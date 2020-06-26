Севилья - Вальядолид смотреть онлайн 26 июня 2020
Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 32-й турНачало 26 июня 2020г в 23:00 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Севилья и Вальядолид, которое состоится 26 июня 2020 года в 23:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании, Ла Лига 2019/20, 32-тур, оно проводится в стране Испания. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Вальядолид
Вальядолид
|1
|вр
|Томаш Вацлик
|18
|зщ
|Серхио Эскудеро
|20
|зщ
|Диего Карлос
|12
|зщ
|Жюль Кунде
|16
|зщ
|Хесус Навас
|10
|пз
|Эвер Банега
|25
|пз
|Фернандо
46'
|22
|пз
|Франко Васкес
66'
|5
|пз
|Лукас Окампос
90+1'
|11
|нп
|Мунир Эль-Хаддади
|19
|нп
|Люк де Йонг
46'
|14
|пз
|Сусо
46'
|24
|пз
|Хоан Хордан
46'
|15
|нп
|Юссеф Эн-Несири
66'
|7
|нп
|Рони Лопеш
90+1'
|1
|вр
|Хорди Масип
|4
|зщ
|Кико Оливас
|18
|зщ
|Антоньито
|6
|зщ
|Рауль Гарсия
|5
|зщ
|Хави Санчес
|21
|пз
|Мичел
75'
|16
|пз
|Феде Сан Эметерио
|3
|пз
|Атем Бен-Арфа
59'
|11
|пз
|Пабло Эрвиас
76'
|23
|нп
|Вальдо Рубио
69'
|29
|нп
|Мигель Де ла Фуэнте
76'
|14
|пз
|Рубен Алькарас
59'
|22
|зщ
|Начо Мартинес
69'
|9
|нп
|Энес Унал
75'
|28
|пз
|Кике Перес
76'
|10
|нп
|Оскар Плано
76'
Запасные
|13
|вр
|Боно
|31
|вр
|Хави Диас
|3
|зщ
|Серхи Гомес
|23
|зщ
|Серхио Регилон
|36
|зщ
|Фелипе Родригес
|21
|пз
|Оливер Торрес
|17
|пз
|Неманья Гудель
|26
|пз
|Хосе Мена
|13
|вр
|Хосе Антонио Каро
|26
|вр
|Самуэль Перес
|30
|зщ
|Диего Аленде
|27
|зщ
|Мохаммед Салису
|17
|зщ
|Хави Мойяно
|19
|пз
|Тони Вилья
|35
|нп
|Виктор Гарсия
Главные тренеры
|Хулен Лопетеги
|Серхио Гонсалес
История личных встреч
|2019/20
|24 ноября
|Испания - Примера
|Тур 14
|0 : 1
|2018/19
|7 апреля
|Испания - Примера
|Тур 31
|0 : 2
|2018/19
|25 ноября
|Испания - Примера
|Тур 13
|1 : 0
|2013/14
|16 марта
|Испания - Примера
|Тур 28
|4 : 1
|2013/14
|20 октября
|Испания - Примера
|Тур 9
|2 : 2
|2012/13
|28 апреля
|Испания - Примера
|Тур 33
|1 : 1
|2012/13
|4 декабря
|Испания - Примера
|Тур 14
|1 : 2
|2009/10
|13 апреля
|Испания - Примера
|Тур 32
|2 : 1
|2009/10
|5 декабря
|Испания - Примера
|Тур 13
|1 : 1
|2008/09
|21 марта
|Испания - Примера
|Тур 28
|4 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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