Бетис - Эспаньол смотреть онлайн 25 июня 2020
Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 31-й турНачало 25 июня 2020г в 23:00 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бетис и Эспаньол, которое состоится 25 июня 2020 года в 23:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании, Ла Лига 2019/20, 31-тур, оно проводится в стране Испания. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Эспаньол
Барселона
Главные тренеры
|Алексис Трухильо
|Фернандес Абелардо
История личных встреч
|2019/20
|15 декабря
|Испания - Примера
|Тур 17
|2 : 2
|2018/19
|29 апреля
|Испания - Примера
|Тур 35
|1 : 1
|2018/19
|30 января
|Кубок Испании
|1/4 финала
|3 : 1 ДВ
|2018/19
|24 января
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 1
|2018/19
|16 декабря
|Испания - Примера
|Тур 16
|1 : 3
|2017/18
|17 марта
|Испания - Примера
|Тур 29
|3 : 0
|2017/18
|30 октября
|Испания - Примера
|Тур 10
|1 : 0
|2016/17
|31 марта
|Испания - Примера
|Тур 29
|2 : 1
|2016/17
|30 октября
|Испания - Примера
|Тур 10
|0 : 1
|2015/16
|3 марта
|Испания - Примера
|Тур 27
|0 : 3
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