  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Динамо Киев – Колос смотреть онлайн 22 июня 2020

Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 5-й тур
Начало 22 июня 2020г в 19:30 мск
Динамо КиевКолос

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Динамо Киев и Колос, которое состоится 22 июня 2020 года в 19:30 по Киевскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины, Премьер Лига 2019/20, 05-тур, оно проводится в стране Украина. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо К
Киев
Колос
Ковалёвка
1 Украина вр Георгий Бущан  
16 Украина зщ Виталий Миколенко  
30 Украина зщ Артём Шабанов  
4 Украина зщ Денис Попов  
94 Польша зщ Томаш Кендзёра  
29 Украина пз Виталий Буяльский
90'
7 Словения пз Беньямин Вербич  
18 Украина пз Александр Андриевский
57'
8 Украина пз Владимир Шепелев
76'
11 Украина пз Георгий Цитаишвили
46'
70 Украина нп Назарий Русин
57'
15 Украина пз Виктор Цыганков
46'
14 Уругвай пз Карлос Де Пена
57'
99 Дания пз Миккель Дуэлунн
57'
6 Гана пз Мохаммед Кадири
76'
10 Украина пз Николай Шапаренко
90'
25 Украина вр Евгений Волынец  
13 Украина зщ Виталий Гавриш  
80 Украина зщ Евгений Ефремов  
29 Украина зщ Владислав Емец  
5 Украина зщ Кирилл Петров  
14 Украина пз Вадим Милько  
69 Украина пз Олег Ильин
83'
90 Украина пз Андрей Богданов  
18 Украина пз Денис Костышин
62'
10 Украина пз Евгений Морозко
84'
7 Украина нп Владимир Лысенко
73'
77 Исландия нп Арни Вильхамссон
62'
11 Украина нп Олег Кожушко
73'
9 Украина нп Денис Антюх
83'
67 Украина зщ Вадим Парамонов
84'
Запасные
71 Украина вр Денис Бойко  
20 Украина пз Александр Караваев  
33 Бельгия нп Ибрагим Каргбо  
9 Испания нп Франсиско Соль  
71 Украина вр Евгений Кучеренко  
15 Украина зщ Александр Черноморец  
6 Украина зщ Максим Максименко  
24 Украина зщ Алексей Зозуля  
99 Украина пз Евгений Задоя  
Главные тренеры
Украина Алексей Александрович Михайличенко      
Украина Руслан Владимирович Костышин      
История личных встреч
2020 3 марта Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 21 Динамо К2 : 0Колос
2020 6 октября Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 10 Колос0 : 4Динамо К

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Динамо Киев – Колос (22.06.2020) | Украинская Премьер Лига 2019/20
    Динамо Киев – Колос (22.06.2020) | Украинская Премьер Лига 2019/20
    22 июня 2020
    Футбол...
  • Динамо Киев – Колос видео обзор 22.06.2020
    Динамо Киев – Колос видео обзор 22.06.2020
    Динамо Киев &ndash; Колос 22 июня 2020 | Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20...
  • Динамо Киев – Александрия смотреть онлайн 07.06.2020
    Динамо Киев – Александрия смотреть онлайн 07.06.2020
    Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 25-й тур Начало 7 июня 2020г в 17:00 мск ...
  • Динамо К – Колос смотреть онлайн 03.03.2020
    Динамо К – Колос смотреть онлайн 03.03.2020
    Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 21-й тур
    Смотреть онлайн прямую видео...
  • Колос - Динамо Киев обзор матча (06.10.2019)
    Колос - Динамо Киев обзор матча (06.10.2019)
     Колос - Динамо Киев 6 октября 2019 | Футбол | Украинская Премьер Лига 2019/20 | 10-й тур...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close