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Севилья - Вальядолид смотреть онлайн 26 июня 2020

Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 32-й тур
Начало 26 июня 2020г в 23:00 мск
Севилья Вальядолид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Севилья и Вальядолид, которое состоится 26 июня 2020 года в 23:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании, Ла Лига 2019/20, 32-тур, оно проводится в стране Испания. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Вальядолид
Вальядолид
1ЧехияврТомаш Вацлик
18ИспаниязщСерхио Эскудеро
20БразилиязщДиего Карлос
12ФранциязщЖюль Кунде
16ИспаниязщХесус Навас
10АргентинапзЭвер Банега
25Бразилияпз Фернандо
46'
22АргентинапзФранко Васкес
66'
5АргентинапзЛукас Окампос
90+1'
11ИспаниянпМунир Эль-Хаддади
19НидерландынпЛюк де Йонг
46'
14Испанияпз Сусо
46'
24ИспанияпзХоан Хордан
46'
15МарокконпЮссеф Эн-Несири
66'
7Португалиянп Рони Лопеш
90+1'
1ИспанияврХорди Масип
4ИспаниязщКико Оливас
18Испаниязщ Антоньито
6ИспаниязщРауль Гарсия
5ИспаниязщХави Санчес
21Испанияпз Мичел
75'
16ИспанияпзФеде Сан Эметерио
3ФранцияпзАтем Бен-Арфа
59'
11ИспанияпзПабло Эрвиас
76'
23ИспаниянпВальдо Рубио
69'
29ИспаниянпМигель Де ла Фуэнте
76'
14ИспанияпзРубен Алькарас
59'
22ИспаниязщНачо Мартинес
69'
9ТурциянпЭнес Унал
75'
28ИспанияпзКике Перес
76'
10ИспаниянпОскар Плано
76'
Запасные
13Марокковр Боно
31ИспанияврХави Диас
3ИспаниязщСерхи Гомес
23ИспаниязщСерхио Регилон
36ИспаниязщФелипе Родригес
21ИспанияпзОливер Торрес
17СербияпзНеманья Гудель
26ИспанияпзХосе Мена
13ИспанияврХосе Антонио Каро
26ИспанияврСамуэль Перес
30ИспаниязщДиего Аленде
27ГаназщМохаммед Салису
17ИспаниязщХави Мойяно
19ИспанияпзТони Вилья
35ИспаниянпВиктор Гарсия
Главные тренеры
ИспанияХулен Лопетеги
ИспанияСерхио Гонсалес
История личных встреч
2019/20 24 ноября Испания - Примера Тур 14 Вальядолид0 : 1Севилья
2018/19 7 апреля Испания - Примера Тур 31 Вальядолид0 : 2Севилья
2018/19 25 ноября Испания - Примера Тур 13 Севилья1 : 0Вальядолид
2013/14 16 марта Испания - Примера Тур 28 Севилья4 : 1Вальядолид
2013/14 20 октября Испания - Примера Тур 9 Вальядолид2 : 2Севилья
2012/13 28 апреля Испания - Примера Тур 33 Вальядолид1 : 1Севилья
2012/13 4 декабря Испания - Примера Тур 14 Севилья1 : 2Вальядолид
2009/10 13 апреля Испания - Примера Тур 32 Вальядолид2 : 1Севилья
2009/10 5 декабря Испания - Примера Тур 13 Севилья1 : 1Вальядолид
2008/09 21 марта Испания - Примера Тур 28 Севилья4 : 1Вальядолид

Отзывы и комментарии к матчу

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