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Брага - Виктория смотреть онлайн 25 июня 2020

Футбол | Чемпионат Португалии 2019/20 | 28-й тур
Начало 25 июня 2020г в 23:00 мск
БрагаВиктория

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Брага и Виктория, которое состоится 25 июня 2020 года в 23:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Португалии, Примейра 2019/20, 28-тур, оно проводится в стране Португалия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
1 Бразилия вр Лима Матеус  
5 Португалия зщ Нуну Секейра
90+1'
36 Бразилия зщ Бруно Виллемен  
47 Португалия зщ Рикарду Эсгаю  
92 Португалия зщ Давид Карму  
15 Португалия пз Андре Орта
46'
27 Бразилия пз Франсержио  
77 Португалия нп Франсиску Тринкан  
90 Бразилия нп Вендерсон Галено
78'
21 Португалия нп Рикарду Орта
90+1'
20 Португалия нп Паулинью
70'
60 Португалия пз Жоау Палинья
46'
18 Португалия нп Руй Фонте
70'
17 Португалия пз Жоау Новайш
78'
81 Португалия зщ Педру Амадур
90+1'
6 Португалия зщ Роланду
90+1'
1 Бразилия вр Ренато Дуглас  
3 Португалия зщ Фредерику Венансиу  
15 Венесуэла зщ Виктор Гарсия
81'
17 Мали зщ Фалайе Сако  
4 Украина зщ Валерий Бондаренко  
11 Португалия пз Андре Андре  
88 Португалия пз Педру Родригеш
82'
7 Бразилия пз Лукас Эвангелиста  
91 Бразилия нп Давидсон  
8 Нидерланды нп Ола Джон
71'
96 Бразилия нп Бруно
89'
16 Португалия нп Рошинья
71'
13 Бразилия нп Бонатини
81'
43 Гана пз Джозеф Амоа
82'
27 Буркина-Фасо нп Абу Уаттара
89'
Запасные
12 Португалия вр Тьягу Са  
34 Бразилия зщ Раул  
9 Испания нп Абель Руис  
7 Ангола нп Уилсон Эдуарду  
19 Бразилия вр Жонатан  
37 Англия зщ Исах Сулиман  
93 Германия пз Элиас Абучабака  
24 Нигерия пз Микель Агу  
28 Франция пз Денис Поа  
Главные тренеры
Португалия Микаэль Секейра      
Португалия Иву Виейра      
История личных встреч
2020 10 ноября Португалия - Примейра Тур 11 Витория Гимарайнш0 : 2Брага
2019 9 марта Португалия - Примейра Тур 25 Брага1 : 0Витория Гимарайнш
2019 26 октября Португалия - Примейра Тур 8 Витория Гимарайнш1 : 1Брага
2018 18 февраля Португалия - Примейра Тур 23 Витория Гимарайнш0 : 5Брага
2018 17 сентября Португалия - Примейра Тур 6 Брага2 : 1Витория Гимарайнш
2017 22 января Португалия - Примейра Тур 18 Брага1 : 2Витория Гимарайнш
2017 14 августа Португалия - Примейра Тур 1 Витория Гимарайнш0 : 1Брага
2016 21 февраля Португалия - Примейра Тур 23 Брага3 : 3Витория Гимарайнш
2016 27 сентября Португалия - Примейра Тур 6 Витория Гимарайнш0 : 1Брага
2015 17 апреля Португалия - Примейра Тур 29 Витория Гимарайнш1 : 0Брага

Отзывы и комментарии к матчу

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