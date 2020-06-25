Брага - Виктория смотреть онлайн 25 июня 2020
Футбол | Чемпионат Португалии 2019/20 | 28-й турНачало 25 июня 2020г в 23:00 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Брага и Виктория, которое состоится 25 июня 2020 года в 23:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Португалии, Примейра 2019/20, 28-тур, оно проводится в стране Португалия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брага
Брага
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
|1
|вр
|Лима Матеус
|5
|зщ
|Нуну Секейра
|
90+1'
|36
|зщ
|Бруно Виллемен
|47
|зщ
|Рикарду Эсгаю
|92
|зщ
|Давид Карму
|15
|пз
|Андре Орта
|
46'
|27
|пз
|Франсержио
|77
|нп
|Франсиску Тринкан
|90
|нп
|Вендерсон Галено
|
78'
|21
|нп
|Рикарду Орта
|
90+1'
|20
|нп
|Паулинью
|
70'
|60
|пз
|Жоау Палинья
|
46'
|18
|нп
|Руй Фонте
|
70'
|17
|пз
|Жоау Новайш
|
78'
|81
|зщ
|Педру Амадур
|
90+1'
|6
|зщ
|Роланду
|
90+1'
|1
|вр
|Ренато Дуглас
|3
|зщ
|Фредерику Венансиу
|15
|зщ
|Виктор Гарсия
|
81'
|17
|зщ
|Фалайе Сако
|4
|зщ
|Валерий Бондаренко
|11
|пз
|Андре Андре
|88
|пз
|Педру Родригеш
|
82'
|7
|пз
|Лукас Эвангелиста
|91
|нп
|Давидсон
|8
|нп
|Ола Джон
|
71'
|96
|нп
|Бруно
|
89'
|16
|нп
|Рошинья
|
71'
|13
|нп
|Бонатини
|
81'
|43
|пз
|Джозеф Амоа
|
82'
|27
|нп
|Абу Уаттара
|
89'
Запасные
|12
|вр
|Тьягу Са
|34
|зщ
|Раул
|9
|нп
|Абель Руис
|7
|нп
|Уилсон Эдуарду
|19
|вр
|Жонатан
|37
|зщ
|Исах Сулиман
|93
|пз
|Элиас Абучабака
|24
|пз
|Микель Агу
|28
|пз
|Денис Поа
Главные тренеры
|Микаэль Секейра
|Иву Виейра
История личных встреч
|2020
|10 ноября
|Португалия - Примейра
|Тур 11
|0 : 2
|2019
|9 марта
|Португалия - Примейра
|Тур 25
|1 : 0
|2019
|26 октября
|Португалия - Примейра
|Тур 8
|1 : 1
|2018
|18 февраля
|Португалия - Примейра
|Тур 23
|0 : 5
|2018
|17 сентября
|Португалия - Примейра
|Тур 6
|2 : 1
|2017
|22 января
|Португалия - Примейра
|Тур 18
|1 : 2
|2017
|14 августа
|Португалия - Примейра
|Тур 1
|0 : 1
|2016
|21 февраля
|Португалия - Примейра
|Тур 23
|3 : 3
|2016
|27 сентября
|Португалия - Примейра
|Тур 6
|0 : 1
|2015
|17 апреля
|Португалия - Примейра
|Тур 29
|1 : 0
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