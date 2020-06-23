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Торино - Удинезе смотреть онлайн 23 июня 2020

Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 27-й тур
Начало 23 июня 2020г в 22:45 мск
ТориноУдинезе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торино и Удинезе, которое состоится 23 июня 2020 года в 22:45 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии, Серия А 2019/20, 25-тур, оно проводится в стране Италия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Удинезе
Удине
39 Италия вр Сальваторе Сиригу  
36 Бразилия зщ Бремер  
33 Камерун зщ Николя Н'Кулу  
5 Италия зщ Армандо Иццо  
29 Италия зщ Лоренцо Де Сильвестри  
88 Венесуэла пз Томас Ринкон  
23 Франция пз Суалихо Мейте  
20 Италия пз Симоне Эдера
65'
21 Испания нп Алехандро Беренгер  
9 Италия нп Андреа Белотти  
11 Италия нп Симоне Дзадза
76'
34 Нигерия зщ Ола Эйна
65'
7 Сербия пз Саша Лукич
76'
1 Аргентина вр Хуан Муссо  
87 Франция зщ Себастьен Де Майо
76'
19 Дания зщ Йенс Ларсен  
3 Бразилия зщ Самир
76'
17 Нидерланды зщ Брам Нуйтинк  
12 Швеция пз Кен Сема  
38 Италия пз Роландо Мандрагора
54'
10 Аргентина пз Родриго Де Пауль  
6 Франция пз Секо Фофана  
30 Северная Македония нп Илия Несторовски
55'
7 Италия нп Стефано Окака Чука  
8 Босния и Герцеговина пз Мато Яяло
54'
15 Италия нп Кевин Ласанья
55'
50 Бразилия зщ Родриго Бекао
76'
91 Польша нп Лукаш Теодорчик
76'
Запасные
18 Албания вр Самир Уйкани  
25 Италия вр Антонио Росати  
15 Аргентина зщ Кристиан Ансальди  
30 Кот-д039;Ивуар зщ Коффи Джиджи  
27 Италия зщ Emin Ghazoini  
4 Бразилия зщ Лянцо Силвейра  
17 Кот-д039;Ивуар зщ Уилфрид Синго  
80 Франция пз Мишель Ндари Адопо  
19 Италия пз Фредди Греко  
22 Италия нп Винченцо Миллико  
88 Бразилия вр Николас  
27 Италия вр Самуэле Перизан  
63 Италия зщ Francesco Mazzolo  
5 Нигерия зщ Виллиам Трост-Эконг  
77 Нидерланды зщ Марвин Зегелар  
18 Нидерланды зщ Хидде тер Авест  
64 Норвегия пз Martin Palumbo  
11 Бразилия пз Уолас  
Главные тренеры
Италия Морено Лонго      
Италия Лука Готти      
История личных встреч
2019/20 20 октября Италия - Серия А Тур 8 Удинезе1 : 0Торино
2018/19 10 февраля Италия - Серия А Тур 23 Торино1 : 0Удинезе
2018/19 16 сентября Италия - Серия А Тур 4 Удинезе1 : 1Торино
2017/18 11 февраля Италия - Серия А Тур 24 Торино2 : 0Удинезе
2017/18 20 сентября Италия - Серия А Тур 5 Удинезе2 : 3Торино
2016/17 2 апреля Италия - Серия А Тур 30 Торино2 : 2Удинезе
2016/17 31 октября Италия - Серия А Тур 11 Удинезе2 : 2Торино
2015/16 30 апреля Италия - Серия А Тур 36 Удинезе1 : 5Торино
2015/16 20 декабря Италия - Серия А Тур 17 Торино0 : 1Удинезе
2014/15 8 марта Италия - Серия А Тур 26 Удинезе3 : 2Торино

Отзывы и комментарии к матчу

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