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Интер - Сассуоло смотреть онлайн 24 июня 2020

Футбол | Итальянская Серия А 2019/20 | 27-й тур
Начало 24 июня 2020г в 20:30 мск
Интер  Сассуоло

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Интер и Сассуоло, которое состоится 24 июня 2020 года в 20:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии, Серия А 2019/20, 27-тур, оно проводится в стране Италия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Сассуоло
Сассуоло
1 Словения вр Самир Ханданович  
95 Италия зщ Алессандро Бастони  
37 Словакия зщ Милан Шкриньяр  
34 Италия зщ Кристиано Бираги
75'
13 Италия зщ Андреа Раноккия
54'
20 Испания пз Борха Валеро  
5 Италия пз Роберто Гальярдини  
11 Нигерия пз Виктор Мозес
75'
24 Дания пз Кристиан Эриксен
62'
7 Чили нп Алексис Санчес
62'
9 Бельгия нп Ромелу Лукаку  
6 Нидерланды зщ Стефан де Врей
54'
32 Франция пз Люсьен Агум
62'
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
62'
15 Англия зщ Эшли Янг
75'
87 Италия пз Антонио Кандрева
75'
47 Италия вр Андреа Консильи  
21 Румыния зщ Влад Кирикеш
79'
17 Турция зщ Мерт Мюльдюр  
6 Бразилия зщ Рожерио
46'
31 Италия зщ Джанмарко Феррари  
14 Испания пз Педро Обьянг  
4 Италия пз Франческо Маньянелли
58'
7 Кот-д039;Ивуар пз Жереми Бога
67'
10 Сербия пз Филип Джуричич  
25 Италия нп Доменико Берарди  
9 Италия нп Франческо Капуто
58'
77 Греция зщ Гиоргос Кирьякопулос
46'
73 Италия пз Мануэль Локателли
58'
11 Франция нп Грегоре Дефрель
58'
27 Словакия пз Лукаш Гараслин
67'
32 Италия зщ Джанджакомо Маньяни
79'
Запасные
27 Италия вр Даниэле Паделли  
18 Гана зщ Квадво Асамоа  
33 Италия зщ Данило Д'Амброзио  
2 Уругвай зщ Диего Годин  
31 Италия зщ Лоренцо Пирола  
23 Италия пз Николо Барелла  
30 Италия нп Себастьяно Эспозито  
56 Италия вр Джанлука Педжоло  
64 Италия вр Алессандро Руссо  
13 Италия зщ Федерико Пелузо  
35 Италия зщ Стефано Пиччинини  
68 Марокко пз Мехди Бурабья  
23 Кот-д039;Ивуар пз Хамед Траоре  
18 Италия нп Джакомо Распадори  
Главные тренеры
Италия Антонио Конте      
Италия Роберто де Дзерби      
История личных встреч
2019/20 20 октября Италия - Серия А Тур 8 Сассуоло3 : 4Интер М
2018/19 19 января Италия - Серия А Тур 20 Интер М0 : 0Сассуоло
2018/19 19 августа Италия - Серия А Тур 1 Сассуоло1 : 0Интер М
2017/18 12 мая Италия - Серия А Тур 37 Интер М1 : 2Сассуоло
2017/18 23 декабря Италия - Серия А Тур 18 Сассуоло1 : 0Интер М
2016/17 14 мая Италия - Серия А Тур 36 Интер М1 : 2Сассуоло
2016/17 18 декабря Италия - Серия А Тур 17 Сассуоло0 : 1Интер М
2015/16 14 мая Италия - Серия А Тур 38 Сассуоло3 : 1Интер М
2015/16 10 января Италия - Серия А Тур 19 Интер М0 : 1Сассуоло
2014/15 1 февраля Италия - Серия А Тур 21 Сассуоло3 : 1Интер М

Отзывы и комментарии к матчу

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