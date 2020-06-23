Бенфика - Санта Клара смотреть онлайн 23 июня 2020
Футбол | Чемпионат Португалии 2019/20 | 28-й турНачало 23 июня 2020г в 21:15 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бенфика и Санта Клара, которое состоится 23 июня 2020 года в 21:15 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Португалии, Примейра 2019/20, 28-тур, оно проводится в стране Португалия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Санта-Клара
Понта-Делгада
|99
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|71
|зщ
|Нуну Тавареш
|97
|зщ
|Франсишку Феррейра
|6
|зщ
|Рубен Диаш
|34
|зщ
|Андре Алмейда
|27
|пз
|Рафаэл Силва
|8
|пз
|Габриэл
|
46'
|28
|пз
|Юлиан Вайгль
|21
|пз
|Пицци
|
86'
|49
|пз
|Адель Таарабт
|
86'
|14
|нп
|Харис Сеферович
|
46'
|17
|пз
|Андрия Живкович
|
46'
|95
|нп
|Винисиус Мораис
|
46'
|11
|пз
|Франко Серви
|
86'
|20
|нп
|Диего Соуза
|
86'
|99
|вр
|Марку
|5
|зщ
|Жоау Афонсо
|2
|зщ
|Рафаэл Рамуш
|3
|зщ
|Зайду Занузи
|4
|зщ
|Фабиу Кардозу
|20
|пз
|Жоау Перрейра
|
75'
|6
|пз
|Осама Рашид
|
68'
|27
|пз
|Андерсон Карвальо
|
53'
|88
|пз
|Франсишку Рамуш
|13
|нп
|Карлос Карвальо
|
53'
|14
|нп
|Тиаго Сантана
|
68'
|24
|зщ
|Мамаду
|
53'
|21
|пз
|Rui Filipe Cunha Correia
|
53'
|23
|нп
|Кризан
|
68'
|70
|нп
|Жозе Оливейра
|
68'
|35
|нп
|Диогу Саломау
|
75'
Запасные
|72
|вр
|Иван Злобин
|84
|зщ
|Томаш Тавареш
|19
|пз
|Франциско Леонель Лима Сильва Мачадо
|22
|пз
|Андреас Самарис
|73
|нп
|Жоау Филипе
|97
|вр
|Родолфу Кардошу
|15
|зщ
|Жоао Лукаш
|12
|зщ
|Сезар
|22
|зщ
|Пьер Санья
Главные тренеры
|Бруну Лаже
|Жоау Энрикеш
История личных встреч
|2020
|9 ноября
|Португалия - Примейра
|Тур 11
|1 : 2
|2019
|18 мая
|Португалия - Примейра
|Тур 34
|4 : 1
|2019
|11 января
|Португалия - Примейра
|Тур 17
|0 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Брага - Виктория смотреть онлайн 25 июня 2020
Футбол | Чемпионат Португалии 2019/20 | 28-й тур Начало 25 июня 2020г в 23:00 мск...
Футбол | Чемпионат Португалии 2019/20 | 28-й тур Начало 25 июня 2020г в 23:00 мск...
Бенфика - Санта Клара видео обзор 23.06.2020
Бенфика - Санта Клара 23 июня 2020 | Футбол | Чемпионат Португалии 2019/20 | 28-й тур...
Бенфика - Санта Клара 23 июня 2020 | Футбол | Чемпионат Португалии 2019/20 | 28-й тур...
Санта Клара – Брага обзор матча (05.06.2020)
Санта Клара – Брага 5 июня 2020 | Футбол | Чемпионат Португалии 2019/20 | 25-й тур...
Санта Клара – Брага 5 июня 2020 | Футбол | Чемпионат Португалии 2019/20 | 25-й тур...
Санта Клара – Брага прямая трансляция 05 июня 2020
Футбол | Чемпионат Португалии 2019/20 | 25-й тур Начало 5 июня 2020г в 21:00 мск ...
Футбол | Чемпионат Португалии 2019/20 | 25-й тур Начало 5 июня 2020г в 21:00 мск ...
Португальский чемпионат возобновится 4 июня
Профессиональная футбольная лига Португалии (LPFP) на официальном сайте объявила дату возобновления сезона-2019/2020, ранее прерванного из-за...
Профессиональная футбольная лига Португалии (LPFP) на официальном сайте объявила дату возобновления сезона-2019/2020, ранее прерванного из-за...