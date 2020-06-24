Аталанта - Лацио смотреть онлайн 24 июня 2020

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аталанта и Лацио, которое состоится 24 июня 2020 года в 22:45 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии, Серия А 2019/20, 27-тур, оно проводится в стране Италия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Текстовая трансляция

90+5' Финальный свисток! 3:2 по итогам нашего матча в пользу «Аталанты». Блестящий камбэк сегодня удался хозяевам во многом благодаря провальной игре «Лацио» после перерыва. Во второй половине встречи римляне не провели ни одной толковой атаки и в результате уступили в счете, хоть и вели ранее в два гола.

90+3' Иличич получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной и попытался пробить, но отправил мяч выше цели.

90+1' Пять минут добавил арбитр к основному времени матча.

89' Иличич попытался обострить игру передачей в чужую штрафную на Мурьеля, но послал мяч слишком сильно и неточно.

87' Андре получил возможность для удара по воротам с линии чужой штрафной, но отправил мяч в ближайшего соперника.

85' Патрисио Габбарон Габбарон получил желтую карточку за грубый подкат в ноги Гомесу.

84' Кайседо перестарался в борьбе за мяч у чужой штрафной, нарушив правила против Паломино.

82' Сумасшедший камбэк удался сегодня «Аталанте». Откровенно проваливает игру «Лацио» после перерыва.

80' 3:2 Хосе Паломино Гол! 3:2! Прошла подача с углового на дальнюю штангу во вратарскую, где Паломино выиграл борьбу и ударом головой с нескольких метров отправил мяч точно в цель.

79' Мурьель был первым на мяче в чужой штрафной после удачного отскока, в касание пробил, но рикошетом от соперника мяч ушел на угловой.

77' Андре Андерсон Вышел на поле Андерсон.

77' Луис Альберто Ушел с поля Луис Альберто.

76' Джордан Лукаку Вышел на поле Лукаку.

76' Рауль Белланова Ушел с поля Хони.

72' Сергей Милинкович-Савич Милинкович-Савич получил желтую карточку за фол против Фройлера в центре поля.

70' Луис Мурьель Вышел на поле Мурьель.

70' Дуван Сапата Ушел с поля Сапата.

69' Тимоти Кастань Вышел на поле Кастань.

69' Робин Гозенс Ушел с поля Гозенс.

68' Гомес приблизился к чужой штрафной по левому флангу атаки, попытался навесить в центр, но мяч сорвался с ноги и улетел за пределы поля.

66' 2:2 Руслан Малиновский Гол! 2:2! После розыгрыша углового Малиновский получил передачу у чужой штрафной и мощным ударом отправил мяч под перекладину ворот!

64' Гомес навесил во вратарскую на Сапату и тот попытался головой сбросить мяч во вратарскую, но там Ачерби был первым на перехвате.

62' Фройлер отобрал мяч у Милинковича-Савича у чужой штрафной и отпасовал низом вперед на Сапату, но тому в борьбе с защитником зацепиться за мяч не удалось.

60' Марко Пароло Вышел на поле Пароло.

60' Данило Катальди Ушел с поля Катальди.

58' Катальди получил повреждение. Похоже, что потребуется замена.

56' Мартен де Рон Де Рон получил желтую карточку за грубый фол против Хони.

55' Фелипе Кайседо Вышел на поле Кайседо.

55' Хоакин Корреа Ушел с поля Корреа.

52' Рафаэл Толой Толой получил желтую карточку за грубую игру.

52' Малиновский исполнил слишком сильную и неточную подачу со штрафного с правого фланга атаки. Мяч улетел за лицевую линию поля.

50' Момент у «Аталанты»! Гомес навесил с левого фланга атаки на правый край чужой штрафной, откуда в касание пробил Малиновский, но рикошетом от защитника мяч улетел на угловой.

48' Малиновский исполнил подачу с углового в центр чужой штрафной, где первым на мяче был соперник.

46' Начался второй тайм!

45' Перерыв! 1:2 по итогам первого тайма нашего матча. На точные удары де Рона по своим воротам и Милинковича-Савича хозяева ответили пока только голом Гозенса. Тем не менее, игра развивалась очень интересно и нас наверняка ожидает яркое продолжение уже после перерыва.

44' Сапата передал мяч Гозенсу на левом краю чужой штрафной и тот низом в касание пробил, но вышло в руки голкиперу.

42' Гомес решился на удар с дальней дистанции, но отправил мяч выше створа ворот Стракоши.

40' Хатебур получил пас на правом краю чужой штрафной, нанес удар, но попал в сетку с внешней стороны.

38' 1:2 Робин Гозенс Гол! 1:2! Хатебур здорово исполнил подачу с правого фланга на дальнюю штангу, откуда Гозенс ударом головой отправил мяч в дальний угол ворот.

38' Малиновский отпасовал низом с правого края чужой штрафной в центр на Хатебура и тот пробил с линии штрафной, но угодил в ближайшего соперника.

36' Большими силами идут в атаку сейчас футболисты «Аталанты», но всей командой часто довольно успешно отбиваются игроки «Лацио».

34' Иммобиле едва не убежал один на один по месту левого форварда, но вовремя вышел из ворот Голлини, сумев опасность ликвидировать.

32' Малиновский нанес пушечный удар метров с 25-ти в угол ворот, но Стракоша в красивом прыжке спас свою команду!

30' Гомес здорово обыгрался в стеночку с Фройлером на левом краю чужой штрафной и нанес удар с близкой дистанции, но угодил во вратаря! А уже в ответной атаке Иммобиле пробил с линии штрафной рядом со штангой!

28' Иммобиле по центру прорвался к чужой штрафной, попытался на исполнение пробить, но отправил мяч рядом со створом ворот.

26' Сапата получил пас от Гомеса на левом краю чужой штрафной и прострелил низом во вратарскую на того же аргентинца, но Алехандро на этот мяч не пошел.

24' Малиновский неудачно пробил со штрафного в стенку из футболистов «Лацио».

23' Раду нарушил правила метрах в 30-ти от своих ворот. Может быть опасный стандарт.

21' Гомес отпасовал низом к чужой штрафной на Сапату, но тот в борьбе с защитником подыграл себе рукой.

19' Малиновский навесил с углового с левого фланга, мяч вылетел за пределы штрафной на де Рона и тот слета попытался пробить, но мяч застрял в ногах у соперников.

17' После скидки от партнера пробил в касание слета с линии чужой штрафной Алехандро Гомес, но угодил в ближайшего соперника.

15' Сапата сместился на фланг и попробовал навесить в чужую штрафную, но мяч стал легкой добычей для Стракоши.

13' В растерянности пребывают пока футболисты «Аталанты». Нужно им переламывать сейчас ход противостояния.

11' 0:2 Сергей Милинкович-Савич Гол! 0:2! Луис Альберто отпасовал в центральной зоне у чужой штрафной на Милинковича-Савича и тот в касание исполнил классный крученый удар в угол ворот!

9' Хони прошел вперед по левому флангу, навесил в чужую штрафную, но там уверенно на выходе сыграл голкипер.

7' Лучше удается контролировать мяч «Лацио» на первых минутах нашего матча. Теперь уже придется прибавлять и хозяевам.

5' 0:1 Мартен де Рон Гол! 0:1! Лаццари убежал в быструю контратаку по правому флангу атаки, вошел в чужую штрафную и прострелил во вратарскую, где де Рон при попытке сыграть на перехвате отправил мяч в угол собственных ворот!

5' Момент у «Аталанты»! После грубой ошибки Стракоши с передачей пробил из центра чужой штрафной Сапата, но умудрился промазать!

3' Иммобиле прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и попытался прострелить в центр, но вышло мимо всех партнеров по команде.

1' Матч начался!