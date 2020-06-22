Болонья - Ювентус смотреть онлайн 22 июня 2020

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Болонья и Ювентус, которое состоится 22 июня 2020 года в 22:45 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии, Серия А 2019/20, 25-тур, оно проводится в стране Италия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Текстовая трансляция

90+7' Финальный свисток! 0:2 по итогам нашего матча. Победу одержал «Ювентус» благодаря голам Роналду и Дибала еще в первом тайме. После перерыва пытались переломить ход поединка хозяева, но в реализации задуманного не преуспели.

90+5' Стандартное положение разыграли хозяева неудачно ударом в стенку из футболистов гостевой команды.

90+3' Бентанкур нарушил правила почти на линии своей штрафной. Может быть опасный стандарт.

90+1' Данило Данило получил вторую желтую карточку за грубую игру.

90+1' Пять минут добавил арбитр к основному времени матча.

89' Роналду отправил мяч в сетку ворот после передачи от Дугласа Косты, но арбитр зафиксировал в этом моменте офсайд.

87' Спокойно подходит наша игра к своему завершению. Никаких предпосылок для перелома хода противостояния не возникает.

85' Длительное время контролировали мяч хозяева на чужой половине поля, но до удара по воротам свою затяжную атаку так и не довели.

83' Данило Данило получил желтую карточку за грубый фол в центре поля.

82' Андреа Поли Вышел на поле Поли.

82' Гари Медель Ушел с поля Медель.

82' Муса Джувара Вышел на поле Джувара.

82' Риккардо Орсолини Ушел с поля Орсолини.

82' Джанмарко Канджано Вышел на поле Канджано.

82' Никола Сансоне Ушел с поля Сансоне.

81' Орсолини приблизился к чужой штрафной по центру, попытался исполнить удар в направлении дальнего угла ворот, но вышло неточно.

79' Дуглас Коста Вышел на поле Дуглас Коста.

79' Пауло Дибала Ушел с поля Дибала.

77' Гари Медель исполнил невразумительную диагональную передачу на левый фланг атаки. В результате мяч ушел в аут.

75' Николас Домингес Вышел на поле Николас Домингес.

75' Роберто Сориано Ушел с поля Сориано.

74' Роналду сместился с левого фланга атаки ближе к центру у чужой штрафной, попытался пробить, но отправил мяч мимо цели.

72' Бернардески вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, попытался пробить, но отправил мяч выше цели.

70' Аарон Рэмси Вышел на поле Рэмси.

70' Миралем Пьянич Ушел с поля Пьянич.

70' Блез Матюиди Вышел на поле Матюиди.

70' Адриен Рабьо Ушел с поля Рабьо.

69' Родриго Бентанкур Бентанкур получил желтую карточку за фол против устремившегося в прорыв Паласио.

66' Данило Вышел на поле Данило.

66' Маттиа Де Шильо Ушел с поля Де Шильо.

65' Маттиа Де Шильо Дибала отпасовал у чужой штрафной левее на Де Шильо, но тот получил повреждение при попытке совершить рывок в сторону мяча. При этом желтую карточку получил Маттиа.

63' Несколько успокоилась у нас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.

61' Орсолини здорово сместился с правого фланга атаки в центр у чужой штрафной, попытался на исполнение пробить, но мяч пролетел рядом с девяткой ворот.

59' После подачи с углового Паласио сбросил мяч на Бэрроу и тот пробил с выгодной позиции неточно.

57' Родриго Паласио Вышел на поле Паласио.

57' Маттиас Сванберг Ушел с поля Сванберг.

55' Штанга! Бернардески вошел в чужую штрафную с правого фланга атаки, нанес классный удар, но мяч ударился о дальнюю штангу!

54' Рабьо передачей низом на левый край чужой штрафной вывел Роналду один на один, но Криштиану крайне неудачно пробил мимо дальнего угла ворот.

52' Все также больше контролируют мяч футболисты «Ювентуса», тогда как хозяева вынуждены в основном обороняться.

50' Бернардески получил передачу на правом фланге атаки и исполнил прострел во вратарскую, где первым на мяче был соперник.

48' Бернардески исполнил слишком сильную и неточную передачу на левый фланг атаки своей команды. В результате Де Шильо лишь проводил мяч за лицевую линию поля.

46' Начался второй тайм!

45+2' Перерыв! 0:2 по итогам первого тайма нашего матча. Уверенно пока ведет в счете «Ювентус» после точных ударов Роналду и Дибала. Шансов на очки сегодня у «Болоньи» осталось немного.

45+1' Две минуты добавил арбитр к первому тайму.

44' Орсолини получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной, попытался низом пробить, но угодил в ближайшего соперника.

42' Бэрроу перестарался в борьбе за мяч против Куадрадо в чужой штрафной. Фол в атаке зафиксировал арбитр.

40' Момент у «Ювентуса»! Роналду навесил с левого края чужой штрафной на противоположный угол вратарской, откуда Дибала в касание пробил неточно!

38' Сансоне получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной и попытался исполнить удар в дальний угол ворот, но мяч пролетел рядом со штангой.

36' 0:2 Пауло Дибала Гол! 0:2! Дибала получил пас пяткой от Бернардески в центральной зоне у чужой штрафной и исполнил классный удар в верхний угол ворот Скорупски.

35' Роберто Сориано Сориано получил желтую карточку за фол против Пьянича у чужой штрафной.

33' Такой промежуток сейчас игры со множеством фолов в центре поля. Причем нарушают правила в основном гости.

31' Бентанкур перестарался в борьбе за мяч на чужой половине поля, нарушив правила против Сансоне.

29' Арбитр показал красную карточку помощнику Сарри за высказывания с бровки поля.

27' Роналду отпасовал у чужой штрафной левее на Бернардески, но тот затем исполнил неточную подачу в центр.

25' С преимуществом «Ювентуса» развивается у нас игра с первых минут матча. И вполне справедливо гостям уже удалось выйти вперед.

23' 0:1 Криштиану Роналду Гол! 0:1! Роналду уверенным ударом с точки отправил мяч по центру ворот, тогда как Скорупски бросился в угол.

22' Пенальти! Арбитр просмотрел повтор эпизода с падением де Лигта и назначил пенальти за фол со стороны Денсвила!

21' Рабьо получил повреждение в прошлом моменте. Пауза у нас в игре.

20' После навеса с углового де Лигт упал на газон в чужой штрафной, но пенальти арбитр не поставил.

18' Роналду сам же неудачно исполнил удар со стандартного положения. Мяч полетел намного выше цели.

17' Роналду взял игру на себя на левом фланге атаки у чужой штрафной, вынудив соперника нарушить правила.

15' Сансоне исполнил слишком сильную и неточную подачу с правого фланга атаки в чужую штрафную. Сориано лишь проводил мяч за лицевую линию поля.

13' Рабьо попытался прострелить с левого края чужой штрафной в центр, после чего мяч попал в руку Орсолини, но пенальти арбитр поставить не решился.

11' Разыграли угловой хозяева, после чего была исполнена не самая удачная подача далеко за лицевую линию поля.

10' Сансоне прошел вперед по левому флангу атаки, навесил во вратарскую, откуда де Лигт в прыжке головой вынес мяч на угловой.

7' Роналду вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки, сместился ближе к центру и низом пробил, но в прыжке спас свою команду Скорупски.

5' Бонуччи исполнил длинную передачу от центра поля в чужую штрафную, где мяч стал легкой добычей для Скорупски.

3' Дибала приблизился к чужой штрафной по центру, попытался передачей низом вывести один на один Роналду, но на перехвате сыграл защитник «Болоньи».

1' Матч начался!