Шинник - Урал смотреть онлайн 24 июня 2020

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Шинник и Урал, которое состоится 24 июня 2020 года в 17:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок России 2019/20, 1/4 финала, оно проводится в стране Россия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Текстовая трансляция

90+3' Матч окончен! «Урал» на выезде уверенно обыграл «Шинник» — 2:0. В первом тайме отличился Бавин, а после перерыва точным ударом отметился Аугустыняк. Команда Дмитрия Парфёнова уверенно контролировала ход встречи и ничего не позволила создать ярославцам. Теперь в полуфинале Кубка России «Урал» встретится с «Химками». На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!

90+2' Ещё одна быстрая атака «Урала»! Бавин с центра штрафной пробил в падении через себя — мяч пролетел в нескольких метрах от ворот!

90' Три компенсировал арбитр ко второму тайму.

89' Аугустыняк плотно приложился из-за пределов штрафной! Мяч улетел далеко в сторону.

88' Альбек Гонгапшев Гонгапшев вышел на замену.

88' Сергей Самодин Самодин покинул поле.

87' Артём Юсупов Юсупов в игре.

87' Михал Кухарчик Кухарчик заменён у гостей.

87' Калинин убежал по левому флангу и решился на удар с острого угла! Получилось слишком высоко.

85' Игорь Калинин Калинин появился на поле вместо Эль-Кабира.

85' Отман Эль-Кабир Замена у «Урала».

83' Тимур Пухов Пухов в игре.

83' Дмитрий Самойлов Самойлов заменён.

82' Игорь Масленников Масленников появился на поле вместо Алейникова.

82' Василий Алейников Замена у «Шинника».

81' Атака «Урала» три в три! Кухарчик убежал по флангу и сделал перевод в штрафную, Эль-Кабир в касание не попал по воротам.

80' 0:2 Рафал Аугустыняк ГОЛ! Аугустыняк сыграл на подборе возле штрафной, ушёл от соперника и хлёстко пробил в нижний угол ворот! Мяч от рук Яшина влетел в сетку.

79' Штрафной для «Урала» на левом фланге. Эль-Кабир пробил с острого угла — Яшин кулаками отразил мяч в сторону.

77' Иван Олейников Удаление у «Шинника»! Эль-Кабир пробросил себе мяч на ход, а Олейников зацепил соперника за ногу — это вторая жёлтая для Ивана.

75' Перестал держаться мяч у ярославцев. «Урал» уверенно контролирует ход игры.

74' Эль-Кабир с углового навесил во вратарскую! Мяч после рикошета прилетел к Яшину.

72' Эль-Кабир вновь забежал по флангу и прострелил во вратарскую! Но не дошёл мяч до Ефремова — отбились хозяева.

70' Егорычев откликнулся на подачу Эль-Кабира и пробил головой по воротам — Яшин на месте.

68' Дмитрий Ефремов Ефремов появился на поле вместо Панюкова.

68' Андрей Панюков Замена от «Урала».

65' Уральцы заработали стандарт на левом фланге. Эль-Кабир выполнил подачу в руки Яшину.

63' Ярославцы держат мяч, но не могут взломать оборону соперника. Нет моментов у ворот Годзюра.

61' Ярославцы заработали штрафной в 30 метрах от ворот. Зинков пробил верхом и попал в стенку.

59' Зинков грубо врезался в Егорычева. Обошлось устным предупреждением.

57' Кулаков здорово отработал и помешал Зинкову прострелить — угловой для «Шинника».

55' Эль-Кабир накрутил защитника и навесил на ближнюю штангу — Яшин намертво забрал мяч.

54' Заметался мяч по штрафной «Шинника»! Емельянов сложился и пробил в падении через себя — рикошет и угловой.

52' Ответ «Урала»! Кухарчик принял пас перед штрафной и хлёстко пробил — мяч пролетел рядом со штангой.

50' Патрашко ускорился по флангу и выполнил подачу в штрафную, но партнёры не добрались до мяча.

48' В спокойном темпе проходят стартовые минуты тайма, ярославцы держат мяч на чужой половине поля.

46' Стартовал второй тайм!

46' Никита Мацхарашвили Мацхарашвили вышел вместо Низамутдинова.

46' Эльдар Низамутдинов Замена в перерыве произошла у «Шинника».

45+1' Перерыв! 1:0 в пользу «Урала» после 45 минут. Команда Дмитрия Парфёнова владела преимуществом и создали несколько убойных моментов, а единственный гол забил Бавин.

45' Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.

44' Бавин пошёл в верховую борьбу и задел соперника локтем. Осторожнее нужно быть, ведь у Юрия уже есть карточка.

43' Крайне неудачная подача с углового от Эль-Кабира — мяч улетел за лицевую.

41' Эль-Кабир сделал заброс по левому флангу, Панюков проиграл борьбу, но уральцы заработали аут.

39' Эльдар Низамутдинов Ещё один жёсткий стык. Низамутдинов влетел в ногу Емельянову и схлопотал «горчичник».

37' Иван Олейников Олейников заплёл ноги Егорычеву, сорвав быструю атаку уральцев. Жёлтая карточка.

35' Юрий Бавин Бавин за срыв атаки получил карточку.

34' Опасно! Вилюш подстроился под подачу с углового и пробил с центра штрафной — Яшин перевёл мяч в перекладину!

32' Кулаков из аута вбросил мяч в штрафную, Бавин пошёл в борьбу, но ярославцы накрыли его удар.

30' Эль-Кабир на фланге ловко разобрался с соперником и навесил! Панюков принял мяч на грудь, но Стешин помешал ему пробить по воротам.

28' Олейников сделал перевод в центр, Стешин принял мяч и приложился с 35 метров — получилось слишком неудачно.

26' «Шинник» в позиционной атаке. Зинков с дальней дистанции запустил мяч на трибуну.

24' Панюков зацепился за мяч в штрафной, развернулся и прострелил во вратарскую, но там никого не оказалось.

22' Уральцы уверенно контролируют ход встречи. Пока что всё идёт по плану Дмитрия Парфёнова.

20' Емельянов сделал заброс к штрафной ярославцев, но Панюков проиграл борьбу за мяч.

18' Ярославцы держат мяч на чужой половине поля, но ничего опасного не удаётся создать.

16' 0:1 Юрий Бавин ГОЛ! Аугустыняк сделал передачу в штрафную, Кухарчик качнул защитника и пробил по воротам — Яшин отразил, но Бавин выиграл борьбу во вратарской и головой добил мяч в сетку!

15' Кухарчик ускорился по флангу, дошёл до лицевой и прострелил в штрафную — Покидышев выбил мяч.

14' Эль-Кабир на фланге красиво убрал двух соперников и прострелил в штрафную — ярославцы перехватили.

13' Бавин откликнулся на подачу и пробил головой! Яшин забрал мяч в руки.

12' Опасно! Бавин сделал заброс в штрафную, Панюков выскочил из-за спины защитника и пробил под перекладину — Яшин потащил!

10' Бавин ускорился по левому флангу и прострелил во вратарскую! Мяч прилетел в руки Яшину.

9' Кулаков сделал длинный заброс к чужой штрафной, Панюков пошёл в борьбу и сфолил против Стешина.

7' Емельянов в подкате сбил Самойлова. Олейников со штрафного пробил низом и заработал угловой.

5' Бавин продрался по левому флангу и сделал передачу к штрафной — ярославцы перехватили мяч.

3' Низамутдинов поборолся перед штрафной и пробил низом, но попал в Вилюша.

1' Матч начался! Уральцы разыграли мяч с центра поля.