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Норвич - Эвертон смотреть онлайн 24 июня 2020

Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | 31-тур
Начало 24 июня 2020г в 20:00 мск
Норвич Эвертон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Норвич и Эвертон, которое состоится 24 июня 2020 года в 20:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии, Премьер Лига 2019/20, 31-тур, оно проводится в стране Англия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Эвертон
Ливерпуль
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке      
Италия Карло Анчелотти      
История личных встреч
2019/20 23 ноября Англия - Премьер-лига Тур 13 Эвертон0 : 2Норвич Сити
2016/17 20 сентября Англия - Кубок лиги 3-й раунд Эвертон0 : 2Норвич Сити
2015/16 15 мая Англия - Премьер-лига Тур 38 Эвертон3 : 0Норвич Сити
2015/16 12 декабря Англия - Премьер-лига Тур 16 Норвич Сити1 : 1Эвертон
2015/16 27 октября Англия - Кубок лиги 4-й раунд Эвертон1 : 1 4 : 3Норвич Сити
2013/14 11 января Англия - Премьер-лига Тур 21 Эвертон2 : 0Норвич Сити
2013/14 17 августа Англия - Премьер-лига Тур 1 Норвич Сити2 : 2Эвертон
2012/13 23 февраля Англия - Премьер-лига Тур 27 Норвич Сити2 : 1Эвертон
2012/13 24 ноября Англия - Премьер-лига Тур 13 Эвертон1 : 1Норвич Сити
2011/12 7 апреля Англия - Премьер-лига Тур 32 Норвич Сити2 : 2Эвертон

Отзывы и комментарии к матчу

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