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Бенфика - Санта Клара смотреть онлайн 23 июня 2020

Футбол | Чемпионат Португалии 2019/20 | 28-й тур
Начало 23 июня 2020г в 21:15 мск
Бенфика Санта Клара

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бенфика и Санта Клара, которое состоится 23 июня 2020 года в 21:15 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Португалии, Примейра 2019/20, 28-тур, оно проводится в стране Португалия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Санта-Клара
Понта-Делгада
99 Греция вр Одиссеас Влаходимос  
71 Португалия зщ Нуну Тавареш  
97 Португалия зщ Франсишку Феррейра  
6 Португалия зщ Рубен Диаш  
34 Португалия зщ Андре Алмейда  
27 Португалия пз Рафаэл Силва  
8 Бразилия пз Габриэл
46'
28 Германия пз Юлиан Вайгль  
21 Португалия пз Пицци
86'
49 Марокко пз Адель Таарабт
86'
14 Швейцария нп Харис Сеферович
46'
17 Сербия пз Андрия Живкович
46'
95 Бразилия нп Винисиус Мораис
46'
11 Аргентина пз Франко Серви
86'
20 Португалия нп Диего Соуза
86'
99 Португалия вр Марку  
5 Португалия зщ Жоау Афонсо  
2 Португалия зщ Рафаэл Рамуш  
3 Нигерия зщ Зайду Занузи  
4 Португалия зщ Фабиу Кардозу  
20 Португалия пз Жоау Перрейра
75'
6 Ирак пз Осама Рашид
68'
27 Бразилия пз Андерсон Карвальо
53'
88 Португалия пз Франсишку Рамуш  
13 Бразилия нп Карлос Карвальо
53'
14 Бразилия нп Тиаго Сантана
68'
24 Гвинея-Бисау зщ Мамаду
53'
21 Португалия пз Rui Filipe Cunha Correia
53'
23 Бразилия нп Кризан
68'
70 Португалия нп Жозе Оливейра
68'
35 Португалия нп Диогу Саломау
75'
Запасные
72 Россия вр Иван Злобин  
84 Португалия зщ Томаш Тавареш  
19 Португалия пз Франциско Леонель Лима Сильва Мачадо  
22 Греция пз Андреас Самарис  
73 Португалия нп Жоау Филипе  
97 Португалия вр Родолфу Кардошу  
15 Португалия зщ Жоао Лукаш  
12 Бразилия зщ Сезар  
22 Франция зщ Пьер Санья  
Главные тренеры
Португалия Бруну Лаже      
Португалия Жоау Энрикеш      
История личных встреч
2020 9 ноября Португалия - Примейра Тур 11 Санта-Клара1 : 2Бенфика
2019 18 мая Португалия - Примейра Тур 34 Бенфика4 : 1Санта-Клара
2019 11 января Португалия - Примейра Тур 17 Санта-Клара0 : 2Бенфика

Отзывы и комментарии к матчу

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