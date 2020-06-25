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Черноморец - Волынь смотреть онлайн 25.06.2020

Футбол | Украинская Первая Лига 2019/20 | 20-й тур
Начало 25 июня 2020г в 19:00 мск
ЧерноморецВолынь

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Черноморец и Волынь, которое состоится 25 июня 2020 года в 19:00 по Киевскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины, Первая Лига 2019/20, 20-тур, оно проводится в стране Украина. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
2020 24 августа Украина - Первая лига Тур 5 Волынь3 : 2Черноморец
2016/17 3 декабря Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 17 Черноморец0 : 0Волынь
2016/17 27 августа Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 6 Волынь0 : 1Черноморец
2016 3 апреля Украина - Премьер-лига Тур 20 Волынь1 : 1Черноморец
2016 13 сентября Украина - Премьер-лига Тур 7 Черноморец1 : 2Волынь
2015 8 марта Украина - Премьер-лига Тур 16 Волынь1 : 1Черноморец
2015 11 августа Украина - Премьер-лига Тур 3 Черноморец1 : 0Волынь
2013/14 28 апреля Украина - Премьер-лига Тур 27 Волынь1 : 2Черноморец
2013/14 6 октября Украина - Премьер-лига Тур 12 Черноморец0 : 0Волынь
2012/13 2 декабря Украина - Премьер-лига Тур 18 Волынь0 : 2Черноморец

Отзывы и комментарии к матчу

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