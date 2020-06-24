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Алавес – Осасуна смотреть онлайн 24 июня 2020

Футбол | Ла Лига 2019/20
Начало 24 июня 2020г в 20:30 мск
АлавесОсасуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Алавес и Осасуна, которое состоится 24 июня 2020 года в 20:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании, Ла Лига 2019/20, 31-тур, оно проводится в стране Испания. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Осасуна
Памплона
Главные тренеры
Испания Асьер Гаритано      
Испания Хагоба Аррасате      
История личных встреч
2019/20 3 ноября Испания - Примера Тур 12 Осасуна4 : 2Алавес
2016/17 5 апреля Испания - Примера Тур 30 Алавес0 : 1Осасуна
2016/17 5 ноября Испания - Примера Тур 11 Осасуна0 : 1Алавес
2015/16 13 марта Испания - Сегунда Сегунда. Тур 29 Осасуна3 : 1Алавес
2015/16 10 октября Испания - Сегунда Сегунда. Тур 8 Алавес3 : 0Осасуна
2014/15 18 марта Испания - Сегунда Сегунда. Тур 24 Алавес3 : 0Осасуна
2014/15 6 сентября Испания - Сегунда Сегунда. Тур 3 Осасуна1 : 3Алавес

Отзывы и комментарии к матчу

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