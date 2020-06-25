Челси - Манчестер Сити смотреть онлайн 25 июня 2020

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Челси и Манчестер Сити, которое состоится 25 июня 2020 года в 22:15 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии, Премьер Лига 2019/20, 31-тур, оно проводится в стране Англия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Текстовая трансляция

90+6' Финальный свисток! 2:1 по итогам нашего матча в пользу «Челси». Победу хозяевам сегодня обеспечили своими голами Пулишич и Виллиан. Таким образом, «Ливерпуль» в этом туре стал досрочным чемпионом в результате поражения «Манчестер Сити».

90+3' Педро на скорости вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и опасно пробил в дальний угол ворот, но Эдерсон в прыжке спас свою команду!

90+1' Билли Гилмор Вышел на поле Гилмор.

90+1' Кристиан Пулишич Ушел с поля Пулишич.

90+1' Педро Родригес Вышел на поле Педро.

90+1' Мэйсон Маунт Ушел с поля Маунт.

90' Шесть минут добавил арбитр к основному времени матча.

88' Абрахам забрался во вне игры после длинной передачи из глубины поля.

86' Де Брейне исполнил подачу с углового в центр чужой штрафной, где первым на мяче был соперник.

84' Длительное время контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити», но без создания опасных моментов у чужих ворот.

82' Аспиликуэта здорово сыграл на перехвате, убежал в прорыв по правому флангу, но затем исполнил неудачную подачу в центр.

80' Де Брейне получил пас от Зинченко на левом фланге атаки, попытался обыграть Кристенсена, но в итоге выпустил мяч за лицевую линию поля.

78' 2:1 Виллиан Гол! 2:1! Виллиан уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот!

78' 2:1. Виллиан («Челси») уверенно реализует пенальти

77' Кевин Де Брёйне Де Брейне получил отложенную желтую карточку за фол против Виллиана.

77' Фернандиньо Пенальти! Виллиан прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и прострелил в центр на Абрахама! Первый удар Тэмми парировал Эдерсон! Затем Фернандиньо отбил добивание от Пулишича и уже следующее добивание от Абрахама пришлось в руку Фернандиньо!

77' Фернандиньо («Ман Сити») рукой выносит мяч с линии ворот!

74' Николас Отаменди Вышел на поле Отаменди.

74' Эмерик Лапорт Ушел с поля Лапорт.

74' Матео Ковачич Вышел на поле Ковачич.

74' Росс Баркли Ушел с поля Баркли.

72' Момент у «Челси»! Пулишич убежал в быструю контратаку, вышел один на один и ушел от Эдерсона, после чего низом пробил слишком слабо, что дало возможность Уолкеру вынести мяч с линии ворот!

70' Маркос Алонсо исполнил длинную передачу в чужую штрафную на Абрахама, но вовремя вышел из ворот Эдерсон, сумев опасность ликвидировать.

68' Момент у «Манчестер Сити»! Стерлинг получил возможность для удара с линии чужой штрафной, но отправил мяч чуть выше девятки ворот.

66' Де Брейне получил повреждение в столкновении с Рюдигером. Пауза у нас в игре.

64' Эдерсон грубо ошибся с передачей от ворот, отправив мяч прямо на Маунта! Мэйсон вошел в чужую штрафную, но пробил в сетку с внешней стороны!

62' Тэмми Абрахам Вышел на поле Абрахам.

62' Оливье Жиру Ушел с поля Жиру.

61' Стерлинг отпасовал низом вперед по левому флангу атаки на Давида Сильву. а тот пошел в дриблинг и сумел заработать угловой.

59' Александр Зинченко Вышел на поле Зинченко.

59' Бенжамен Менди Ушел с поля Менди.

57' Штанга! Стерлиг убежал в быструю контратаку по центру, фактически вышел один на один и пробил в штангу ворот «Челси»!

55' Давид Сильва Вышел на поле Давид Сильва.

55' Родриго Эрнандес Ушел с поля Родри.

55' Габриэл Жезус Вышел на поле Жезус.

55' Бернарду Силва Ушел с поля Бернарду Силва.

55' 1:1 Кевин Де Брёйне Гол! 1:1! Де Брейне исполнил идеальный удар со штрафного в девятку ворот «Челси»!

55' 1:1. Де Брёйне («Ман Сити») сравнивает счет со штрафного удара

54' Канте сфолил против Мареза в центральной зоне у своей штрафной. Может быть опасный стандарт.

52' Длительное время контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити», но пока без создания опасных моментов у чужих ворот.

50' Длительное время оказывалась помощь Кристенсену, но, похоже, он готов продолжать игру.

48' Стерлинг отпасовал на Менди у чужой штрафной и тот в касание нанес мощный удар, но угодил в голову Кристенсену.

46' Начался второй тайм!

45+2' Перерыв! 1:0 по итогам первого тайма нашего матча. Минимальное преимущество в счете «Челси» обеспечил гол Пулишича после грубой оплошности Менди. При этом лучше по игре был «Манчестер Сити», но моментов опасных гости создали не так много.

45' Две минуты добавил арбитр к первому тайму.

43' Уолкер опасно прострелил низом с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда вынес мяч подальше в поле Маунт.

41' Пулишич попытался исполнить перевод у чужой штрафной на правый фланг атаки, но послал мяч неточно для Виллиана и бразилец к пасу не успел.

39' После розыгрыша стандартного положения попытался пробить с линии чужой штрафной Марез, но послал мяч слишком сильно и неточно.

38' Маркос Алонсо Маркос Алонсо получил желтую карточку за откровенный фол против Мареза на своем фланге поблизости от штрафной.

36' 1:0 Кристиан Пулишич Гол! 1:0! Менди нелепо подарил мяч Пулишичу в центре поля. В результате Кристиан убежал на скорости один на один и уверенно пробил мимо Эдерсона в дальний угол ворот.

36' 1:0. Пулишич воспользовался привозом обороны «Ман Сити»

35' Уолкер взял игру на себя на правом фланге атаки и был остановлен фолом со стороны Виллиана. Де Брейне навесил со стандартного положения на дальнюю штангу, где Рюдигер был первым на мяче.

34' Виллиан навесил с углового с левого фланга в центр чужой штрафной, откуда пробил головой Кристенсен, но прямо в Эдерсона!

33' Росс Баркли получил отличную возможность для удара с острого угла и мощно пробил, но выручил свою команду Эдерсон.

31' Гюндоган вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки, попытался низом отпасовать чуть назад на Де Брейне, но вышло неточно.

29' Стерлинг получил передачу на правом краю чужой штрафной, но надежно сыграл против него в отборе Кристенсен, заработав удар от ворот.

27' Баркли оказался первым на подборе на линии чужой штрафной, нанес удар, но принял этот выстрел на себя Фернандиньо.

25' Паузу на водопой объявил арбитр.

23' Марез попытался продвинуться вперед от центра поля, но был остановлен фолом со стороны Канте.

21' Намного лучше контролируют сейчас мяч футболисты «Манчестер Сити», тогда как хозяева вынуждены в основном обороняться.

19' После подачи со стандартного положения с левого фланга Фернандиньо пробил головой под перекладину ворот, но выручил свою команду Кепа!

18' Гюндоган попытался продвинуться вперед по левому флангу атаки, но был остановлен фолом со стороны Аспиликуэты.

16' Стерлинг головой сбросил мяч в чужую штрафную на Бернарду Силву и тот в борьбе уже фактически протолкнул мяч мимо Кепы, но вовремя подстраховали защитники «Челси».

14' После розыгрыша углового Маунт слета пробил с линии чужой штрафной, но отправил мяч намного выше цели.

13' Виллиан получил пас на правом краю чужой штрафной и опасно низом прострелил в центр, откуда Гюндоган вынес мяч на угловой.

11' Менди получил пас на левом краю чужой штрафной и опасно прострелил во вратарскую, где Кепа ногой прервал эту передачу.

9' Пока достаточно спокойно развивается у нас игра на первых минутах матча. Команды поочередно контролируют мяч.

7' Менди подключился к атаке своей команды по левому флангу, но исполнил затем слишком сильную и неточную подачу за пределы поля.

5' А сейчас уже Жиру забрался во вне игры после передачи с левого фланга атаки от Пулишича.

3' Жиру попытался быстро перевести мяч от центра поля на левый фланг атаки, но там Маркос Алонсо не успел к мячу и тот ушел в аут.

1' Матч начался!

0' Подробная графическая трансляция матча «Челси» — «Манчестер Сити» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!

0' Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 31-го тура АПЛ: «Челси» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 22:15 по московскому времени.