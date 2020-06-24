Реал Мадрид - Мальорка смотреть онлайн 24 июня 2020

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Реал Мадрид и Мальорка, которое состоится 24 июня 2020 года в 23:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании, Ла Лига 2019/20, 31-тур, оно проводится в стране Испания. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Текстовая трансляция

90+4' Финальный свисток! 2:0 по итогам нашего матча. Уверенную победу сегодня одержал мадридский «Реал» благодаря голам Жуниора Винисиуса и Серхио Рамоса. А лучшим игроком матча был назван все тот же Серхио Рамос.

90+1' Четыре минуты добавил арбитр к основному времени матча.

89' Спокойно подходит наша игра к своему завершению. Уже понятно, что ничего особо не поменяется у нас в плане исхода противостояния.

87' Тони Кроос Кроос получил желтую карточку за грубый фол против Кубо.

85' Кроос прошел вперед по левому флангу атаки и навесил в центр чужой штрафной, откуда неточно пробил головой Асенсио.

83' Браим Диас Вышел на поле Браим Диас.

83' Карим Бензема Ушел с поля Бензема.

83' Мариано Диас Вышел на поле Мариано Диас.

83' Винисиус Жуниор Ушел с поля Винисиус.

83' Лука Ромеро Вышел на поле 15-летний Лука Ромеро! Вот это поворот.

83' Иддрису Баба Ушел с поля Иддрису Баба.

81' Кроос отпасовал низом в чужую штрафную на Иско, но тот забрался во вне игры.

80' Ферлан Менди Менди получил желтую карточку за фол против Кубо в центре поля.

79' Менди подключился к атаке своей команды по левому флангу, исполнил прострел во вратарскую, но никто из партнеров не откликнулся на этот пас.

75' Паузу на водопой объявил сейчас арбитр.

73' Сальва Севилья исполнил слишком сильную и неточную передачу от центра поля. В результате мяч ушел за пределы поля.

71' Марко Асенсио Вышел на поле Асенсио.

71' Гарет Бэйл Ушел с поля Бэйл.

71' Иско Вышел на поле Иско.

71' Лука Модрич Ушел с поля Модрич.

70' Яннис Салибюр Вышел на поле Салибюр.

70' Лаго Жуниор Ушел с поля Жуниор Лаго.

68' С преимуществом «Реала» развивается у нас сейчас игра. Довольно спокойно хозяева контролируют ход матча.

64' Кубо блестяще обошел нескольких соперников, вошел в чужую штрафную с правого фланга атаки и пробил, но лишь в сетку с внешней стороны.

62' Тони Кроос Вышел на поле Кроос.

62' Эден Азар Ушел с поля Азар.

61' Сальва Севилья Вышел на поле Севилья.

61' Алейс Фебас Ушел с поля Фебас.

61' Кучо Эрнандес Вышел на поле Кучо.

61' Анте Будимир Ушел с поля Будимир.

61' Фран Гамес Вышел на поле Гамес Лопес.

61' Мартин Вальент Ушел с поля Вальент.

60' Будимир на силу пробил из-за пределов штрафной, но снова вышло по центру и в руки Куртуа.

58' Лаго расшатал Карвахаля на левом фланге атаки и навесил в центр чужой штрафной на Будимира, но тот головой пробил прямо в Куртуа.

56' 2:0 Серхио Рамос Гол! 2:0! Серхио Рамос исполнил классный удар со штрафного с 23-х метров в верхний угол ворот Рейны!

54' Бэйл вышел на ударную позицию в чужой штрафной, опасно пробил, но после рикошета от защитника мяч ушел за пределы поля.

52' Бензема получил отличную возможность для удара с левого края чужой штрафной, но послал мяч не слишком сильно, по центру ворот и в руки голкиперу.

50' Кубо исполнил неудачную подачу с углового и мяч еще в полете ушел за пределы поля.

48' Винисиус попытался убежать в прорыв по левому флангу атаки, но далеко отпустил от себя мяч за лицевую линию поля.

46' Начался второй тайм!

45+4' Перерыв! 1:0 по итогам первого тайма нашего матча. Нельзя сказать, что провалила игру в первой половине встречи «Мальорка», но при этом «Реал» уже ведет в счете после точного удара Жуниора Винисиуса.

45+3' Дани Родригес навесил с углового с левого фланга и Лаго пробил головой, но отправил мяч выше цели.

45+1' Три минуты добавил арбитр к первому тайму.

45' Кубо навесил с углового с правого фланга на ближнюю штангу, где в прыжке первым на мяче был Рамос.

43' Азар взял игру на себя на левом фланге атаки у чужой штрафной и вынудил соперника сфолить. Однао, после подачи в исполнении Модрича арбитр зафиксировал фол в атаке со стороны Рамоса.

41' Теперь уже Лаго забрался во вне игры у чужой штрафной.

39' Бензема забрался во вне игры у чужой штрафной во время развития стремительной атаки хозяев.

37' Дани Родригес на скорости приблизился к чужой штрафной по центру, попытался отпасовать вперед, но вышло в ноги Рамосу.

35' Серхио Рамос Рамос получил желтую карточку за фол против Будимира в центре поля.

33' Жуниор Винисиус на скорости ворвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, попытался отпасовать в центр, но вышло на соперника.

31' Паузу на водопой объявил сейчас арбитр.

29' Лаго исполнил неудачную подачу с левого фланга атаки в чужую штрафную. Мяч перелетел через всех партнеров и ушел за пределы поля.

27' Длительное время контролируют мяч футболисты «Реала», тогда как гости вынуждены обороняться.

25' Перекладина! Бензема передачей низом в чужую штрафную вывел один на один Винисиуса, но Жуниор пробил в перекладину ворот!

23' Кубо неудачно пробил со штрафного метров с 25-ти над перекладиной ворот.

21' Кубо приблизился к чужой штрафной по центру, но был остановлен откровенным фолом со стороны Винисиуса.

19' 1:0 Винисиус Жуниор Гол! 1:0! После длинной передачи из глубины поля Модрич придержал мяч на линии чужой штрафной, после чего пасом низом вывел один на один Винисиуса и тот уверенно пробил мимо Рейны в сетку ворот!

17' Азар отпасовал низом на левый край чужой штрафной на Винисиуса и тот в касание попытался пробить, но угодил в защитника.

15' Несколько успокоилась у нас сейчас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.

13' Идрису Баба приблизился к чужой штрафной с правого фланга атаки и мощно пробил, но выручил свою команду Куртуа!

11' Жуниор Винисиус отпасовал низом вперед по левому флангу атаки на Менди и тот попытался навесить в центр, но вышло мимо всех партнеров по команде.

9' Анте Будимир Будимир получил желтую карточку за грубую игру локтем против Варана.

8' Бэйл сместился у чужой штрафной с правого фланга атаки в центр и нанес пушечный удар, но Рейна снова выручил свою команду!

7' Момент у «Реала»! Менди навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда получил возможность для удара Бензема, но спас свою команду Рейна!

5' Неплохо удается контролировать сейчас мяч футболистам «Мальорки». Пробуют гости ни в чем не уступать более именитым соперникам.

3' Бензема вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки, попытался отпасовать в центр, но угодил в ближайшего соперника.

1' Матч начался!