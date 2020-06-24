Норвич - Эвертон смотреть онлайн 24 июня 2020
Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | 31-турНачало 24 июня 2020г в 20:00 мск
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Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Норвич и Эвертон, которое состоится 24 июня 2020 года в 20:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии, Премьер Лига 2019/20, 31-тур, оно проводится в стране Англия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Эвертон
Ливерпуль
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|2019/20
|23 ноября
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|0 : 2
|2016/17
|20 сентября
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|0 : 2
|2015/16
|15 мая
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|3 : 0
|2015/16
|12 декабря
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|1 : 1
|2015/16
|27 октября
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|1 : 1 4 : 3
|2013/14
|11 января
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|2 : 0
|2013/14
|17 августа
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|2 : 2
|2012/13
|23 февраля
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|2 : 1
|2012/13
|24 ноября
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|1 : 1
|2011/12
|7 апреля
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|2 : 2
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