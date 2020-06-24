Ньюкасл - Астон Вилла смотреть онлайн 24 июня 2020
Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | 31-турНачало 24 июня 2020г в 20:00 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ньюкасл и Астон Вилла, которое состоится 24 июня 2020 года в 20:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии, Премьер Лига 2019/20, 31-тур, оно проводится в стране Англия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Астон Вилла
Бирмингем
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|28
|зщ
|Дэнни Роуз
|18
|зщ
|Федерико Фернандес
|19
|зщ
|Хавьер Манкильо
|6
|зщ
|Джамал Ласcеллс
|24
|пз
|Мигель Альмирон
|
86'
|10
|пз
|Аллан Сент-Максимен
|14
|пз
|Айзак Хэйден
|
86'
|8
|пз
|Джонджо Шелви
|11
|пз
|Мэтт Ритчи
|
67'
|9
|нп
|Жоэлинтон
|
64'
|7
|нп
|Энди Кэрролл
|
64'
|12
|нп
|Дуайт Гейл
|
67'
|42
|пз
|Набиль Бенталеб
|
86'
|23
|пз
|Валентин Лацаро
|
86'
|25
|вр
|Эрьян Нюланд
|30
|зщ
|Кортни Хос
|15
|зщ
|Эзри Конса
|
77'
|18
|зщ
|Мэтт Таргетт
|40
|зщ
|Тайрон Мингс
|21
|пз
|Анвар Эль-Гази
|
70'
|10
|пз
|Джек Грилиш
|6
|пз
|Дуглас Луис
|17
|пз
|Махмуд Хассан
|
70'
|7
|пз
|Джон Макгинн
|
77'
|20
|нп
|Мбвана Самата
|14
|пз
|Конор Хурихейн
|
70'
|39
|нп
|Кинан Дэвис
|
70'
|27
|зщ
|Ахмед Эль-Мухамади
|
77'
|11
|пз
|Марвелоуз Накамба
|
77'
Запасные
|26
|вр
|Карл Дарлоу
|22
|зщ
|Деандре Йедлин
|17
|зщ
|Эмиль Крафт
|5
|зщ
|Фабиан Шёр
|13
|нп
|Йосинори Муто
|29
|вр
|Пепе Рейна
|3
|зщ
|Нил Тейлор
|36
|пз
|Индиана Вассилев
|23
|пз
|Хота
|19
|нп
|Борха Гонсалес
Главные тренеры
|Стив Брюс
|Дин Смит
История личных встреч
|2019/20
|25 ноября
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|2 : 0
|2016/17
|20 февраля
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 33
|2 : 0
|2016/17
|24 сентября
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 9
|1 : 1
|2015/16
|7 мая
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|0 : 0
|2015/16
|19 декабря
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|1 : 1
|2014/15
|28 февраля
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|1 : 0
|2014/15
|23 августа
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|0 : 0
|2013/14
|23 февраля
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|1 : 0
|2013/14
|14 сентября
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|1 : 2
|2012/13
|29 января
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|1 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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