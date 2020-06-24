Мариуполь - Ворскла смотреть онлайн 24 июня 2020
Футбол | Кубок Украины 2019/20 | 1/2 финалаНачало 24 июня 2020г в 19:30 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Мариуполь и Ворскла, которое состоится 24 июня 2020 года в 19:30 по Киевскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Украины 2019/20, 1/2 финала, оно проводится в стране Украина. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мариуполь
Мариуполь
Ворскла
Полтава
|вр
|Евгений Гальчук
|зщ
|Сергей Чоботенко
|зщ
|Виктор Корниенко
|зщ
|Павел Полегенько
|зщ
|Сергей Яворский
|пз
|Вячеслав Чурко
|пз
|Дмитрий Топалов
|пз
|Сергей Горбунов
|пз
|Данил Игнатенко
|пз
|Дмитрий Мишнёв
|нп
|Руслан Фомин
|вр
|Дмитрий Ризнык
|зщ
|Игорь Пердута
|зщ
|Вадим Сапай
|зщ
|Ибрахим Кане
|зщ
|Владимир Чеснаков
|пз
|Папе Н'Диайе
|пз
|Давид Пуцлин
|пз
|Павел Ребенок
|пз
|Александр Скляр
|нп
|Руслан Степанюк
|нп
|Владислав Кулач
Запасные
|вр
|Артём Поспелов
|зщ
|Алексей Быков
|зщ
|Джойским Дава Чаконте
|зщ
|Игорь Кирюханцев
|зщ
|Никита Петерман
|пз
|Игорь Тищенко
|пз
|Алексей Кащук
|пз
|Андрей Кулаков
|нп
|Артём Дудик
|вр
|Александр Ткаченко
|зщ
|Владимир Баенко
|зщ
|Евгений Опанасенко
|зщ
|Yevhen Pavliuk
|пз
|Луизау
|пз
|Эдин Шехич
|нп
|Даниил Кравчук
|Павел Исенко
Главные тренеры
|Александр Александрович Бабич
|Юрий Вильевич Максимов
История личных встреч
|2020
|13 июня
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. Тур 4
|1 : 1
|2020
|4 марта
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 21
|3 : 0
|2020
|5 октября
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 10
|1 : 1
|2019
|24 ноября
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 16
|1 : 0
|2019
|19 августа
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 5
|2 : 1
|2018
|13 мая
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 9
|1 : 1
|2018
|7 апреля
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 4
|1 : 0
|2018
|29 ноября
|Кубок Украины
|1/4 финала
|1 : 2
|2018
|25 ноября
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 17
|0 : 1
|2018
|20 августа
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 6
|1 : 0
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