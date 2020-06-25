Черноморец - Волынь смотреть онлайн 25.06.2020
Футбол | Украинская Первая Лига 2019/20 | 20-й турНачало 25 июня 2020г в 19:00 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Черноморец и Волынь, которое состоится 25 июня 2020 года в 19:00 по Киевскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Украины, Первая Лига 2019/20, 20-тур, оно проводится в стране Украина. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|2020
|24 августа
|Украина - Первая лига
|Тур 5
|3 : 2
|2016/17
|3 декабря
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 17
|0 : 0
|2016/17
|27 августа
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 6
|0 : 1
|2016
|3 апреля
|Украина - Премьер-лига
|Тур 20
|1 : 1
|2016
|13 сентября
|Украина - Премьер-лига
|Тур 7
|1 : 2
|2015
|8 марта
|Украина - Премьер-лига
|Тур 16
|1 : 1
|2015
|11 августа
|Украина - Премьер-лига
|Тур 3
|1 : 0
|2013/14
|28 апреля
|Украина - Премьер-лига
|Тур 27
|1 : 2
|2013/14
|6 октября
|Украина - Премьер-лига
|Тур 12
|0 : 0
|2012/13
|2 декабря
|Украина - Премьер-лига
|Тур 18
|0 : 2
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