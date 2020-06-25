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Бетис - Эспаньол смотреть онлайн 25 июня 2020

Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 31-й тур
Начало 25 июня 2020г в 23:00 мск
БетисЭспаньол

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бетис и Эспаньол, которое состоится 25 июня 2020 года в 23:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании, Ла Лига 2019/20, 31-тур, оно проводится в стране Испания. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Эспаньол
Барселона
Главные тренеры
Испания Алексис Трухильо      
Испания Фернандес Абелардо      
История личных встреч
2019/20 15 декабря Испания - Примера Тур 17 Эспаньол2 : 2Бетис
2018/19 29 апреля Испания - Примера Тур 35 Бетис1 : 1Эспаньол
2018/19 30 января Кубок Испании 1/4 финала Бетис3 : 1 ДВЭспаньол
2018/19 24 января Кубок Испании 1/4 финала Эспаньол1 : 1Бетис
2018/19 16 декабря Испания - Примера Тур 16 Эспаньол1 : 3Бетис
2017/18 17 марта Испания - Примера Тур 29 Бетис3 : 0Эспаньол
2017/18 30 октября Испания - Примера Тур 10 Эспаньол1 : 0Бетис
2016/17 31 марта Испания - Примера Тур 29 Эспаньол2 : 1Бетис
2016/17 30 октября Испания - Примера Тур 10 Бетис0 : 1Эспаньол
2015/16 3 марта Испания - Примера Тур 27 Эспаньол0 : 3Бетис

Отзывы и комментарии к матчу

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