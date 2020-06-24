Реал Сосьедад - Сельта смотреть онлайн 24 июня 2020

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Реал Сосьедад и Сельта, которое состоится 24 июня 2020 года в 20:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании, Ла Лига 2019/20, 31-тур, оно проводится в стране Испания. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Текстовая трансляция

90+5' Матч окончен! «Сельта» на выезде обыграла «Реал Сосьедад» — 1:0. Победный гол в первом тайме забил Аспас, реализовав пенальти. После перерыва хозяева много владели мячом, но ничего опасного не создали. Смолов в концовке вышел на замену и отметился в протоколе жёлтой карточкой за подкат против вратаря. «Сельта» одержала вторую победу подряд и оторвалась от зоны вылета. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!

90+4' Аднан Янузай Янузай сфолил против Рафиньи и получил карточку.

90+2' Бланко забрал мяч после очередного заброса от Янузая.

90' Пять минут компенсировал арбитр ко второму тайму.

90' Фёдор Смолов Смолов пошёл прессинговать и в подкате влетел в голкипера. Жёлтая карточка.

88' Янузай сделал скидку в штрафную, Порту полез в обводку на двух соперников и потерял мяч.

86' Исак откликнулся на подачу с фланга и пробил головой из вратарской — мяч улетел выше цели. Впрочем, был фол в атаке у хозяев.

84' Фёдор Смолов Смолов вошёл в игру.

84' Санти Мина Санти Мина заменён.

83' Много верховых забросов в штрафную «Сельты» — защитники гостей выигрывают всю борьбу в воздухе.

81' Два угловых подряд для «Сосьедада», но гости отбились без особых проблем.

79' «Сельта» уверенно обороняется и не позволяет бить. Нет моментов у ворот Бланко.

77' Хорхе Саэнс Саэнс появился на поле.

77' Яго Аспас Аспас заменён.

76' Нестор Араухо Араухо вышел вместо Брадарича.

76' Филип Брадарич Двойная замена у «Сельты».

75' Пауза — арбитр отправил команды попить воды.

74' Андони Горосабель Горосабель в игре.

74' Хосеба Сальдуа Сальдуа заменён.

74' Александер Исак Исак вступил в игру.

74' Микель Оярсабаль Оярсабаль заменён.

72' Виллиан высоко выпрыгнул и пробил головой после кросса с фланга! Промах.

71' Нолито Нолито вошёл в игру вместо Суареса.

71' Денис Суарес Замена у «Сельты».

70' Сальдуа мягко навесил в штрафную, Мерино выиграл борьбу в воздухе и пробил головой рядом с девяткой!

68' Янузай с углового навесил во вратарскую, Бланко вышел и кулаком отразил мяч в сторону.

66' Янузай с фланга прострелил в штрафную, Оярсабаль полез в обводку и заработал угловой.

64' Вся игра идёт на половине поля «Сельты», гостям не удаётся пройти центр поля.

62' Ещё один дальний выстрел от Янузая — рикошет и угловой.

60' Янузай с 30 метров закрутил мяч в угол! Бланко в красивом броске спас команду.

59' Рафинья Рафинья подкатился под Мерино и получил «горчичник».

58' Айен Муньос Муньос появился на поле.

58' Начо Монреаль Начо Монреаль заменён.

58' Порту Порту вышел вместо Эдегора.

58' Мартин Эдегор «Реал Сосьедад» провёл двойную замену.

56' Мартин Субименди Субименди в центре поля грубо встретил Рафинью и получил карточку.

53' «Сельта» глубоко отошла в оборону. Хозяева забрали мяч и перекатывают его возле чужой штрафной.

51' Льоренте пробил головой после подачи! Бланко грамотно занял позицию и забрал мяч.

50' Усиливает давление «Сосьедад». Янузай навесил во вратарскую — Айду выиграл борьбу и перевёл мяч на угловой.

48' Эдегор навесил с правого края, Субименди подкараулил отскок и плотно пробил — мяч улетел на трибуну.

46' Стартовал второй тайм!

46' Брайс Мендес Мендес вступил в игру вместо Бельтрана.

46' Фран Бельтран Замена в перерыве произошла у «Сельты».

45+3' Перерыв! 1:0 в пользу «Сельты» после 45 минут. Единственный гол под занавес тайма забил Аспас, реализовав пенальти. Хозяева владели преимуществом и создавали моменты, активен был Янузай. Посмотрим, как пойдёт игра после перерыва, а пока отдохнём!

45+2' Элустондо откликнулся на подачу со штрафного и пробил головой! Бланко отразил мяч через перекладину.

45' Три минуты компенсировал арбитр к первому тайму.

45' 0:1 Яго Аспас ГОЛ! Аспас уверенно реализовал пенальти, пробив в нижний угол ворот! Ремиро не угадал направление удара.

44' Диего Льоренте Футболисты долго спорили с арбитром, Льоренте ещё и жёлтую карточку получил.

43' Пенальти в ворота хозяев! Сельта организовала быструю атаку, Аспас рванул в штрафную, а Льоренте руками прихватил соперника.

41' Янузай на фланге убрал соперника и навесил во вратарскую! Бланко кулаком выбил мяч и столкнулся с Брадаричем. Нужна помощь защитнику.

39' Суарес проиграл в скорости и сбил Начо Монреаля, помешав хозяевам развить атаку.

37' Стандарт для «Сельты» в 30 метрах от ворот. Суарес вырезал подачу в штрафную, но хозяева выиграли борьбу в воздухе.

35' «Сельта» отодвинула игру от своих ворот, гости стали больше времени проводить на чужой половине поля.

33' Васкес из аута вбросил мяч в штрафную! Монреаль поставил корпус и не позволил убежать Аспасу.

31' Пауза на водопой.

29' Оласа убежал по флангу и прострелил во вратарскую! Элустондо выиграл позицию и опередил Аспаса.

27' Рафинья с фланга прострелил в штрафную, Оласа пошёл в борьбу и сфолил в атаке.

25' По владению мячом преимущество у хозяев — 65% на 35%. И по ударам впереди «Реал Сосьедад» — 3:2.

23' Гости провели атаку левым флангом и заработали угловой. Оласа выполнил подачу, но партнёры не дотянулись до мяча.

21' Начо Монреаль Начо Монреаль ударил по ногам Санти Мину и получил карточку.

19' Оласа рвался по флангу, но далековато отпустил мяч и сфолил в атаке.

17' Хорошо ходит мяч у хозяев. «Реал Сосьедад» комбинируют возле чужой штрафной.

15' Эдегор в центре поля снёс Рафинью, сорвав контратаку «Сельты».

13' Янузай с левого фланга сделал перевод в штрафную! Мяч отскочил к Эдегору, который пробил намного выше перекладины.

11' Эдегор сделал заброс в штрафную — Бланко выскочил из ворот и опередил соперника.

9' Момент! Янузай с правого края прострелил в штрафную, Мерино в касание пробил в нижний угол, но Бланко сложился и забрал мяч!

7' Ответ «Сельты»! Мина получил пас возле штрафной и пробил — мяч улетел в сторону.

6' Начо забежал по левому флангу, дошёл до лицевой и навесил в штрафную, но Янузай не дотянулся до мяча.

4' «Реал Сосьедад» много владеет мячом на стартовых минутах, гости вынуждены обороняться.

2' Хозяева сразу пошли вперёд. Янузай из-за пределов штрафной пальнул по воротам — Бланко отразил мяч в сторону.

1' Матч начался! Футболисты «Сельты» разыграли мяч с центра поля.