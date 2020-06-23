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Леванте - Атлетико смотреть онлайн 23 июня 2020

Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 31-й тур
Начало 23 июня 2020г в 20:30 мск
Леванте Атлетико

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Леванте и Атлетико, которое состоится 23 июня 2020 года в 20:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании, Ла Лига 2019/20, 31-тур, оно проводится в стране Испания. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Леванте
Валенсия
Атлетико М
Мадрид
13 Испания вр Айтор Фернандес  
3 Испания зщ Тоньо  
14 Португалия зщ Рубен Везу  
18 Испания зщ Бруно Гонсалес  
23 Испания зщ Коке
60'
10 Северная Македония пз Энис Барди
82'
5 Сербия пз Неманья Радоя  
17 Черногория пз Никола Вукчевич
60'
16 Испания пз Рубен Рочина  
9 Испания нп Рохер Марти
60'
7 Испания нп Серхио Леон
70'
20 Испания зщ Хорхе Мирамон
60'
24 Испания пз Хосе Кампанья
60'
11 Испания пз Хосе Луис Моралес
60'
21 Испания нп Борха Майораль
70'
8 Португалия нп Эрнани
82'
13 Словения вр Ян Облак  
15 Черногория зщ Стефан Савич  
4 Колумбия зщ Сантьяго Ариас  
12 Бразилия зщ Ренан Лоди  
22 Испания зщ Марио Эрмосо
59'
21 Бельгия пз Янник Карраско
60'
8 Испания пз Сауль Ньигес  
5 Гана пз Томас Парти
84'
14 Испания пз Маркос Льоренте
59'
6 Испания пз Коке  
19 Испания нп Диего Коста
80'
2 Уругвай зщ Хосе Хименес
59'
10 Аргентина нп Анхель Корреа
59'
7 Португалия нп Жоау Фелиш
60'
16 Мексика пз Эктор Эррера
80'
9 Испания нп Альваро Мората
84'
Запасные
1 Испания вр Коке Вегас  
19 Испания зщ Карлос Клерк  
4 Испания зщ Робер Пьер  
6 Коста-Рика зщ Оскар Дуарте  
15 Испания зщ Серхио Постиго  
36 Испания пз Пабло Мартинес  
43 Грузия пз Георгий Кочорашвили  
1 Испания вр Антонио Адан  
35 Испания зщ Мануэль Санчес  
23 Англия зщ Киран Триппьер  
11 Франция пз Тома Лемар  
20 Испания пз Витоло  
38 Испания пз Антонио Мойя  
17 Сербия нп Иван Шапоньич  
Главные тренеры
Испания Пако Лопес      
Аргентина Диего Симеоне      
История личных встреч
2019/20 4 января Испания - Примера Тур 19 Атлетико М2 : 1Леванте
2018/19 18 мая Испания - Примера Тур 38 Леванте2 : 2Атлетико М
2018/19 13 января Испания - Примера Тур 19 Атлетико М1 : 0Леванте
2017/18 15 апреля Испания - Примера Тур 32 Атлетико М3 : 0Леванте
2017/18 25 ноября Испания - Примера Тур 13 Леванте0 : 5Атлетико М
2015/16 8 мая Испания - Примера Тур 37 Леванте2 : 1Атлетико М
2015/16 2 января Испания - Примера Тур 18 Атлетико М1 : 0Леванте
2014/15 10 мая Испания - Примера Тур 36 Леванте2 : 2Атлетико М
2014/15 3 января Испания - Примера Тур 17 Атлетико М3 : 1Леванте
2013/14 4 мая Испания - Примера Тур 36 Леванте2 : 0Атлетико М

Отзывы и комментарии к матчу

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