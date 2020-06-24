Манчестер Юнайтед - Шеффилд смотреть онлайн 24 июня 2020
Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | 31-турНачало 24 июня 2020г в 20:00 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Манчестер Юнайтед и Шеффилд, которое состоится 24 июня 2020 года в 20:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии, Премьер Лига 2019/20, 31-тур, оно проводится в стране Англия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
|Уле-Гуннар Сульшер
|Крис Уилдер
История личных встреч
|2019/20
|24 ноября
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|3 : 3
|2015/16
|9 января
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
|2006/07
|17 апреля
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|2 : 0
|2006/07
|18 ноября
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
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Промо матча «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед»
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