Бернли - Уотфорд смотреть онлайн 25 июня 2020
Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | 31-турНачало 25 июня 2020г в 20:00 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бернли и Уотфорд, которое состоится 25 июня 2020 года в 20:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии, Премьер Лига 2019/20, 31-тур, оно проводится в стране Англия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Уотфорд
Уотфорд
|1
|вр
|Ник Поуп
|3
|зщ
|Чарли Тейлор
|6
|зщ
|Бен Ми
|5
|зщ
|Джеймс Тарковски
|2
|зщ
|Мэттью Лоутон
|4
|пз
|Джек Корк
|8
|пз
|Джош Браунхилл
|18
|пз
|Эшли Вествуд
|27
|нп
|Матей Выдра
|11
|нп
|Дуайт Макнил
|19
|нп
|Джей Родригес
|
81'
|23
|зщ
|Эрик Питерс
|
81'
|26
|вр
|Бен Фостер
|21
|зщ
|Кико Фемения
|11
|зщ
|Адам Масина
|4
|зщ
|Крэйг Доусон
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|
46'
|8
|пз
|Том Клеверли
|
46'
|29
|пз
|Этьен Капу
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|
83'
|9
|нп
|Трой Дини
|
85'
|23
|нп
|Исмаила Сарр
|10
|нп
|Дэнни Уэлбек
|15
|зщ
|Крэйг Кэткарт
|
46'
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|
46'
|14
|пз
|Натаниэл Чалоба
|
83'
|18
|нп
|Андре Грэй
|
85'
Запасные
|40
|вр
|Лукас Йенсен
|15
|вр
|Бэйли Пикок-Фаррел
|26
|зщ
|Филлип Бардсли
|34
|зщ
|Джимми Данн
|28
|зщ
|Кевин Лонг
|37
|зщ
|Бобби Томас
|44
|пз
|Мейс Гудридж
|33
|нп
|Макс Томпсон
|1
|вр
|Эурельо Гомес
|6
|зщ
|Эдриан Мариаппа
|37
|пз
|Роберто Перейра
|33
|пз
|Игнасио Пуссетто
|17
|нп
|Жуан Педро
Главные тренеры
|Шон Дайч
|Найджел Пирсон
|Найджел Пирсон
История личных встреч
|2019/20
|23 ноября
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|0 : 3
|2018/19
|19 января
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|0 : 0
|2018/19
|19 августа
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|1 : 3
|2017/18
|7 апреля
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|1 : 2
|2017/18
|9 декабря
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|1 : 0
|2016/17
|4 февраля
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|2 : 1
|2016/17
|26 сентября
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|2 : 0
|2013/14
|5 апреля
|Англия - Чемпионшип
|Тур 40
|1 : 1
|2013/14
|3 декабря
|Англия - Чемпионшип
|Тур 18
|0 : 0
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