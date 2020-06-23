Верона - Наполи смотреть онлайн 23 июня 2020
Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 27-й турНачало 23 июня 2020г в 20:30 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Верона и Наполи, которое состоится 23 июня 2020 года в 20:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии, Серия А 2019/20, 25-тур, оно проводится в стране Италия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Наполи
Неаполь
|1
|вр
|Марко Сильвестри
|33
|зщ
|Алан Эмпереур
|24
|зщ
|Мараш Кумбула
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|5
|зщ
|Марко Фараони
|88
|пз
|Дарко Лазович
|
84'
|34
|пз
|Софьян Амрабат
|
84'
|20
|пз
|Маттиа Цаканьи
|
70'
|14
|пз
|Валерио Верре
|
77'
|4
|пз
|Мигел Велозу
|10
|нп
|Самуэль Ди Кармине
|
70'
|11
|нп
|Джампаоло Паццини
|
70'
|29
|нп
|Эдди Мора Сальседо
|
70'
|32
|пз
|Маттео Пессина
|
77'
|23
|зщ
|Федерико Димарко
|
84'
|9
|нп
|Мариуш Стемпиньски
|
84'
|25
|вр
|Давид Оспина
|19
|зщ
|Никола Максимович
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|23
|зщ
|Эльсеид Хюсай
|
67'
|26
|зщ
|Калиду Кулибали
|20
|пз
|Пётр Зелиньски
|4
|пз
|Диего Демме
|
72'
|5
|пз
|Маркес Аллан
|
67'
|24
|нп
|Лоренцо Инсинье
|99
|нп
|Аркадиуш Милик
|
72'
|21
|нп
|Маттео Политано
|
84'
|31
|зщ
|Фаузи Гулам
|
67'
|8
|пз
|Фабиан Руис
|
67'
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|
72'
|14
|нп
|Дрис Мертенс
|
72'
|11
|нп
|Ирвин Лосано
|
84'
Запасные
|22
|вр
|Алессандро Берарди
|96
|вр
|Борис Радунович
|98
|зщ
|Клод Адьяпонг
|15
|зщ
|Сальваторе Боккетти
|21
|зщ
|Корай Гюнтер
|7
|пз
|Эммануэль Агьеманг-Баду
|18
|пз
|Лукас Фелиппе
|1
|вр
|Алекс Мерет
|13
|зщ
|Себастьяно Луперто
|6
|зщ
|Мариу Руй
|12
|пз
|Элиф Элмас
|7
|нп
|Хосе Кальехон
|9
|нп
|Фернандо Льоренте
|34
|нп
|Амин Юнес
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Дженнаро Гаттузо
История личных встреч
|2019/20
|19 октября
|Италия - Серия А
|Тур 8
|2 : 0
|2017/18
|6 января
|Италия - Серия А
|Тур 20
|2 : 0
|2017/18
|19 августа
|Италия - Серия А
|Тур 1
|1 : 3
|2015/16
|10 апреля
|Италия - Серия А
|Тур 32
|3 : 0
|2015/16
|16 декабря
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 0
|2015/16
|22 ноября
|Италия - Серия А
|Тур 13
|0 : 2
|2014/15
|15 марта
|Италия - Серия А
|Тур 27
|2 : 0
|2014/15
|26 октября
|Италия - Серия А
|Тур 8
|6 : 2
|2013/14
|18 мая
|Италия - Серия А
|Тур 38
|5 : 1
|2013/14
|12 января
|Италия - Серия А
|Тур 19
|0 : 3
Отзывы и комментарии к матчу
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