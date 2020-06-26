Белененсеш - Спортинг смотреть онлайн 26 июня 2020
Футбол | Чемпионат Португалии 2019/20 | 28-й турНачало 26 июня 2020г в 21:15 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Белененсеш и Спортинг, которое состоится 26 июня 2020 года в 21:15 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Португалии, Примейра 2019/20, 28-тур, оно проводится в стране Португалия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Белененсеш
Лиссабон
Спортинг
Лиссабон
|16
|вр
|Куаку Коффи
|12
|зщ
|Рубен Лима
|25
|зщ
|Нилтон Варела
|66
|зщ
|Нуну Коэлью
|21
|пз
|Тибанг Теофилус
|26
|пз
|Андре Филипе Сантуш
|
61'
|6
|пз
|Шоу
|
78'
|13
|пз
|Тиагу Эшгаю
|
78'
|30
|нп
|Сандер Касьерра
|
68'
|77
|нп
|Марко Матьяш
|7
|нп
|Лика
|
68'
|31
|пз
|Нуну Нунеш
|
61'
|14
|нп
|Диегиньо
|
68'
|50
|нп
|Альхассан Кейта
|
68'
|23
|зщ
|Диогу Калила
|
78'
|75
|нп
|Робинью
|
78'
|81
|вр
|Луиш Мануэл Максимиану
|72
|зщ
|Эдуарду Куарежма
|
67'
|13
|зщ
|Стефан Ристовски
|
73'
|26
|зщ
|Кристиан Борха
|4
|зщ
|Себастьян Коатес
|37
|пз
|Вендел
|
87'
|73
|пз
|Matheus Luiz Nunes
|
67'
|20
|нп
|Гонсало Плата
|35
|нп
|Нуно Мендеш
|77
|нп
|Жовани Кабрал
|
46'
|90
|нп
|Андраж Шпорар
|17
|пз
|Шику Жералдеш
|
46'
|3
|зщ
|Тьягу Илори
|
67'
|98
|пз
|Идрисса Думбия
|
67'
|7
|нп
|Рафаэл Камашу
|
73'
|16
|пз
|Родриго Батталья
|
87'
Запасные
|1
|вр
|Андре Кампуш
|34
|зщ
|Данни Энрикеш
|24
|зщ
|Рикарду Феррейра
|90
|нп
|Эди Семеду
|1
|вр
|Ренан Рибейро
|14
|зщ
|Луиш Нету
|55
|нп
|Педру Мендеш
|96
|нп
|Жоэлсон Фернандеш
Главные тренеры
|Арманду Пети
|Жорже Мануэл Ребелу Фернандеш Силаш
|Эмануэл Ферро
История личных встреч
|2020
|10 ноября
|Португалия - Примейра
|Тур 11
|2 : 0
|2019
|5 мая
|Португалия - Примейра
|Тур 32
|1 : 8
|2019
|3 января
|Португалия - Примейра
|Тур 15
|2 : 1
|2018
|15 апреля
|Португалия - Примейра
|Тур 30
|3 : 4
|2018
|29 декабря
|Португалия - Кубок лиги
|Группа B. Тур 3
|1 : 1
|2018
|1 декабря
|Португалия - Примейра
|Тур 13
|1 : 0
|2017
|7 мая
|Португалия - Примейра
|Тур 32
|1 : 3
|2017
|23 декабря
|Португалия - Примейра
|Тур 15
|0 : 1
|2016
|4 апреля
|Португалия - Примейра
|Тур 28
|2 : 5
|2016
|30 ноября
|Португалия - Примейра
|Тур 11
|1 : 0
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