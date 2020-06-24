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Мариуполь - Ворскла смотреть онлайн 24 июня 2020

Футбол | Кубок Украины 2019/20 | 1/2 финала
Начало 24 июня 2020г в 19:30 мск
МариупольВорскла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Мариуполь и Ворскла, которое состоится 24 июня 2020 года в 19:30 по Киевскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Украины 2019/20, 1/2 финала, оно проводится в стране Украина. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мариуполь
Мариуполь
Ворскла
Полтава
  Украина вр Евгений Гальчук  
  Украина зщ Сергей Чоботенко  
  Украина зщ Виктор Корниенко  
  Украина зщ Павел Полегенько  
  Украина зщ Сергей Яворский  
  Украина пз Вячеслав Чурко  
  Украина пз Дмитрий Топалов  
  Украина пз Сергей Горбунов  
  Украина пз Данил Игнатенко  
  Украина пз Дмитрий Мишнёв  
  Украина нп Руслан Фомин  
  Украина вр Дмитрий Ризнык  
  Украина зщ Игорь Пердута  
  Украина зщ Вадим Сапай  
  Мали зщ Ибрахим Кане  
  Украина зщ Владимир Чеснаков  
  Сенегал пз Папе Н'Диайе  
  Хорватия пз Давид Пуцлин  
  Украина пз Павел Ребенок  
  Украина пз Александр Скляр  
  Украина нп Руслан Степанюк  
  Украина нп Владислав Кулач  
Запасные
  Украина вр Артём Поспелов  
  Украина зщ Алексей Быков  
  Камерун зщ Джойским Дава Чаконте  
  Украина зщ Игорь Кирюханцев  
  Украина зщ Никита Петерман  
  Украина пз Игорь Тищенко  
  Украина пз Алексей Кащук  
  Украина пз Андрей Кулаков  
  Украина нп Артём Дудик  
  Украина вр Александр Ткаченко  
  Украина зщ Владимир Баенко  
  Украина зщ Евгений Опанасенко  
  Украина зщ Yevhen Pavliuk  
  Бразилия пз Луизау  
  Босния и Герцеговина пз Эдин Шехич  
  Украина нп Даниил Кравчук  
  Украина   Павел Исенко  
Главные тренеры
Украина Александр Александрович Бабич      
Украина Юрий Вильевич Максимов      
История личных встреч
2020 13 июня Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. Тур 4 Мариуполь1 : 1Ворскла
2020 4 марта Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 21 Мариуполь3 : 0Ворскла
2020 5 октября Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 10 Ворскла1 : 1Мариуполь
2019 24 ноября Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 16 Мариуполь1 : 0Ворскла
2019 19 августа Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 5 Ворскла2 : 1Мариуполь
2018 13 мая Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 9 Мариуполь1 : 1Ворскла
2018 7 апреля Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 4 Ворскла1 : 0Мариуполь
2018 29 ноября Кубок Украины 1/4 финала Ворскла1 : 2Мариуполь
2018 25 ноября Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 17 Мариуполь0 : 1Ворскла
2018 20 августа Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 6 Ворскла1 : 0Мариуполь

Отзывы и комментарии к матчу

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