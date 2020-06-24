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Ньюкасл - Астон Вилла смотреть онлайн 24 июня 2020

Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | 31-тур
Начало 24 июня 2020г в 20:00 мск
НьюкаслАстон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ньюкасл и Астон Вилла, которое состоится 24 июня 2020 года в 20:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии, Премьер Лига 2019/20, 31-тур, оно проводится в стране Англия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Астон Вилла
Бирмингем
1 Словакия вр Мартин Дубравка  
28 Англия зщ Дэнни Роуз  
18 Аргентина зщ Федерико Фернандес  
19 Испания зщ Хавьер Манкильо  
6 Англия зщ Джамал Ласcеллс  
24 Парагвай пз Мигель Альмирон
86'
10 Франция пз Аллан Сент-Максимен  
14 Англия пз Айзак Хэйден
86'
8 Англия пз Джонджо Шелви  
11 Шотландия пз Мэтт Ритчи
67'
9 Бразилия нп Жоэлинтон
64'
7 Англия нп Энди Кэрролл
64'
12 Англия нп Дуайт Гейл
67'
42 Алжир пз Набиль Бенталеб
86'
23 Австрия пз Валентин Лацаро
86'
25 Норвегия вр Эрьян Нюланд  
30 Англия зщ Кортни Хос  
15 Англия зщ Эзри Конса
77'
18 Англия зщ Мэтт Таргетт  
40 Англия зщ Тайрон Мингс  
21 Нидерланды пз Анвар Эль-Гази
70'
10 Англия пз Джек Грилиш  
6 Бразилия пз Дуглас Луис  
17 Египет пз Махмуд Хассан
70'
7 Шотландия пз Джон Макгинн
77'
20 Танзания нп Мбвана Самата  
14 Ирландия пз Конор Хурихейн
70'
39 Англия нп Кинан Дэвис
70'
27 Египет зщ Ахмед Эль-Мухамади
77'
11 Зимбабве пз Марвелоуз Накамба
77'
Запасные
26 Англия вр Карл Дарлоу  
22 США зщ Деандре Йедлин  
17 Швеция зщ Эмиль Крафт  
5 Швейцария зщ Фабиан Шёр  
13 Япония нп Йосинори Муто  
29 Испания вр Пепе Рейна  
3 Уэльс зщ Нил Тейлор  
36 США пз Индиана Вассилев  
23 Испания пз Хота  
19 Испания нп Борха Гонсалес  
Главные тренеры
Англия Стив Брюс      
Англия Дин Смит      
История личных встреч
2019/20 25 ноября Англия - Премьер-лига Тур 13 Астон Вилла2 : 0Ньюкасл Юнайтед
2016/17 20 февраля Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 33 Ньюкасл Юнайтед2 : 0Астон Вилла
2016/17 24 сентября Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 9 Астон Вилла1 : 1Ньюкасл Юнайтед
2015/16 7 мая Англия - Премьер-лига Тур 37 Астон Вилла0 : 0Ньюкасл Юнайтед
2015/16 19 декабря Англия - Премьер-лига Тур 17 Ньюкасл Юнайтед1 : 1Астон Вилла
2014/15 28 февраля Англия - Премьер-лига Тур 27 Ньюкасл Юнайтед1 : 0Астон Вилла
2014/15 23 августа Англия - Премьер-лига Тур 2 Астон Вилла0 : 0Ньюкасл Юнайтед
2013/14 23 февраля Англия - Премьер-лига Тур 27 Ньюкасл Юнайтед1 : 0Астон Вилла
2013/14 14 сентября Англия - Премьер-лига Тур 4 Астон Вилла1 : 2Ньюкасл Юнайтед
2012/13 29 января Англия - Премьер-лига Тур 24 Астон Вилла1 : 2Ньюкасл Юнайтед

Отзывы и комментарии к матчу

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