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Вальядолид - Хетафе смотреть онлайн 23 июня 2020

Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 31-й тур
Начало 23 июня 2020г в 20:30 мск
Вальядолид Хетафе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вальядолид и Хетафе, которое состоится 23 июня 2020 года в 20:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании, Ла Лига 2019/20, 31-тур, оно проводится в стране Испания. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Хетафе
Хетафе
1 Испания вр Хорди Масип  
22 Испания зщ Начо Мартинес  
17 Испания зщ Хави Мойяно  
27 Гана зщ Мохаммед Салису  
24 Испания пз Хоакин Фернандес  
19 Испания пз Тони Вилья
60'
14 Испания пз Рубен Алькарас  
16 Испания пз Феде Сан Эметерио
72'
9 Турция нп Энес Унал  
10 Испания нп Оскар Плано
90+2'
7 Испания нп Серхи Гвардиола
72'
11 Испания пз Пабло Эрвиас
60'
4 Испания зщ Кико Оливас
72'
29 Испания нп Мигель Де ла Фуэнте
72'
28 Испания пз Кике Перес
90+2'
13 Испания вр Давид Сория  
2 Того зщ Джене  
22 Уругвай зщ Дамиан Суарес  
15 Испания зщ Марк Кукурелья
83'
12 Камерун зщ Аллан Ньом
64'
17 Уругвай зщ Матиас Оливера  
16 Испания зщ Хави Эчейта  
18 Уругвай пз Мауро Арамбарри  
20 Сербия пз Неманья Максимович
83'
7 Испания нп Хайме Мата
84'
26 Испания нп Уго Дуро
71'
19 Испания нп Хорхе Молина
64'
9 Испания нп Анхель Родригес
71'
23 Испания пз Хасон
83'
8 Испания пз Франсиско Портильо
83'
24 Испания пз Давид Тимор
84'
Запасные
13 Испания вр Хосе Антонио Каро  
5 Испания зщ Хави Санчес  
30 Испания зщ Диего Аленде  
18 Испания зщ Антоньито  
8 Бразилия пз Матеус Фернандес  
3 Франция пз Атем Бен-Арфа  
1 Аргентина вр Леандро Чичисола  
6 Испания зщ Чема  
21 Марокко пз Файсаль Фахр  
28 Франция пз Флоран Пулоло  
11 Сенегал нп Амат Ндиайе  
Главные тренеры
Испания Серхио Гонсалес      
Испания Пепе Бордалас      
История личных встреч
2019/20 15 декабря Испания - Примера Тур 17 Хетафе2 : 0Вальядолид
2018/19 14 апреля Испания - Примера Тур 32 Вальядолид2 : 2Хетафе
2018/19 15 января Кубок Испании 1/8 финала Вальядолид1 : 1Хетафе
2018/19 9 января Кубок Испании 1/8 финала Хетафе1 : 0Вальядолид
2018/19 31 августа Испания - Примера Тур 3 Хетафе0 : 0Вальядолид
2016/17 27 мая Испания - Сегунда Сегунда. Тур 40 Вальядолид1 : 0Хетафе
2016/17 17 декабря Испания - Сегунда Сегунда. Тур 19 Хетафе3 : 1Вальядолид
2013/14 1 февраля Испания - Примера Тур 22 Хетафе0 : 0Вальядолид
2013/14 31 августа Испания - Примера Тур 3 Вальядолид1 : 0Хетафе
2012/13 13 апреля Испания - Примера Тур 31 Вальядолид2 : 1Хетафе

Отзывы и комментарии к матчу

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