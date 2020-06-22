Динамо Киев – Колос смотреть онлайн 22 июня 2020
Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 5-й турНачало 22 июня 2020г в 19:30 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Динамо Киев и Колос, которое состоится 22 июня 2020 года в 19:30 по Киевскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины, Премьер Лига 2019/20, 05-тур, оно проводится в стране Украина. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо К
Киев
Колос
Ковалёвка
|1
|вр
|Георгий Бущан
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|30
|зщ
|Артём Шабанов
|4
|зщ
|Денис Попов
|94
|зщ
|Томаш Кендзёра
|29
|пз
|Виталий Буяльский
|
90'
|7
|пз
|Беньямин Вербич
|18
|пз
|Александр Андриевский
|
57'
|8
|пз
|Владимир Шепелев
|
76'
|11
|пз
|Георгий Цитаишвили
|
46'
|70
|нп
|Назарий Русин
|
57'
|15
|пз
|Виктор Цыганков
|
46'
|14
|пз
|Карлос Де Пена
|
57'
|99
|пз
|Миккель Дуэлунн
|
57'
|6
|пз
|Мохаммед Кадири
|
76'
|10
|пз
|Николай Шапаренко
|
90'
|25
|вр
|Евгений Волынец
|13
|зщ
|Виталий Гавриш
|80
|зщ
|Евгений Ефремов
|29
|зщ
|Владислав Емец
|5
|зщ
|Кирилл Петров
|14
|пз
|Вадим Милько
|69
|пз
|Олег Ильин
|
83'
|90
|пз
|Андрей Богданов
|18
|пз
|Денис Костышин
|
62'
|10
|пз
|Евгений Морозко
|
84'
|7
|нп
|Владимир Лысенко
|
73'
|77
|нп
|Арни Вильхамссон
|
62'
|11
|нп
|Олег Кожушко
|
73'
|9
|нп
|Денис Антюх
|
83'
|67
|зщ
|Вадим Парамонов
|
84'
Запасные
|71
|вр
|Денис Бойко
|20
|пз
|Александр Караваев
|33
|нп
|Ибрагим Каргбо
|9
|нп
|Франсиско Соль
|71
|вр
|Евгений Кучеренко
|15
|зщ
|Александр Черноморец
|6
|зщ
|Максим Максименко
|24
|зщ
|Алексей Зозуля
|99
|пз
|Евгений Задоя
Главные тренеры
|Алексей Александрович Михайличенко
|Руслан Владимирович Костышин
История личных встреч
|2020
|3 марта
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 21
|2 : 0
|2020
|6 октября
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 10
|0 : 4
Отзывы и комментарии к матчу
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