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Рома - Сампдория смотреть онлайн 24 июня 2020

Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 27-й тур
Начало 24 июня 2020г в 22:45 мск
РомаСампдория

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Рома и Сампдория, которое состоится 24 июня 2020 года в 22:45 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии, Серия А 2019/20, 27-тур, оно проводится в стране Италия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Сампдория
Генуя
83 Италия вр Антонио Миранте  
11 Сербия зщ Александар Коларов  
41 Бразилия зщ Рожер Ибаньес  
6 Англия зщ Крис Смоллинг  
33 Бразилия зщ Бруно Перес
61'
21 Франция пз Жордан Верету  
42 Гвинея пз Амаду Диавара
60'
77 Армения пз Генрих Мхитарян
85'
27 Аргентина пз Хавьер Пасторе
61'
31 Испания нп Карлес Сайоль
72'
9 Босния и Герцеговина нп Эдин Джеко  
4 Италия пз Бриан Кристанте
60'
2 Италия зщ Давиде Дзаппакоста
61'
7 Италия пз Лоренцо Пеллегрини
61'
17 Турция пз Дженгиз Ундер
72'
19 Хорватия нп Никола Калинич
85'
1 Италия вр Эмиль Аудеро  
34 Япония зщ Майя Йосида  
24 Польша зщ Бартош Берешиньски  
3 Италия зщ Томмазо Ауджелло
81'
21 Италия зщ Лорензо Тонелли  
14 Чехия пз Якуб Янкто
63'
7 Польша пз Кароль Линетти
70'
6 Швеция пз Олбин Экдаль  
12 Италия пз Фабио Депаоли  
18 Норвегия пз Мортен Торсби  
23 Италия нп Маноло Габбьядини
63'
26 Франция пз Мехди Лери
63'
9 Италия нп Федерико Бонаццоли
63'
11 Уругвай пз Гастон Рамирес
70'
29 Италия зщ Никола Мурру
81'
Запасные
63 Бразилия вр Даниэл Фузато  
20 Аргентина зщ Федерико Фасио  
23 Италия зщ Джанлука Манчини  
37 Италия зщ Леонардо Спинаццола  
14 Испания пз Гонсало Вильяр дель Фрайле  
99 Нидерланды нп Джастин Клюйверт  
8 Аргентина нп Диего Перотти  
30 Италия вр Владимиро Фальконе  
5 Германия зщ Юлиан Хабот  
15 Гамбия зщ Омар Коллей  
91 Италия пз Андреа Бертолаччи  
16 Норвегия пз Кристоффер Аскильдсен  
4 Португалия пз Роналду Виейра  
32 Италия нп Феличе Д'Амико  
17 Италия нп Антонино ла Гумина  
Главные тренеры
Португалия Паулу Фонсека      
Италия Клаудио Раньери      
История личных встреч
2019/20 20 октября Италия - Серия А Тур 8 Сампдория0 : 0Рома
2018/19 6 апреля Италия - Серия А Тур 31 Сампдория0 : 1Рома
2018/19 11 ноября Италия - Серия А Тур 12 Рома4 : 1Сампдория
2017/18 28 января Италия - Серия А Тур 22 Рома0 : 1Сампдория
2017/18 24 января Италия - Серия А Тур 3 Сампдория1 : 1Рома
2016/17 29 января Италия - Серия А Тур 22 Сампдория3 : 2Рома
2016/17 19 января Кубок Италии 1/8 финала Рома4 : 0Сампдория
2016/17 11 сентября Италия - Серия А Тур 3 Рома3 : 2Сампдория
2015/16 7 февраля Италия - Серия А Тур 24 Рома2 : 1Сампдория
2015/16 23 сентября Италия - Серия А Тур 5 Сампдория2 : 1Рома

Отзывы и комментарии к матчу

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