Интер - Сассуоло смотреть онлайн 24 июня 2020
Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 27-й турНачало 24 июня 2020г в 20:30 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Интер и Сассуоло, которое состоится 24 июня 2020 года в 20:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии, Серия А 2019/20, 27-тур, оно проводится в стране Италия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Сассуоло
Сассуоло
|1
|вр
|Самир Ханданович
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|37
|зщ
|Милан Шкриньяр
|34
|зщ
|Кристиано Бираги
|
75'
|13
|зщ
|Андреа Раноккия
|
54'
|20
|пз
|Борха Валеро
|5
|пз
|Роберто Гальярдини
|11
|пз
|Виктор Мозес
|
75'
|24
|пз
|Кристиан Эриксен
|
62'
|7
|нп
|Алексис Санчес
|
62'
|9
|нп
|Ромелу Лукаку
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|
54'
|32
|пз
|Люсьен Агум
|
62'
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|
62'
|15
|зщ
|Эшли Янг
|
75'
|87
|пз
|Антонио Кандрева
|
75'
|47
|вр
|Андреа Консильи
|21
|зщ
|Влад Кирикеш
|
79'
|17
|зщ
|Мерт Мюльдюр
|6
|зщ
|Рожерио
|
46'
|31
|зщ
|Джанмарко Феррари
|14
|пз
|Педро Обьянг
|4
|пз
|Франческо Маньянелли
|
58'
|7
|пз
|Жереми Бога
|
67'
|10
|пз
|Филип Джуричич
|25
|нп
|Доменико Берарди
|9
|нп
|Франческо Капуто
|
58'
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|
46'
|73
|пз
|Мануэль Локателли
|
58'
|11
|нп
|Грегоре Дефрель
|
58'
|27
|пз
|Лукаш Гараслин
|
67'
|32
|зщ
|Джанджакомо Маньяни
|
79'
Запасные
|27
|вр
|Даниэле Паделли
|18
|зщ
|Квадво Асамоа
|33
|зщ
|Данило Д'Амброзио
|2
|зщ
|Диего Годин
|31
|зщ
|Лоренцо Пирола
|23
|пз
|Николо Барелла
|30
|нп
|Себастьяно Эспозито
|56
|вр
|Джанлука Педжоло
|64
|вр
|Алессандро Руссо
|13
|зщ
|Федерико Пелузо
|35
|зщ
|Стефано Пиччинини
|68
|пз
|Мехди Бурабья
|23
|пз
|Хамед Траоре
|18
|нп
|Джакомо Распадори
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|2019/20
|20 октября
|Италия - Серия А
|Тур 8
|3 : 4
|2018/19
|19 января
|Италия - Серия А
|Тур 20
|0 : 0
|2018/19
|19 августа
|Италия - Серия А
|Тур 1
|1 : 0
|2017/18
|12 мая
|Италия - Серия А
|Тур 37
|1 : 2
|2017/18
|23 декабря
|Италия - Серия А
|Тур 18
|1 : 0
|2016/17
|14 мая
|Италия - Серия А
|Тур 36
|1 : 2
|2016/17
|18 декабря
|Италия - Серия А
|Тур 17
|0 : 1
|2015/16
|14 мая
|Италия - Серия А
|Тур 38
|3 : 1
|2015/16
|10 января
|Италия - Серия А
|Тур 19
|0 : 1
|2014/15
|1 февраля
|Италия - Серия А
|Тур 21
|3 : 1
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