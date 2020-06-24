Алавес – Осасуна смотреть онлайн 24 июня 2020
Футбол | Ла Лига 2019/20Начало 24 июня 2020г в 20:30 мск
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Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Алавес и Осасуна, которое состоится 24 июня 2020 года в 20:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании, Ла Лига 2019/20, 31-тур, оно проводится в стране Испания. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Осасуна
Памплона
Главные тренеры
|Асьер Гаритано
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|2019/20
|3 ноября
|Испания - Примера
|Тур 12
|4 : 2
|2016/17
|5 апреля
|Испания - Примера
|Тур 30
|0 : 1
|2016/17
|5 ноября
|Испания - Примера
|Тур 11
|0 : 1
|2015/16
|13 марта
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 29
|3 : 1
|2015/16
|10 октября
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 8
|3 : 0
|2014/15
|18 марта
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 24
|3 : 0
|2014/15
|6 сентября
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 3
|1 : 3
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