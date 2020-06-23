Торино - Удинезе смотреть онлайн 23 июня 2020
Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 27-й турНачало 23 июня 2020г в 22:45 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торино и Удинезе, которое состоится 23 июня 2020 года в 22:45 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии, Серия А 2019/20, 25-тур, оно проводится в стране Италия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Удинезе
Удине
|39
|вр
|Сальваторе Сиригу
|36
|зщ
|Бремер
|33
|зщ
|Николя Н'Кулу
|5
|зщ
|Армандо Иццо
|29
|зщ
|Лоренцо Де Сильвестри
|88
|пз
|Томас Ринкон
|23
|пз
|Суалихо Мейте
|20
|пз
|Симоне Эдера
|
65'
|21
|нп
|Алехандро Беренгер
|9
|нп
|Андреа Белотти
|11
|нп
|Симоне Дзадза
|
76'
|34
|зщ
|Ола Эйна
|
65'
|7
|пз
|Саша Лукич
|
76'
|1
|вр
|Хуан Муссо
|87
|зщ
|Себастьен Де Майо
|
76'
|19
|зщ
|Йенс Ларсен
|3
|зщ
|Самир
|
76'
|17
|зщ
|Брам Нуйтинк
|12
|пз
|Кен Сема
|38
|пз
|Роландо Мандрагора
|
54'
|10
|пз
|Родриго Де Пауль
|6
|пз
|Секо Фофана
|30
|нп
|Илия Несторовски
|
55'
|7
|нп
|Стефано Окака Чука
|8
|пз
|Мато Яяло
|
54'
|15
|нп
|Кевин Ласанья
|
55'
|50
|зщ
|Родриго Бекао
|
76'
|91
|нп
|Лукаш Теодорчик
|
76'
Запасные
|18
|вр
|Самир Уйкани
|25
|вр
|Антонио Росати
|15
|зщ
|Кристиан Ансальди
|30
|зщ
|Коффи Джиджи
|27
|зщ
|Emin Ghazoini
|4
|зщ
|Лянцо Силвейра
|17
|зщ
|Уилфрид Синго
|80
|пз
|Мишель Ндари Адопо
|19
|пз
|Фредди Греко
|22
|нп
|Винченцо Миллико
|88
|вр
|Николас
|27
|вр
|Самуэле Перизан
|63
|зщ
|Francesco Mazzolo
|5
|зщ
|Виллиам Трост-Эконг
|77
|зщ
|Марвин Зегелар
|18
|зщ
|Хидде тер Авест
|64
|пз
|Martin Palumbo
|11
|пз
|Уолас
Главные тренеры
|Морено Лонго
|Лука Готти
История личных встреч
|2019/20
|20 октября
|Италия - Серия А
|Тур 8
|1 : 0
|2018/19
|10 февраля
|Италия - Серия А
|Тур 23
|1 : 0
|2018/19
|16 сентября
|Италия - Серия А
|Тур 4
|1 : 1
|2017/18
|11 февраля
|Италия - Серия А
|Тур 24
|2 : 0
|2017/18
|20 сентября
|Италия - Серия А
|Тур 5
|2 : 3
|2016/17
|2 апреля
|Италия - Серия А
|Тур 30
|2 : 2
|2016/17
|31 октября
|Италия - Серия А
|Тур 11
|2 : 2
|2015/16
|30 апреля
|Италия - Серия А
|Тур 36
|1 : 5
|2015/16
|20 декабря
|Италия - Серия А
|Тур 17
|0 : 1
|2014/15
|8 марта
|Италия - Серия А
|Тур 26
|3 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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