Барселона - Атлетик смотреть онлайн 23 июня 2020

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Барселона и Атлетик, которое состоится 23 июня 2020 года в 23:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании, Ла Лига 2019/20, 31-тур, оно проводится в стране Испания. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Текстовая трансляция

90+6' Финальный свисток! 1:0 по итогам нашего матча. В тяжелом поединке победу «Барселоне» принес единственный гол Ивана Ракитича, проведенный уже в самой концовке противостояния. При этом хорошую игру также показал «Атлетик». Гости могли рассчитывать сегодня и на очки.

90+5' Ансу Фати первым успел на добивание в чужой штрафной, в касание пробил, но угодил в штангу!

90+3' Муньяин навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда попытался пробить головой Нуньес, но вышло неточно.

90+1' Пять минут добавил арбитр к основному времени матча.

89' Пуч навесил с углового с левого фланга в центр чужой штрафной, откуда пробил головой Пике, но вышло неточно.

87' Дани Гарсия нарушил правила против Месси в центральной зоне у своей штрафной. Однако, удар опасным со стандартного положения у Лионеля не получился. Мяч угодил в стенку.

85' Мартин Брайтвайт Вышел на поле Брайтвайт.

85' Луис Суарес Ушел с поля Суарес.

83' Баленсиага навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Тер Штеген неудачно сыграл на выходе, но повезло ему, что не дотянулся до мяча Рауль Гарсия.

81' Месси вошел в чужую штрафную с правого фланга атаки, ушел от нескольких соперников, но пробил затем мимо дальнего угла ворот.

79' Рауль Гарсия Вышел на поле Рауль Гарсия.

79' Ойан Сансет Ушел с поля Сансет.

77' Классическая ситуация на футбольном поле в нашем матче продолжается. Длительное время контролируют мяч футболисты «Барселоны».

75' Два подряд угловых неудачно разыграли хозяева. Тем временем паузу на водопой объявил арбитр.

73' Суарес здорово разобрался с двумя соперниками на левом краю чужой штрафной, но его удар принял на себя соперник, а мяч ушел на угловой.

71' 1:0 Иван Ракитич Гол! 1:0! Месси в суматохе на линии чужой штрафной сумел протолкнуть мяч на ход Ракитичу, а тот прицельно пробил в сетку ворот за спиной Симона!

70' Андер Капа Вышел на поле Капа.

70' Иньиго Лекуэ Ушел с поля Лекуэ.

70' Асьер Вильялибре Вышел на поле Вильялибре.

70' Иньяки Уильямс Ушел с поля Уильямс.

67' После розыгрыша углового хозяевами получил отличную возможность для удара головой из центра чужой штрафной Ансу Фати, но отправил мяч выше цели.

65' Иван Ракитич Вышел на поле Ракитич.

65' Серхио Бускетс Ушел с поля Бускетс.

65' Ансу Фати Вышел на поле Ансу Фати.

65' Антуан Гризманн Ушел с поля Гризманн.

63' Месси навесил со штрафного на дальнюю штангу, где Видаль дотянулся до мяча, но нанести завершающий удар так и не сумел.

62' Унай Нуньес Нуньес нарушил правила в центральной зоне у своей штрафной и получил за это желтую карточку.

59' Бускетс сфолил против Дани Гарсии на чужой половине поля. Фол арбитр зафиксировал, но обошелся без второй желтой карточки хавбеку хозяев.

57' Икер Муньяин Вышел на поле Муньяин.

57' Иньиго Кордоба Ушел с поля Иньиго Кордоба.

57' Дани Гарсия Вышел на поле Дани Гарсия.

57' Унай Лопес Ушел с поля Унаи Лопес.

56' Рики Пуч Вышел на поле Рики Пуч.

56' Артур Ушел с поля Артур.

54' Месси классным пасом нашел свободного Гризманна на левом краю чужой штрафной, но в ближнем бою француз не сумел переиграть Симона!

52' Со стартом второго тайма все также намного больше контролируют мяч футболисты «Барселоны» на чужой половине поля.

50' Артур исполнил передачу вперед по правому флангу атаки на Семеду, но тот забрался во вне игры.

48' Длительное время контролируют мяч на чужой половине поля футболисты «Барселоны», но все без создания опасных моментов.

46' Начался второй тайм!

45+2' Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. Пока недостаточно опасными получались многочисленные атаки «Барселоны», тогда как «Атлетик» вовсе в основном оборонялся.

45' Две минуты добавил арбитр к первому тайму.

44' Месси взял игру на себя у чужой штрафной, попытался самостоятельно прорваться в чужую штрафную, но в итоге упал на газон, а фола арбитр не зафиксировал.

42' Длительное время контролируют мяч футболисты «Барселоны» на чужой половине поля, но никак не удается создать опасный момент.

40' Луис Суарес забрался во вне игры в чужой штрафной после передачи от центра поля.

38' Альба подключился к атаке своей команды по левому флангу, навесил в чужую штрафную, но там первым на мяче был соперник.

36' Месси исполнил подачу с углового в центр чужой штрафной, где первым на мяче был соперник.

34' Лионель Месси прошел вперед по флангу, навесил в чужую штрафную, но там первым на мяче был соперник.

32' Серхио Бускетс Бускетс получил желтую карточку за грубую игру высоко поднятой ногой в центре поля.

30' Паузу на водопой объявил сейчас арбитр.

28' Артур попытался исполнить перевод от центра поля на правый фланг атаки, но послал мяч слишком сильно и Семеду лишь проводил его за лицевую линию поля.

26' Лионель Месси вышел на ударную позицию на линии чужой штрафной, слета пробил, но отправил мяч в ближайшего соперника.

24' Лекуэ вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и опасно прострелил в центр, но там против Иньяки Уильямса на опережение сыграл соперник.

22' Семеду попытался отпасовать вперед по правому флангу атаки на Гризманна, но против француза надежно было сыграно соперником в отборе.

20' Месси попытался обострить игру передачей на Суареса в чужую штрафную, но вовремя вышел из ворот Унаи Симон, опасность ликвидировав.

18' Бускетс грубо сыграл поблизости от центра поля, но желтую карточку арбитр показать не решился.

16' Месси передачей низом нашел на правом краю чужой штрафной Суареса, но тот затем пробил мимо дальнего угла ворот.

14' Иньяки Уильямс прорвался на скорости в чужую штрафную с правого фланга атаки и низом пробил, но попал в сетку с внешней стороны.

12' Месси взял игру на себя поблизости от чужой штрафной, затем на исполнение попытался пробить, но отправил мяч прямо в руки Унаи Симона.

10' Довольно неплохо удается контролировать мяч футболистам «Атлетика» на первых минутах матча. Нельзя сказать, что они в чем-то существенно уступают хозяевам.

8' Оскар Де Маркос прошел вперед по правому флангу атаки, попытался прострелить в центр, но в итоге заработал лишь аут.

6' Альба подключился к атаке своей команды по левому флангу, прострелил во вратарскую, но там удар Бускетса пришелся в соперника.

4' После розыгрыша углового Унаи Лопес исполнил опасную подачу-удар с левого фланга атаки и был вынужден вступать в игру Тер Штеген.

3' Баленсиага подключился к атаке своей команды по левому флангу, попытался прострелить в центр, но рикошетом от соперника мяч ушел на угловой.

1' Матч начался!