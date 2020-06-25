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Бернли - Уотфорд смотреть онлайн 25 июня 2020

Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | 31-тур
Начало 25 июня 2020г в 20:00 мск
Бернли Уотфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бернли и Уотфорд, которое состоится 25 июня 2020 года в 20:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии, Премьер Лига 2019/20, 31-тур, оно проводится в стране Англия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Уотфорд
Уотфорд
1 Англия вр Ник Поуп  
3 Англия зщ Чарли Тейлор  
6 Англия зщ Бен Ми  
5 Англия зщ Джеймс Тарковски  
2 Англия зщ Мэттью Лоутон  
4 Англия пз Джек Корк  
8 Англия пз Джош Браунхилл  
18 Англия пз Эшли Вествуд  
27 Чехия нп Матей Выдра  
11 Англия нп Дуайт Макнил  
19 Англия нп Джей Родригес
81'
23 Нидерланды зщ Эрик Питерс
81'
26 Англия вр Бен Фостер  
21 Испания зщ Кико Фемения  
11 Италия зщ Адам Масина  
4 Англия зщ Крэйг Доусон  
27 Бельгия зщ Кристиан Кабазель
46'
8 Англия пз Том Клеверли
46'
29 Франция пз Этьен Капу  
19 Англия пз Уилл Хьюз
83'
9 Англия нп Трой Дини
85'
23 Сенегал нп Исмаила Сарр  
10 Англия нп Дэнни Уэлбек  
15 Северная Ирландия зщ Крэйг Кэткарт
46'
16 Франция пз Абдулайе Дукуре
46'
14 Англия пз Натаниэл Чалоба
83'
18 Англия нп Андре Грэй
85'
Запасные
40 Дания вр Лукас Йенсен  
15 Северная Ирландия вр Бэйли Пикок-Фаррел  
26 Шотландия зщ Филлип Бардсли  
34 Ирландия зщ Джимми Данн  
28 Ирландия зщ Кевин Лонг  
37 Англия зщ Бобби Томас  
44 Англия пз Мейс Гудридж  
33 Англия нп Макс Томпсон  
1 Бразилия вр Эурельо Гомес  
6 Ямайка зщ Эдриан Мариаппа  
37 Аргентина пз Роберто Перейра  
33 Аргентина пз Игнасио Пуссетто  
17 Бразилия нп Жуан Педро  
Главные тренеры
Англия Шон Дайч      
Англия Найджел Пирсон      
Англия Найджел Пирсон      
История личных встреч
2019/20 23 ноября Англия - Премьер-лига Тур 13 Уотфорд0 : 3Бёрнли
2018/19 19 января Англия - Премьер-лига Тур 23 Уотфорд0 : 0Бёрнли
2018/19 19 августа Англия - Премьер-лига Тур 2 Бёрнли1 : 3Уотфорд
2017/18 7 апреля Англия - Премьер-лига Тур 33 Уотфорд1 : 2Бёрнли
2017/18 9 декабря Англия - Премьер-лига Тур 16 Бёрнли1 : 0Уотфорд
2016/17 4 февраля Англия - Премьер-лига Тур 24 Уотфорд2 : 1Бёрнли
2016/17 26 сентября Англия - Премьер-лига Тур 6 Бёрнли2 : 0Уотфорд
2013/14 5 апреля Англия - Чемпионшип Тур 40 Уотфорд1 : 1Бёрнли
2013/14 3 декабря Англия - Чемпионшип Тур 18 Бёрнли0 : 0Уотфорд

Отзывы и комментарии к матчу

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