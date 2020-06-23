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СПАЛ - Кальяри смотреть онлайн 23 июня 2020

Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 27-й тур
Начало 23 июня 2020г в 20:30 мск
СПАЛКальяри

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами СПАЛ и Кальяри, которое состоится 23 июня 2020 года в 20:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии, Серия А 2019/20, 25-тур, оно проводится в стране Италия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
СПАЛ
Феррара
Кальяри
Кальяри
25 Хорватия вр Карло Летица  
26 Италия зщ Якопо Сала
63'
41 Италия зщ Кевин Бонифаци  
23 Италия зщ Франческо Викари  
4 Польша зщ Тьяго Сионек  
19 Аргентина пз Лукас Кастро
56'
6 Италия пз Мирко Вальдифиори  
8 Италия пз Маттиа Валоти
63'
21 Бразилия пз Габриэл Стрефезза
79'
77 Италия пз Марко Д'Алессандро
56'
37 Италия нп Андреа Петанья  
7 Италия пз Симоне Миссироли
56'
14 Буркина-Фасо пз Брайан Дабо
56'
13 Польша пз Аркадиуш Реца
63'
93 Алжир пз Мохамед Фарес
63'
32 Италия нп Альберто Черри
79'
90 Швеция вр Робин Ольсен  
40 Польша зщ Себастьян Валюкевич  
33 Италия зщ Лука Пеллегрини
66'
15 Эстония зщ Рагнар Клаван  
19 Италия зщ Фабио Пизакане
72'
3 Италия зщ Федерико Матьелло
72'
21 Молдавия пз Артур Ионицэ
66'
6 Хорватия пз Марко Рог  
18 Уругвай пз Наитан Нандес  
10 Бразилия пз Жоао Педро
90+5'
99 Аргентина нп Джованни Симеоне  
22 Греция зщ Хараламбос Ликояннис
66'
14 Словения пз Вальтер Бирса
66'
12 Италия зщ Фабрицио Каччиаторе
72'
26 Италия нп Даниэле Рагацу
72'
36 Италия зщ Андреа Карбони
90+5'
Запасные
65 Италия вр Марко Менегетти  
22 Сенегал вр Демба Тиам  
40 Сербия зщ Ненад Томович  
27 Бразилия зщ Фелипе  
96 Эстония пз Георгий Тунёв  
11 Италия пз Алессандро Мургиа  
10 Италия нп Серджо Флоккари  
28 Италия вр Алессио Краньо  
1 Бразилия вр Рафаэл  
35 Италия пз Риккардо Ладинетти  
27 Италия пз Alessandro Lombardi  
37 Италия нп Лука Гальяно  
9 Италия нп Альберто Палоски  
Главные тренеры
Италия Луиджи Ди Бьяджо      
Италия Вальтер Дзенга      
История личных встреч
2019/20 20 октября Италия - Серия А Тур 8 Кальяри2 : 0СПАЛ
2018/19 7 апреля Италия - Серия А Тур 31 Кальяри2 : 1СПАЛ
2018/19 10 ноября Италия - Серия А Тур 12 СПАЛ2 : 2Кальяри
2017/18 4 февраля Италия - Серия А Тур 23 Кальяри2 : 0СПАЛ
2017/18 17 сентября Италия - Серия А Тур 4 СПАЛ0 : 2Кальяри
2016/17 15 августа Кубок Италии 3-й раунд Кальяри5 : 1СПАЛ

Отзывы и комментарии к матчу

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