СПАЛ - Кальяри смотреть онлайн 23 июня 2020
Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 27-й турНачало 23 июня 2020г в 20:30 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами СПАЛ и Кальяри, которое состоится 23 июня 2020 года в 20:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии, Серия А 2019/20, 25-тур, оно проводится в стране Италия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
СПАЛ
Феррара
Кальяри
Кальяри
|25
|вр
|Карло Летица
|26
|зщ
|Якопо Сала
|
63'
|41
|зщ
|Кевин Бонифаци
|23
|зщ
|Франческо Викари
|4
|зщ
|Тьяго Сионек
|19
|пз
|Лукас Кастро
|
56'
|6
|пз
|Мирко Вальдифиори
|8
|пз
|Маттиа Валоти
|
63'
|21
|пз
|Габриэл Стрефезза
|
79'
|77
|пз
|Марко Д'Алессандро
|
56'
|37
|нп
|Андреа Петанья
|7
|пз
|Симоне Миссироли
|
56'
|14
|пз
|Брайан Дабо
|
56'
|13
|пз
|Аркадиуш Реца
|
63'
|93
|пз
|Мохамед Фарес
|
63'
|32
|нп
|Альберто Черри
|
79'
|90
|вр
|Робин Ольсен
|40
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|33
|зщ
|Лука Пеллегрини
|
66'
|15
|зщ
|Рагнар Клаван
|19
|зщ
|Фабио Пизакане
|
72'
|3
|зщ
|Федерико Матьелло
|
72'
|21
|пз
|Артур Ионицэ
|
66'
|6
|пз
|Марко Рог
|18
|пз
|Наитан Нандес
|10
|пз
|Жоао Педро
|
90+5'
|99
|нп
|Джованни Симеоне
|22
|зщ
|Хараламбос Ликояннис
|
66'
|14
|пз
|Вальтер Бирса
|
66'
|12
|зщ
|Фабрицио Каччиаторе
|
72'
|26
|нп
|Даниэле Рагацу
|
72'
|36
|зщ
|Андреа Карбони
|
90+5'
Запасные
|65
|вр
|Марко Менегетти
|22
|вр
|Демба Тиам
|40
|зщ
|Ненад Томович
|27
|зщ
|Фелипе
|96
|пз
|Георгий Тунёв
|11
|пз
|Алессандро Мургиа
|10
|нп
|Серджо Флоккари
|28
|вр
|Алессио Краньо
|1
|вр
|Рафаэл
|35
|пз
|Риккардо Ладинетти
|27
|пз
|Alessandro Lombardi
|37
|нп
|Лука Гальяно
|9
|нп
|Альберто Палоски
Главные тренеры
|Луиджи Ди Бьяджо
|Вальтер Дзенга
История личных встреч
|2019/20
|20 октября
|Италия - Серия А
|Тур 8
|2 : 0
|2018/19
|7 апреля
|Италия - Серия А
|Тур 31
|2 : 1
|2018/19
|10 ноября
|Италия - Серия А
|Тур 12
|2 : 2
|2017/18
|4 февраля
|Италия - Серия А
|Тур 23
|2 : 0
|2017/18
|17 сентября
|Италия - Серия А
|Тур 4
|0 : 2
|2016/17
|15 августа
|Кубок Италии
|3-й раунд
|5 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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