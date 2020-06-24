Рома - Сампдория смотреть онлайн 24 июня 2020
Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 27-й турНачало 24 июня 2020г в 22:45 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Рома и Сампдория, которое состоится 24 июня 2020 года в 22:45 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии, Серия А 2019/20, 27-тур, оно проводится в стране Италия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Сампдория
Генуя
|83
|вр
|Антонио Миранте
|11
|зщ
|Александар Коларов
|41
|зщ
|Рожер Ибаньес
|6
|зщ
|Крис Смоллинг
|33
|зщ
|Бруно Перес
|
61'
|21
|пз
|Жордан Верету
|42
|пз
|Амаду Диавара
|
60'
|77
|пз
|Генрих Мхитарян
|
85'
|27
|пз
|Хавьер Пасторе
|
61'
|31
|нп
|Карлес Сайоль
|
72'
|9
|нп
|Эдин Джеко
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|
60'
|2
|зщ
|Давиде Дзаппакоста
|
61'
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|
61'
|17
|пз
|Дженгиз Ундер
|
72'
|19
|нп
|Никола Калинич
|
85'
|1
|вр
|Эмиль Аудеро
|34
|зщ
|Майя Йосида
|24
|зщ
|Бартош Берешиньски
|3
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|
81'
|21
|зщ
|Лорензо Тонелли
|14
|пз
|Якуб Янкто
|
63'
|7
|пз
|Кароль Линетти
|
70'
|6
|пз
|Олбин Экдаль
|12
|пз
|Фабио Депаоли
|18
|пз
|Мортен Торсби
|23
|нп
|Маноло Габбьядини
|
63'
|26
|пз
|Мехди Лери
|
63'
|9
|нп
|Федерико Бонаццоли
|
63'
|11
|пз
|Гастон Рамирес
|
70'
|29
|зщ
|Никола Мурру
|
81'
Запасные
|63
|вр
|Даниэл Фузато
|20
|зщ
|Федерико Фасио
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|14
|пз
|Гонсало Вильяр дель Фрайле
|99
|нп
|Джастин Клюйверт
|8
|нп
|Диего Перотти
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|5
|зщ
|Юлиан Хабот
|15
|зщ
|Омар Коллей
|91
|пз
|Андреа Бертолаччи
|16
|пз
|Кристоффер Аскильдсен
|4
|пз
|Роналду Виейра
|32
|нп
|Феличе Д'Амико
|17
|нп
|Антонино ла Гумина
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Клаудио Раньери
История личных встреч
|2019/20
|20 октября
|Италия - Серия А
|Тур 8
|0 : 0
|2018/19
|6 апреля
|Италия - Серия А
|Тур 31
|0 : 1
|2018/19
|11 ноября
|Италия - Серия А
|Тур 12
|4 : 1
|2017/18
|28 января
|Италия - Серия А
|Тур 22
|0 : 1
|2017/18
|24 января
|Италия - Серия А
|Тур 3
|1 : 1
|2016/17
|29 января
|Италия - Серия А
|Тур 22
|3 : 2
|2016/17
|19 января
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 0
|2016/17
|11 сентября
|Италия - Серия А
|Тур 3
|3 : 2
|2015/16
|7 февраля
|Италия - Серия А
|Тур 24
|2 : 1
|2015/16
|23 сентября
|Италия - Серия А
|Тур 5
|2 : 1
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