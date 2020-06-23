Вальядолид - Хетафе смотреть онлайн 23 июня 2020
Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 31-й турНачало 23 июня 2020г в 20:30 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вальядолид и Хетафе, которое состоится 23 июня 2020 года в 20:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании, Ла Лига 2019/20, 31-тур, оно проводится в стране Испания. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Хетафе
Хетафе
|1
|вр
|Хорди Масип
|22
|зщ
|Начо Мартинес
|17
|зщ
|Хави Мойяно
|27
|зщ
|Мохаммед Салису
|24
|пз
|Хоакин Фернандес
|19
|пз
|Тони Вилья
|
60'
|14
|пз
|Рубен Алькарас
|16
|пз
|Феде Сан Эметерио
|
72'
|9
|нп
|Энес Унал
|10
|нп
|Оскар Плано
|
90+2'
|7
|нп
|Серхи Гвардиола
|
72'
|11
|пз
|Пабло Эрвиас
|
60'
|4
|зщ
|Кико Оливас
|
72'
|29
|нп
|Мигель Де ла Фуэнте
|
72'
|28
|пз
|Кике Перес
|
90+2'
|13
|вр
|Давид Сория
|2
|зщ
|Джене
|22
|зщ
|Дамиан Суарес
|15
|зщ
|Марк Кукурелья
|
83'
|12
|зщ
|Аллан Ньом
|
64'
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|16
|зщ
|Хави Эчейта
|18
|пз
|Мауро Арамбарри
|20
|пз
|Неманья Максимович
|
83'
|7
|нп
|Хайме Мата
|
84'
|26
|нп
|Уго Дуро
|
71'
|19
|нп
|Хорхе Молина
|
64'
|9
|нп
|Анхель Родригес
|
71'
|23
|пз
|Хасон
|
83'
|8
|пз
|Франсиско Портильо
|
83'
|24
|пз
|Давид Тимор
|
84'
Запасные
|13
|вр
|Хосе Антонио Каро
|5
|зщ
|Хави Санчес
|30
|зщ
|Диего Аленде
|18
|зщ
|Антоньито
|8
|пз
|Матеус Фернандес
|3
|пз
|Атем Бен-Арфа
|1
|вр
|Леандро Чичисола
|6
|зщ
|Чема
|21
|пз
|Файсаль Фахр
|28
|пз
|Флоран Пулоло
|11
|нп
|Амат Ндиайе
Главные тренеры
|Серхио Гонсалес
|Пепе Бордалас
История личных встреч
|2019/20
|15 декабря
|Испания - Примера
|Тур 17
|2 : 0
|2018/19
|14 апреля
|Испания - Примера
|Тур 32
|2 : 2
|2018/19
|15 января
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 1
|2018/19
|9 января
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 0
|2018/19
|31 августа
|Испания - Примера
|Тур 3
|0 : 0
|2016/17
|27 мая
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 40
|1 : 0
|2016/17
|17 декабря
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 19
|3 : 1
|2013/14
|1 февраля
|Испания - Примера
|Тур 22
|0 : 0
|2013/14
|31 августа
|Испания - Примера
|Тур 3
|1 : 0
|2012/13
|13 апреля
|Испания - Примера
|Тур 31
|2 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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