
|пз
|Эктор Эррера
|
80'
|9
|нп
|Альваро Мората
|
84'
Запасные
|1
|вр
|Коке Вегас
|19
|зщ
|Карлос Клерк
|4
|зщ
|Робер Пьер
|6
|зщ
|Оскар Дуарте
|15
|зщ
|Серхио Постиго
|36
|пз
|Пабло Мартинес
|43
|пз
|Георгий Кочорашвили
|1
|вр
|Антонио Адан
|35
|зщ
|Мануэль Санчес
|23
|зщ
|Киран Триппьер
|11
|пз
|Тома Лемар
|20
|пз
|Витоло
|38
|пз
|Антонио Мойя
|17
|нп
|Иван Шапоньич
Главные тренеры
|Пако Лопес
|Диего Симеоне
История личных встреч
|2019/20
|4 января
|Испания - Примера
|Тур 19
|2 : 1
|2018/19
|18 мая
|Испания - Примера
|Тур 38
|2 : 2
|2018/19
|13 января
|Испания - Примера
|Тур 19
|1 : 0
|2017/18
|15 апреля
|Испания - Примера
|Тур 32
|3 : 0
|2017/18
|25 ноября
|Испания - Примера
|Тур 13
|0 : 5
|2015/16
|8 мая
|Испания - Примера
|Тур 37
|2 : 1
|2015/16
|2 января
|Испания - Примера
|Тур 18
|1 : 0
|2014/15
|10 мая
|Испания - Примера
|Тур 36
|2 : 2
|2014/15
|3 января
|Испания - Примера
|Тур 17
|3 : 1
|2013/14
|4 мая
|Испания - Примера
|Тур 36
|2 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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