Шинник - Урал смотреть онлайн 24 июня 2020
Футбол | Кубок России 2019/20 | 1/4 финалаНачало 24 июня 2020г в 17:00 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Шинник и Урал, которое состоится 24 июня 2020 года в 17:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок России 2019/20, 1/4 финала, оно проводится в стране Россия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шинник
Ярославль
Урал
Екатеринбург
|16
|вр
|Дмитрий Яшин
|33
|зщ
|Виктор Патрашко
|4
|зщ
|Евгений Стешин
|17
|зщ
|Николай Покидышев
|15
|пз
|Дмитрий Самойлов
82'
|5
|пз
|Вячеслав Зинков
|27
|пз
|Василий Алейников
82'
|10
|пз
|Иван Олейников
|20
|пз
|Александр Эктов
|22
|нп
|Сергей Самодин
88'
|9
|нп
|Эльдар Низамутдинов
46'
|99
|пз
|Никита Мацхарашвили
46'
|72
|пз
|Игорь Масленников
82'
|11
|пз
|Тимур Пухов
82'
|77
|нп
|Альбек Гонгапшев
88'
|31
|вр
|Ярослав Годзюр
|15
|зщ
|Денис Кулаков
|5
|зщ
|Мацей Вилюш
|6
|пз
|Рафал Аугустыняк
|58
|пз
|Отман Эль-Кабир
85'
|44
|пз
|Андрей Егорычев
|18
|пз
|Михал Кухарчик
87'
|8
|пз
|Роман Емельянов
|14
|пз
|Юрий Бавин
|20
|нп
|Андрей Панюков
68'
|35
|нп
|Николай Золотов
|11
|пз
|Дмитрий Ефремов
68'
|95
|зщ
|Игорь Калинин
85'
|79
|нп
|Артём Юсупов
87'
Запасные
|97
|вр
|Евгений Гошев
|50
|зщ
|Николай Вовк
|45
|пз
|Антон Бетюжнов
|43
|пз
|Максим Поляков
|77
|вр
|Олег Баклов
|60
|вр
|Владислав Полетаев
|93
|зщ
|Алексей Герасимов
|3
|зщ
|Вараздат Ароян
|21
|зщ
|Исламжан Насыров
|80
|пз
|Чингиз Магомадов
|69
|пз
|Артём Шаболин
Главные тренеры
|Александр Михайлович Побегалов
|Дмитрий Владимирович Парфёнов
История личных встреч
|2017/18
|20 февраля
|Кубок ФНЛ
|Плей-офф
|0 : 2
|2017/18
|20 сентября
|Кубок России
|1/16 финала
|3 : 0
|2012/13
|19 мая
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 33
|0 : 0
|2012/13
|22 октября
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 17
|1 : 1
|2011/12
|25 апреля
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 48
|2 : 1
|2011/12
|20 марта
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 41
|0 : 1
|2011/12
|20 февраля
|Кубок ФНЛ
|Финал
|0 : 1
|2011/12
|24 октября
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 35
|0 : 2
|2011/12
|14 июня
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 15
|1 : 2
|2010
|24 октября
|Россия - Первый дивизион
|Тур 37
|0 : 0
Текстовая трансляция
90+3'
Матч окончен! «Урал» на выезде уверенно обыграл «Шинник» — 2:0. В первом тайме отличился Бавин, а после перерыва точным ударом отметился Аугустыняк. Команда Дмитрия Парфёнова уверенно контролировала ход встречи и ничего не позволила создать ярославцам. Теперь в полуфинале Кубка России «Урал» встретится с «Химками». На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!
90+2'
Ещё одна быстрая атака «Урала»! Бавин с центра штрафной пробил в падении через себя — мяч пролетел в нескольких метрах от ворот!
90'
Три компенсировал арбитр ко второму тайму.
89'
Аугустыняк плотно приложился из-за пределов штрафной! Мяч улетел далеко в сторону.
88'
Альбек Гонгапшев
Гонгапшев вышел на замену.
88'
Сергей Самодин
Самодин покинул поле.
87'
Артём Юсупов
Юсупов в игре.
87'
Михал Кухарчик
Кухарчик заменён у гостей.
87'
Калинин убежал по левому флангу и решился на удар с острого угла! Получилось слишком высоко.
85'
Игорь Калинин
Калинин появился на поле вместо Эль-Кабира.
85'
Отман Эль-Кабир
Замена у «Урала».
83'
Тимур Пухов
Пухов в игре.
83'
Дмитрий Самойлов
Самойлов заменён.
82'
Игорь Масленников
Масленников появился на поле вместо Алейникова.
82'
Василий Алейников
Замена у «Шинника».
81'
Атака «Урала» три в три! Кухарчик убежал по флангу и сделал перевод в штрафную, Эль-Кабир в касание не попал по воротам.
80'
0:2
Рафал Аугустыняк
ГОЛ! Аугустыняк сыграл на подборе возле штрафной, ушёл от соперника и хлёстко пробил в нижний угол ворот! Мяч от рук Яшина влетел в сетку.
79'
Штрафной для «Урала» на левом фланге. Эль-Кабир пробил с острого угла — Яшин кулаками отразил мяч в сторону.
77'
Иван Олейников
Удаление у «Шинника»! Эль-Кабир пробросил себе мяч на ход, а Олейников зацепил соперника за ногу — это вторая жёлтая для Ивана.
75'
Перестал держаться мяч у ярославцев. «Урал» уверенно контролирует ход игры.
74'
Эль-Кабир с углового навесил во вратарскую! Мяч после рикошета прилетел к Яшину.
72'
Эль-Кабир вновь забежал по флангу и прострелил во вратарскую! Но не дошёл мяч до Ефремова — отбились хозяева.
70'
Егорычев откликнулся на подачу Эль-Кабира и пробил головой по воротам — Яшин на месте.
68'
Дмитрий Ефремов
Ефремов появился на поле вместо Панюкова.
68'
Андрей Панюков
Замена от «Урала».
65'
Уральцы заработали стандарт на левом фланге. Эль-Кабир выполнил подачу в руки Яшину.
63'
Ярославцы держат мяч, но не могут взломать оборону соперника. Нет моментов у ворот Годзюра.
61'
Ярославцы заработали штрафной в 30 метрах от ворот. Зинков пробил верхом и попал в стенку.
59'
Зинков грубо врезался в Егорычева. Обошлось устным предупреждением.
57'
Кулаков здорово отработал и помешал Зинкову прострелить — угловой для «Шинника».
55'
Эль-Кабир накрутил защитника и навесил на ближнюю штангу — Яшин намертво забрал мяч.
54'
Заметался мяч по штрафной «Шинника»! Емельянов сложился и пробил в падении через себя — рикошет и угловой.
52'
Ответ «Урала»! Кухарчик принял пас перед штрафной и хлёстко пробил — мяч пролетел рядом со штангой.
50'
Патрашко ускорился по флангу и выполнил подачу в штрафную, но партнёры не добрались до мяча.
48'
В спокойном темпе проходят стартовые минуты тайма, ярославцы держат мяч на чужой половине поля.
46'
Стартовал второй тайм!
46'
Никита Мацхарашвили
Мацхарашвили вышел вместо Низамутдинова.
46'
Эльдар Низамутдинов
Замена в перерыве произошла у «Шинника».
45+1'
Перерыв! 1:0 в пользу «Урала» после 45 минут. Команда Дмитрия Парфёнова владела преимуществом и создали несколько убойных моментов, а единственный гол забил Бавин.
45'
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
44'
Бавин пошёл в верховую борьбу и задел соперника локтем. Осторожнее нужно быть, ведь у Юрия уже есть карточка.
43'
Крайне неудачная подача с углового от Эль-Кабира — мяч улетел за лицевую.
41'
Эль-Кабир сделал заброс по левому флангу, Панюков проиграл борьбу, но уральцы заработали аут.
39'
Эльдар Низамутдинов
Ещё один жёсткий стык. Низамутдинов влетел в ногу Емельянову и схлопотал «горчичник».
37'
Иван Олейников
Олейников заплёл ноги Егорычеву, сорвав быструю атаку уральцев. Жёлтая карточка.
35'
Юрий Бавин
Бавин за срыв атаки получил карточку.
34'
Опасно! Вилюш подстроился под подачу с углового и пробил с центра штрафной — Яшин перевёл мяч в перекладину!
32'
Кулаков из аута вбросил мяч в штрафную, Бавин пошёл в борьбу, но ярославцы накрыли его удар.
30'
Эль-Кабир на фланге ловко разобрался с соперником и навесил! Панюков принял мяч на грудь, но Стешин помешал ему пробить по воротам.
28'
Олейников сделал перевод в центр, Стешин принял мяч и приложился с 35 метров — получилось слишком неудачно.
26'
«Шинник» в позиционной атаке. Зинков с дальней дистанции запустил мяч на трибуну.
24'
Панюков зацепился за мяч в штрафной, развернулся и прострелил во вратарскую, но там никого не оказалось.
22'
Уральцы уверенно контролируют ход встречи. Пока что всё идёт по плану Дмитрия Парфёнова.
20'
Емельянов сделал заброс к штрафной ярославцев, но Панюков проиграл борьбу за мяч.
18'
Ярославцы держат мяч на чужой половине поля, но ничего опасного не удаётся создать.
16'
0:1
Юрий Бавин
ГОЛ! Аугустыняк сделал передачу в штрафную, Кухарчик качнул защитника и пробил по воротам — Яшин отразил, но Бавин выиграл борьбу во вратарской и головой добил мяч в сетку!
15'
Кухарчик ускорился по флангу, дошёл до лицевой и прострелил в штрафную — Покидышев выбил мяч.
14'
Эль-Кабир на фланге красиво убрал двух соперников и прострелил в штрафную — ярославцы перехватили.
13'
Бавин откликнулся на подачу и пробил головой! Яшин забрал мяч в руки.
12'
Опасно! Бавин сделал заброс в штрафную, Панюков выскочил из-за спины защитника и пробил под перекладину — Яшин потащил!
10'
Бавин ускорился по левому флангу и прострелил во вратарскую! Мяч прилетел в руки Яшину.
9'
Кулаков сделал длинный заброс к чужой штрафной, Панюков пошёл в борьбу и сфолил против Стешина.
7'
Емельянов в подкате сбил Самойлова. Олейников со штрафного пробил низом и заработал угловой.
5'
Бавин продрался по левому флангу и сделал передачу к штрафной — ярославцы перехватили мяч.
3'
Низамутдинов поборолся перед штрафной и пробил низом, но попал в Вилюша.
1'
Матч начался! Уральцы разыграли мяч с центра поля.
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России: «Шинник» — «Урал». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
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