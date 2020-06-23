Порту - Боавишта смотреть онлайн 23 июня 2020
Футбол | Чемпионат Португалии 2019/20 | 28-й турНачало 23 июня 2020г в 23:15 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Порту и Боавишта, которое состоится 23 июня 2020 года в 23:15 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Португалии, Примейра 2019/20, 28-тур, оно проводится в стране Португалия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Боавишта
Порту
|32
|вр
|Агустин Маркесин
|13
|зщ
|Алекс Теллес
|3
|зщ
|Пепе
|19
|зщ
|Шансель Мбемба
|2
|зщ
|Томаш Эштевеш
|
46'
|25
|пз
|Отавио
|27
|пз
|Сержиу Оливейра
|
73'
|29
|нп
|Тикиньо
|
73'
|7
|нп
|Луис Диас
|
46'
|17
|нп
|Хесус Корона
|
80'
|11
|нп
|Мусса Марега
|18
|зщ
|Вилсон Манафа
|
46'
|16
|пз
|Андрес Урибе
|
46'
|22
|пз
|Перейра Данилу
|
73'
|49
|нп
|Фабиу Силва
|
73'
|50
|пз
|Фабиу Виейра
|
80'
|90
|вр
|Элтон Лейте
|18
|зщ
|Фабиано
|6
|зщ
|Марлон
|
66'
|13
|зщ
|Густаво Дуланто
|
73'
|22
|зщ
|Рикарду Кошта
|17
|пз
|Карраса
|30
|пз
|Паулинью
|
86'
|42
|пз
|Идрисса Мандьянг
|11
|нп
|Юсуфа Нжи
|
66'
|8
|нп
|Густаво Сауэрбекк
|14
|нп
|Альберто Буэно
|
66'
|19
|нп
|Никола Стоилькович
|
66'
|21
|нп
|Фернандо Кардосо
|
66'
|91
|нп
|Эриберту Боргеш
|
66'
|88
|пз
|Яу Ака
|
73'
|9
|нп
|Матеуш
|
86'
Запасные
|31
|вр
|Диогу Мейрелеш
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|77
|пз
|Витор Феррейра
|9
|нп
|Венсан Абубакар
|1
|вр
|Рафаэл Бракалли
|3
|зщ
|Де Лима Лука
|4
|пз
|Нванкво Обиора
|16
|пз
|Мигел Рейзинью
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
|Даниэл Рамуш
История личных встреч
|2020
|11 ноября
|Португалия - Примейра
|Тур 11
|0 : 1
|2019
|5 апреля
|Португалия - Примейра
|Тур 28
|2 : 0
|2019
|2 декабря
|Португалия - Примейра
|Тур 11
|0 : 1
|2018
|17 марта
|Португалия - Примейра
|Тур 27
|2 : 0
|2018
|28 октября
|Португалия - Примейра
|Тур 10
|0 : 3
|2017
|26 февраля
|Португалия - Примейра
|Тур 23
|0 : 1
|2017
|23 сентября
|Португалия - Примейра
|Тур 6
|3 : 1
|2016
|14 мая
|Португалия - Примейра
|Тур 34
|4 : 0
|2016
|13 января
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|0 : 1
|2016
|10 января
|Португалия - Примейра
|Тур 17
|0 : 5
Отзывы и комментарии к матчу
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