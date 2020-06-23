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Порту - Боавишта смотреть онлайн 23 июня 2020

Футбол | Чемпионат Португалии 2019/20 | 28-й тур
Начало 23 июня 2020г в 23:15 мск
Порту Боавишта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Порту и Боавишта, которое состоится 23 июня 2020 года в 23:15 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Португалии, Примейра 2019/20, 28-тур, оно проводится в стране Португалия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Боавишта
Порту
32 Аргентина вр Агустин Маркесин  
13 Бразилия зщ Алекс Теллес  
3 Португалия зщ Пепе  
19 ДР Конго зщ Шансель Мбемба  
2 Португалия зщ Томаш Эштевеш
46'
25 Бразилия пз Отавио  
27 Португалия пз Сержиу Оливейра
73'
29 Бразилия нп Тикиньо
73'
7 Колумбия нп Луис Диас
46'
17 Мексика нп Хесус Корона
80'
11 Мали нп Мусса Марега  
18 Португалия зщ Вилсон Манафа
46'
16 Колумбия пз Андрес Урибе
46'
22 Португалия пз Перейра Данилу
73'
49 Португалия нп Фабиу Силва
73'
50 Португалия пз Фабиу Виейра
80'
90 Бразилия вр Элтон Лейте  
18 Бразилия зщ Фабиано  
6 Бразилия зщ Марлон
66'
13 Перу зщ Густаво Дуланто
73'
22 Португалия зщ Рикарду Кошта  
17 Португалия пз Карраса  
30 Бразилия пз Паулинью
86'
42 Сенегал пз Идрисса Мандьянг  
11 Гамбия нп Юсуфа Нжи
66'
8 Бразилия нп Густаво Сауэрбекк  
14 Испания нп Альберто Буэно
66'
19 Сербия нп Никола Стоилькович
66'
21 Парагвай нп Фернандо Кардосо
66'
91 Португалия нп Эриберту Боргеш
66'
88 Гана пз Яу Ака
73'
9 Ангола нп Матеуш
86'
Запасные
31 Португалия вр Диогу Мейрелеш  
4 Португалия зщ Диогу Лейте  
77 Португалия пз Витор Феррейра  
9 Камерун нп Венсан Абубакар  
1 Бразилия вр Рафаэл Бракалли  
3 Бразилия зщ Де Лима Лука  
4 Нигерия пз Нванкво Обиора  
16 Португалия пз Мигел Рейзинью  
Главные тренеры
Португалия Сержиу Консейсау      
Португалия Даниэл Рамуш      
История личных встреч
2020 11 ноября Португалия - Примейра Тур 11 Боавишта0 : 1Порту
2019 5 апреля Португалия - Примейра Тур 28 Порту2 : 0Боавишта
2019 2 декабря Португалия - Примейра Тур 11 Боавишта0 : 1Порту
2018 17 марта Португалия - Примейра Тур 27 Порту2 : 0Боавишта
2018 28 октября Португалия - Примейра Тур 10 Боавишта0 : 3Порту
2017 26 февраля Португалия - Примейра Тур 23 Боавишта0 : 1Порту
2017 23 сентября Португалия - Примейра Тур 6 Порту3 : 1Боавишта
2016 14 мая Португалия - Примейра Тур 34 Порту4 : 0Боавишта
2016 13 января Кубок Португалии 1/4 финала Боавишта0 : 1Порту
2016 10 января Португалия - Примейра Тур 17 Боавишта0 : 5Порту

Отзывы и комментарии к матчу

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