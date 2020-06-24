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Ливерпуль - Кристал Пэлас смотреть онлайн 24.06.2020

Футбол | Чемпионат Англии 2019/2020 Премьер Лига | 31-тур
Начало 24 июня 2020г в 22:15 мск
Ливерпуль Кристал Пэлас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ливерпуль и Кристал Пэлас, которое состоится 24 июня 2020 года в 22:15 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии, Премьер Лига 2019/20, 31-тур, оно проводится в стране Англия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Кристал Пэлас
Лондон
1БразилияврАлисон Бекер
26ШотландиязщЭндрю Робертсон
84'
4НидерландызщВирджил ван Дейк
12АнглиязщДжозеф Гомес
66АнглиязщТрент Александер-Арнольд
74'
5НидерландыпзЖоржиньо Вейналдум
3Бразилияпз Фабиньо
14АнглияпзДжордан Хендерсон
64'
9БразилиянпРоберто Фирмино
74'
10СенегалнпСадио Мане
84'
11ЕгипетнпМохамед Салах
15АнглияпзАлекс Окслейд-Чемберлен
64'
76УэльсзщНеко Уильямс
74'
18ЯпониянпТакуми Минамино
74'
67АнглияпзХарви Эллиотт
84'
8ГвинеяпзНаби Кейта
84'
13УэльсврУэйн Хеннесси
24АнглиязщГари Кэхилл
2АнглиязщДжоэл Уорд
3НидерландызщПатрик ван Анхольт
12ФранциязщМамаду Сако
22ИрландияпзДжеймс Маккарти
18ШотландияпзДжеймс Макартур
66'
8СенегалпзШейку Куйяте
66'
10АнглияпзЭндрос Таунсенд
9ГананпДжордан Айю
84'
11Кот-д039;ИвуарнпУилфрид Заха
15'
7ГерманияпзМаксимилиан Мейер
15'
44НидерландыпзЖайро Ридевальд
66'
4СербияпзЛука Миливоевич
66'
40АнглияпзБрандон Пьеррик
84'
Запасные
13Испаниявр Адриан
6ХорватиязщДеян Ловрен
48АнглияпзКёртис Джонс
27БельгиянпДивок Ориги
19ИрландияврСтивен Хендерсон
6АнглиязщСкотт Данн
39АнглиязщТайрик Митчелл
36ХорватиязщНикола Таварес
Главные тренеры
ГерманияЮрген Клопп
АнглияРой Ходжсон
История личных встреч
2019/20 23 ноября Англия - Премьер-лига Тур 13 Кристал Пэлас1 : 2Ливерпуль
2018/19 19 января Англия - Премьер-лига Тур 23 Ливерпуль4 : 3Кристал Пэлас
2018/19 20 августа Англия - Премьер-лига Тур 2 Кристал Пэлас0 : 2Ливерпуль
2017/18 31 марта Англия - Премьер-лига Тур 32 Кристал Пэлас1 : 2Ливерпуль
2017/18 19 августа Англия - Премьер-лига Тур 2 Ливерпуль1 : 0Кристал Пэлас
2017 19 июля Товарищеские матчи (клубы) Июль 2017 Ливерпуль2 : 0Кристал Пэлас
2016/17 23 апреля Англия - Премьер-лига Тур 34 Ливерпуль1 : 2Кристал Пэлас
2016/17 29 октября Англия - Премьер-лига Тур 10 Кристал Пэлас2 : 4Ливерпуль
2015/16 6 марта Англия - Премьер-лига Тур 29 Кристал Пэлас1 : 2Ливерпуль
2015/16 8 ноября Англия - Премьер-лига Тур 12 Ливерпуль1 : 2Кристал Пэлас
Текстовая трансляция
90+3'
Финальный свисток! «Ливерпуль» на «Энфилд» разгромил «Кристал Пэлас» — 4:0. Мерсисайдцы с первых минут взяли игру под свой контроль, не предоставив «орлам» ни единого шанса переломить ход событий. Команда Юргена Клоппа сделала ещё один уверенный шаг к долгожданному чемпионству в АПЛ. На этом нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на футболе!
90+2'
Уильямс закрыл границу чужой штрафной, подработал мяч под левую и нанёс удар — голкипер среагировал!
90+1'
Проникающий пас в штрафную гостей мог привести ещё к одному забитому мячу, но Хеннесси справился с ударом Салаха!
90'
«Ливерпуль» два подряд угловых разыграл, но подачи в штрафную не нашли завершения.
88'
Вейналдум не пустил Таунсенда в атаку по правому флангу, легко отобрав мяч.
86'
«Ливерпуль» и в концовке матча много атакует, хотя это уже делает не так усердно.
84'
 
Наби Кейта
Кейта вошёл в игру.
84'
 
Эндрю Робертсон
Робертсон покинул поле.
84'
 
Харви Эллиотт
Эллиот вошёл в игру.
84'
 
Садио Мане
Мане отправился отдыхать.
84'
 
Брандон Пьеррик
Пьеррик появился на поле в составе «Пэлас».
84'
 
Джордан Айю
Айю заменён.
82'
Бекер дождался передачи от партнёров, подключившись к этой игре.
80'
Гомес корпусом оттеснил Айю от мяча, разрушив редкую атаку гостей.
78'
Мане не удался сольный проход по левому флангу — мяч от ног Садио улетел за лицевую.
76'
Мерсисайдцы активно идут в высокий прессинг, не позволяя сопернику долго думать с мячом.
74'
 
Такуми Минамино
Минамино вышел освежить атаку «Ливерпуля».
74'
 
Роберто Фирмино
Фирмино сняли с игры.
74'
 
Неко Уильямс
Уильямс вышел в линию защиты хозяев.
74'
 
Трент Александер-Арнольд
Александер-Арнольд покинул поле.
73'
Продолжают мерсисайдцы владеть мячом. «Орлы» давненько не заглядывали в атаку.
71'
Отправились команды попить воды — запланированная пауза.
69'
4:0
Садио Мане
ГОЛ! Салах шикарным пасом в касание запустил левый край атаки «Ливерпуля», Мане подобрал мяч, вошёл в штрафную, откуда аккуратным ударом поразил дальний нижний угол ворот!
69'
4:0. Мане («Ливерпуль») реализовал выход один на один
66'
 
Жайро Ридевальд
Ридевальд вышел вместо Макартура.
66'
 
Джеймс Макартур
И ещё одну замену провели гости.
66'
 
Лука Миливоевич
Миливоевич появился на поле.
66'
 
Шейку Куйяте
Куйяте заменён.
65'
Окслейд-Чемберлен быстро включился в игру, проверив свою левую — выше ворот!
64'
 
Алекс Окслейд-Чемберлен
Окслейд-Чемберлен вошёл в игру.
64'
 
Джордан Хендерсон
Хендерсон покинул поле.
63'
Салах ударом из-за штрафной подкручивал мяч в дальний угол ворот — чуть неточно!
61'
5:0 — статистика ударов в створ к этой минуте. Алисон Бекер сегодня отдыхает.
59'
Не получилось у хозяев развить атаку левым краем — Робертсон не успел за мячом после диагональной передаче к лицевой.
57'
Вейналдум позволил себе принять мяч у вратарской «орлов», а затем несильно пробил — прямо во вратаря!
55'
3:0
Фабиньо
ГОЛ! Вот это выстрел! Фабиньо дальним подготовленным ударом направил мяч впритирку со штангой! Отчаянный прыжок Хеннесси лишь украсил это взятие ворот!
55'
3:0. Фабиньо пушечным ударом забивает в ворота «Кристал Пэлас»
54'
Провели хозяева атаку с ходу, в которой Робертсон проигнорировал партнёров, выбрав удар от угла штрафной — выше цели!
52'
Сако неловко отдал мяч на своего вратаря, но мерсисайдцы не успели на перехват.
50'
Не прошла передача Мане в чужую штрафную в расчёте на Салаха — внимательно сработала оборона «Пэлас».
48'
Хендерсон совершил мягкий заброс к вратарской гостей, где Фирмино при верховой борьбе за мяч нарушил правила.
46'
Возобновилась встреча! Второй тайм.
45+2'
Свисток на перерыв! «Ливерпуль» в первом тайме имел тотальное преимущество, выжав из этого два мяча в ворота «Кристал Пэлас» — 2:0. Александер-Арнольд ударом со штрафного вывел мерсисайдцев вперёд, а Салах под занавес 45-минутки реализовал свой шанс. Гости беззубо смотрелись в атаке, оставшись без ударов в створ.
45+1'
Две минуты компенсировано к первой половине матча.
44'
2:0
Мохамед Салах
ГОЛ! Фабиньо из глубины выполнил подачу в штрафную, Салах оторвался от защитников, вышел к воротам и уверенным ударом упрочил преимущество «Ливерпуля»!
44'
2:0. Мохамед Салах отличился с передачи Фабиньо
42'
Мейер в центре поля подхватил мяч, дошёл до радиуса штрафной «Ливерпуля» и попробовал закрутить под дальнюю штангу — мимо цели!
40'
Хеннесси головой сыграл за своей штрафной, после этого Салах пытался практически от центра поля забросить мяч в пустые ворота, но в створ не попал!
38'
Опасно! Вейналдума вывели на удар из пределов штрафной — в метре от штанги прошёл мяч! Хеннесси тут уже не успевал переместиться.
36'
Очень было похоже на то, что Кэхилл сыграл рукой, но VAR не стал рассматривать этот момент.
35'
Фирмино намекал рефери, что была игра рукой в штрафной гостей! Возможно, в ближайшей паузе видеоассистенты вмешаются в игру.
33'
Фабиньо с дальнего стандарта нанёс прямой удар, перекинув не только стенку, но и ворота «Пэлас».
31'
Александер-Арнольд справа низом прострелил в штрафную, но эту атаку гости отбили.
29'
Практически не выпускают хозяева соперника в атаку. Смотрим игру на половине поля гостей.
27'
Хеннесси неудачно сыграл на выходе из ворот, кулаками выбив мяч в центр штрафной прямо на ногу Хендерсона, но удар капитана «Ливерпуля» пришёлся в штангу!
25'
Пауза на водопой. Успели мерсисайдцы к этой плановой остановке открыть счёт, чем успокоили Юргена Клоппа.
23'
1:0
Трент Александер-Арнольд
ГОЛ! Александер-Арнольд ударом со штрафного закрутил мяч в дальний угол ворот, не заметив стенки соперника!
23'
1:0. Александер-Арнольд («Ливерпуль») открывает счет со штрафно
22'
Ещё один стандарт для «Ливерпуля», но куда более опасный! Мяч установлен в 23 метрах до ворот — прямо по центру.
21'
Мерсисайдцы наседают на ворота соперника. Разыграли хозяева угловой, Александер-Арнольд доставил мяч в штрафную, но «орлы» справились с этим стандартом.
19'
Фирмино пытался сбросить мяч на ход Робертсону, но тому не дали прорваться в гостевую штрафную.
17'
Ответ «Ливерпуля»! Фирмино левым краем прокрался с мячом в штрафную «Пэлас» и на исполнение пробил низом под дальнюю штангу — Хеннесси на месте!
16'
Макартур решил проверить свои силы, зарядив издали по воротам хозяев — неточно.
15'
 
Максимилиан Мейер
Мейера подняли с лавки.
15'
 
Уилфрид Заха
Заха, прихрамывая, покинул пределы поля.
13'
Заха получил повреждение. Экстренную замену готовит «Кристал Пэлас».
12'
Левым краем улетели «орлы» в контратаку, но уже передача в центр пришлась на соперника.
10'
Мане от лицевой навесил мяч в чужую штрафную, откуда Хендерсон с лёта пробил — выше ворот!
8'
Вейналдум использовал отскок мяча на ногу в центре гостевой штрафной, но вложиться в удар не сумел — промах!
6'
Прошёл заброс из глубины в направлении Салаха, но своевременный выход Хеннесси из ворот остановил атаку мерсисайдцев.
5'
Совершил «Пэлас» вылазку в атаку, но ничего интересного не придумал, потеряв в итоге мяч.
3'
«Ливерпуль» ожидаемо с первых минут встречи взял контроль над мячом.
1'
Дан свисток к началу матча! Мерсисайдцы получили право разыграть мяч с центра поля.
0'
Подробная графическая трансляция матча «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Начало встречи запланировано на 22:15 по московскому времени.
0'
Промо матча «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»

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