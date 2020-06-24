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Шинник - Урал смотреть онлайн 24 июня 2020

Футбол | Кубок России 2019/20 | 1/4 финала
Начало 24 июня 2020г в 17:00 мск
ШинникУрал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Шинник и Урал, которое состоится 24 июня 2020 года в 17:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок России 2019/20, 1/4 финала, оно проводится в стране Россия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шинник
Ярославль
Урал
Екатеринбург
16РоссияврДмитрий Яшин
33МолдавиязщВиктор Патрашко
4РоссиязщЕвгений Стешин
17РоссиязщНиколай Покидышев
15РоссияпзДмитрий Самойлов
82'
5РоссияпзВячеслав Зинков
27РоссияпзВасилий Алейников
82'
10РоссияпзИван Олейников
20РоссияпзАлександр Эктов
22РоссиянпСергей Самодин
88'
9РоссиянпЭльдар Низамутдинов
46'
99РоссияпзНикита Мацхарашвили
46'
72РоссияпзИгорь Масленников
82'
11РоссияпзТимур Пухов
82'
77РоссиянпАльбек Гонгапшев
88'
31УкраинаврЯрослав Годзюр
15УкраиназщДенис Кулаков
5ПольшазщМацей Вилюш
6ПольшапзРафал Аугустыняк
58МароккопзОтман Эль-Кабир
85'
44РоссияпзАндрей Егорычев
18ПольшапзМихал Кухарчик
87'
8РоссияпзРоман Емельянов
14РоссияпзЮрий Бавин
20РоссиянпАндрей Панюков
68'
35БеларусьнпНиколай Золотов
11РоссияпзДмитрий Ефремов
68'
95УкраиназщИгорь Калинин
85'
79РоссиянпАртём Юсупов
87'
Запасные
97РоссияврЕвгений Гошев
50РоссиязщНиколай Вовк
45РоссияпзАнтон Бетюжнов
43РоссияпзМаксим Поляков
77РоссияврОлег Баклов
60РоссияврВладислав Полетаев
93РоссиязщАлексей Герасимов
3АрмениязщВараздат Ароян
21РоссиязщИсламжан Насыров
80РоссияпзЧингиз Магомадов
69РоссияпзАртём Шаболин
Главные тренеры
РоссияАлександр Михайлович Побегалов
УкраинаДмитрий Владимирович Парфёнов
История личных встреч
2017/18 20 февраля Кубок ФНЛ Плей-офф Шинник0 : 2Урал
2017/18 20 сентября Кубок России 1/16 финала Шинник3 : 0Урал
2012/13 19 мая ФНЛ - Первый дивизион Тур 33 Урал0 : 0Шинник
2012/13 22 октября ФНЛ - Первый дивизион Тур 17 Шинник1 : 1Урал
2011/12 25 апреля ФНЛ - Первый дивизион Тур 48 Шинник2 : 1Урал
2011/12 20 марта ФНЛ - Первый дивизион Тур 41 Урал0 : 1Шинник
2011/12 20 февраля Кубок ФНЛ Финал Шинник0 : 1Урал
2011/12 24 октября ФНЛ - Первый дивизион Тур 35 Урал0 : 2Шинник
2011/12 14 июня ФНЛ - Первый дивизион Тур 15 Шинник1 : 2Урал
2010 24 октября Россия - Первый дивизион Тур 37 Урал0 : 0Шинник
Текстовая трансляция
90+3'
Матч окончен! «Урал» на выезде уверенно обыграл «Шинник» — 2:0. В первом тайме отличился Бавин, а после перерыва точным ударом отметился Аугустыняк. Команда Дмитрия Парфёнова уверенно контролировала ход встречи и ничего не позволила создать ярославцам. Теперь в полуфинале Кубка России «Урал» встретится с «Химками». На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!
90+2'
Ещё одна быстрая атака «Урала»! Бавин с центра штрафной пробил в падении через себя — мяч пролетел в нескольких метрах от ворот!
90'
Три компенсировал арбитр ко второму тайму.
89'
Аугустыняк плотно приложился из-за пределов штрафной! Мяч улетел далеко в сторону.
88'
 
Альбек Гонгапшев
Гонгапшев вышел на замену.
88'
 
Сергей Самодин
Самодин покинул поле.
87'
 
Артём Юсупов
Юсупов в игре.
87'
 
Михал Кухарчик
Кухарчик заменён у гостей.
87'
Калинин убежал по левому флангу и решился на удар с острого угла! Получилось слишком высоко.
85'
 
Игорь Калинин
Калинин появился на поле вместо Эль-Кабира.
85'
 
Отман Эль-Кабир
Замена у «Урала».
83'
 
Тимур Пухов
Пухов в игре.
83'
 
Дмитрий Самойлов
Самойлов заменён.
82'
 
Игорь Масленников
Масленников появился на поле вместо Алейникова.
82'
 
Василий Алейников
Замена у «Шинника».
81'
Атака «Урала» три в три! Кухарчик убежал по флангу и сделал перевод в штрафную, Эль-Кабир в касание не попал по воротам.
80'
0:2
Рафал Аугустыняк
ГОЛ! Аугустыняк сыграл на подборе возле штрафной, ушёл от соперника и хлёстко пробил в нижний угол ворот! Мяч от рук Яшина влетел в сетку.
79'
Штрафной для «Урала» на левом фланге. Эль-Кабир пробил с острого угла — Яшин кулаками отразил мяч в сторону.
77'
 
Иван Олейников
Удаление у «Шинника»! Эль-Кабир пробросил себе мяч на ход, а Олейников зацепил соперника за ногу — это вторая жёлтая для Ивана.
75'
Перестал держаться мяч у ярославцев. «Урал» уверенно контролирует ход игры.
74'
Эль-Кабир с углового навесил во вратарскую! Мяч после рикошета прилетел к Яшину.
72'
Эль-Кабир вновь забежал по флангу и прострелил во вратарскую! Но не дошёл мяч до Ефремова — отбились хозяева.
70'
Егорычев откликнулся на подачу Эль-Кабира и пробил головой по воротам — Яшин на месте.
68'
 
Дмитрий Ефремов
Ефремов появился на поле вместо Панюкова.
68'
 
Андрей Панюков
Замена от «Урала».
65'
Уральцы заработали стандарт на левом фланге. Эль-Кабир выполнил подачу в руки Яшину.
63'
Ярославцы держат мяч, но не могут взломать оборону соперника. Нет моментов у ворот Годзюра.
61'
Ярославцы заработали штрафной в 30 метрах от ворот. Зинков пробил верхом и попал в стенку.
59'
Зинков грубо врезался в Егорычева. Обошлось устным предупреждением.
57'
Кулаков здорово отработал и помешал Зинкову прострелить — угловой для «Шинника».
55'
Эль-Кабир накрутил защитника и навесил на ближнюю штангу — Яшин намертво забрал мяч.
54'
Заметался мяч по штрафной «Шинника»! Емельянов сложился и пробил в падении через себя — рикошет и угловой.
52'
Ответ «Урала»! Кухарчик принял пас перед штрафной и хлёстко пробил — мяч пролетел рядом со штангой.
50'
Патрашко ускорился по флангу и выполнил подачу в штрафную, но партнёры не добрались до мяча.
48'
В спокойном темпе проходят стартовые минуты тайма, ярославцы держат мяч на чужой половине поля.
46'
Стартовал второй тайм!
46'
 
Никита Мацхарашвили
Мацхарашвили вышел вместо Низамутдинова.
46'
 
Эльдар Низамутдинов
Замена в перерыве произошла у «Шинника».
45+1'
Перерыв! 1:0 в пользу «Урала» после 45 минут. Команда Дмитрия Парфёнова владела преимуществом и создали несколько убойных моментов, а единственный гол забил Бавин.
45'
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
44'
Бавин пошёл в верховую борьбу и задел соперника локтем. Осторожнее нужно быть, ведь у Юрия уже есть карточка.
43'
Крайне неудачная подача с углового от Эль-Кабира — мяч улетел за лицевую.
41'
Эль-Кабир сделал заброс по левому флангу, Панюков проиграл борьбу, но уральцы заработали аут.
39'
 
Эльдар Низамутдинов
Ещё один жёсткий стык. Низамутдинов влетел в ногу Емельянову и схлопотал «горчичник».
37'
 
Иван Олейников
Олейников заплёл ноги Егорычеву, сорвав быструю атаку уральцев. Жёлтая карточка.
35'
 
Юрий Бавин
Бавин за срыв атаки получил карточку.
34'
Опасно! Вилюш подстроился под подачу с углового и пробил с центра штрафной — Яшин перевёл мяч в перекладину!
32'
Кулаков из аута вбросил мяч в штрафную, Бавин пошёл в борьбу, но ярославцы накрыли его удар.
30'
Эль-Кабир на фланге ловко разобрался с соперником и навесил! Панюков принял мяч на грудь, но Стешин помешал ему пробить по воротам.
28'
Олейников сделал перевод в центр, Стешин принял мяч и приложился с 35 метров — получилось слишком неудачно.
26'
«Шинник» в позиционной атаке. Зинков с дальней дистанции запустил мяч на трибуну.
24'
Панюков зацепился за мяч в штрафной, развернулся и прострелил во вратарскую, но там никого не оказалось.
22'
Уральцы уверенно контролируют ход встречи. Пока что всё идёт по плану Дмитрия Парфёнова.
20'
Емельянов сделал заброс к штрафной ярославцев, но Панюков проиграл борьбу за мяч.
18'
Ярославцы держат мяч на чужой половине поля, но ничего опасного не удаётся создать.
16'
0:1
Юрий Бавин
ГОЛ! Аугустыняк сделал передачу в штрафную, Кухарчик качнул защитника и пробил по воротам — Яшин отразил, но Бавин выиграл борьбу во вратарской и головой добил мяч в сетку!
15'
Кухарчик ускорился по флангу, дошёл до лицевой и прострелил в штрафную — Покидышев выбил мяч.
14'
Эль-Кабир на фланге красиво убрал двух соперников и прострелил в штрафную — ярославцы перехватили.
13'
Бавин откликнулся на подачу и пробил головой! Яшин забрал мяч в руки.
12'
Опасно! Бавин сделал заброс в штрафную, Панюков выскочил из-за спины защитника и пробил под перекладину — Яшин потащил!
10'
Бавин ускорился по левому флангу и прострелил во вратарскую! Мяч прилетел в руки Яшину.
9'
Кулаков сделал длинный заброс к чужой штрафной, Панюков пошёл в борьбу и сфолил против Стешина.
7'
Емельянов в подкате сбил Самойлова. Олейников со штрафного пробил низом и заработал угловой.
5'
Бавин продрался по левому флангу и сделал передачу к штрафной — ярославцы перехватили мяч.
3'
Низамутдинов поборолся перед штрафной и пробил низом, но попал в Вилюша.
1'
Матч начался! Уральцы разыграли мяч с центра поля.
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России: «Шинник» — «Урал». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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