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Верона - Наполи смотреть онлайн 23 июня 2020

Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 27-й тур
Начало 23 июня 2020г в 20:30 мск
Верона Наполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Верона и Наполи, которое состоится 23 июня 2020 года в 20:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии, Серия А 2019/20, 25-тур, оно проводится в стране Италия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Наполи
Неаполь
1 Италия вр Марко Сильвестри  
33 Бразилия зщ Алан Эмпереур  
24 Албания зщ Мараш Кумбула  
13 Косово зщ Амир Ррахмани  
5 Италия зщ Марко Фараони  
88 Сербия пз Дарко Лазович
84'
34 Марокко пз Софьян Амрабат
84'
20 Италия пз Маттиа Цаканьи
70'
14 Италия пз Валерио Верре
77'
4 Португалия пз Мигел Велозу  
10 Италия нп Самуэль Ди Кармине
70'
11 Италия нп Джампаоло Паццини
70'
29 Италия нп Эдди Мора Сальседо
70'
32 Италия пз Маттео Пессина
77'
23 Италия зщ Федерико Димарко
84'
9 Польша нп Мариуш Стемпиньски
84'
25 Колумбия вр Давид Оспина  
19 Сербия зщ Никола Максимович  
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо  
23 Албания зщ Эльсеид Хюсай
67'
26 Сенегал зщ Калиду Кулибали  
20 Польша пз Пётр Зелиньски  
4 Германия пз Диего Демме
72'
5 Бразилия пз Маркес Аллан
67'
24 Италия нп Лоренцо Инсинье  
99 Польша нп Аркадиуш Милик
72'
21 Италия нп Маттео Политано
84'
31 Алжир зщ Фаузи Гулам
67'
8 Испания пз Фабиан Руис
67'
68 Словакия пз Станислав Лоботка
72'
14 Бельгия нп Дрис Мертенс
72'
11 Мексика нп Ирвин Лосано
84'
Запасные
22 Италия вр Алессандро Берарди  
96 Сербия вр Борис Радунович  
98 Италия зщ Клод Адьяпонг  
15 Италия зщ Сальваторе Боккетти  
21 Германия зщ Корай Гюнтер  
7 Гана пз Эммануэль Агьеманг-Баду  
18 Бразилия пз Лукас Фелиппе  
1 Италия вр Алекс Мерет  
13 Италия зщ Себастьяно Луперто  
6 Португалия зщ Мариу Руй  
12 Северная Македония пз Элиф Элмас  
7 Испания нп Хосе Кальехон  
9 Испания нп Фернандо Льоренте  
34 Германия нп Амин Юнес  
Главные тренеры
Хорватия Иван Юрич      
Италия Дженнаро Гаттузо      
История личных встреч
2019/20 19 октября Италия - Серия А Тур 8 Наполи2 : 0Верона
2017/18 6 января Италия - Серия А Тур 20 Наполи2 : 0Верона
2017/18 19 августа Италия - Серия А Тур 1 Верона1 : 3Наполи
2015/16 10 апреля Италия - Серия А Тур 32 Наполи3 : 0Верона
2015/16 16 декабря Кубок Италии 1/8 финала Наполи3 : 0Верона
2015/16 22 ноября Италия - Серия А Тур 13 Верона0 : 2Наполи
2014/15 15 марта Италия - Серия А Тур 27 Верона2 : 0Наполи
2014/15 26 октября Италия - Серия А Тур 8 Наполи6 : 2Верона
2013/14 18 мая Италия - Серия А Тур 38 Наполи5 : 1Верона
2013/14 12 января Италия - Серия А Тур 19 Верона0 : 3Наполи

Отзывы и комментарии к матчу

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