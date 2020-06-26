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Белененсеш - Спортинг смотреть онлайн 26 июня 2020

Футбол | Чемпионат Португалии 2019/20 | 28-й тур
Начало 26 июня 2020г в 21:15 мск
БелененсешСпортинг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Белененсеш и Спортинг, которое состоится 26 июня 2020 года в 21:15 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Португалии, Примейра 2019/20, 28-тур, оно проводится в стране Португалия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Белененсеш
Лиссабон
Спортинг
Лиссабон
16 Буркина-Фасо вр Куаку Коффи  
12 Португалия зщ Рубен Лима  
25 Португалия зщ Нилтон Варела  
66 Португалия зщ Нуну Коэлью  
21 ЮАР пз Тибанг Теофилус  
26 Португалия пз Андре Филипе Сантуш
61'
6 Ангола пз Шоу
78'
13 Португалия пз Тиагу Эшгаю
78'
30 Колумбия нп Сандер Касьерра
68'
77 Португалия нп Марко Матьяш  
7 Португалия нп Лика
68'
31 Португалия пз Нуну Нунеш
61'
14 Бразилия нп Диегиньо
68'
50 Гвинея нп Альхассан Кейта
68'
23 Португалия зщ Диогу Калила
78'
75 Португалия нп Робинью
78'
81 Португалия вр Луиш Мануэл Максимиану  
72 Португалия зщ Эдуарду Куарежма
67'
13 Северная Македония зщ Стефан Ристовски
73'
26 Колумбия зщ Кристиан Борха  
4 Уругвай зщ Себастьян Коатес  
37 Бразилия пз Вендел
87'
73 Бразилия пз Matheus Luiz Nunes
67'
20 Эквадор нп Гонсало Плата  
35 Португалия нп Нуно Мендеш  
77 Кабо-Верде нп Жовани Кабрал
46'
90 Словения нп Андраж Шпорар  
17 Португалия пз Шику Жералдеш
46'
3 Португалия зщ Тьягу Илори
67'
98 Кот-д039;Ивуар пз Идрисса Думбия
67'
7 Португалия нп Рафаэл Камашу
73'
16 Аргентина пз Родриго Батталья
87'
Запасные
1 Португалия вр Андре Кампуш  
34 Нидерланды зщ Данни Энрикеш  
24 Португалия зщ Рикарду Феррейра  
90 Португалия нп Эди Семеду  
1 Бразилия вр Ренан Рибейро  
14 Португалия зщ Луиш Нету  
55 Португалия нп Педру Мендеш  
96 Португалия нп Жоэлсон Фернандеш  
Главные тренеры
Португалия Арманду Пети      
Португалия Жорже Мануэл Ребелу Фернандеш Силаш      
Португалия Эмануэл Ферро      
История личных встреч
2020 10 ноября Португалия - Примейра Тур 11 Спортинг2 : 0Белененсеш
2019 5 мая Португалия - Примейра Тур 32 Белененсеш1 : 8Спортинг
2019 3 января Португалия - Примейра Тур 15 Спортинг2 : 1Белененсеш
2018 15 апреля Португалия - Примейра Тур 30 Белененсеш3 : 4Спортинг
2018 29 декабря Португалия - Кубок лиги Группа B. Тур 3 Белененсеш1 : 1Спортинг
2018 1 декабря Португалия - Примейра Тур 13 Спортинг1 : 0Белененсеш
2017 7 мая Португалия - Примейра Тур 32 Спортинг1 : 3Белененсеш
2017 23 декабря Португалия - Примейра Тур 15 Белененсеш0 : 1Спортинг
2016 4 апреля Португалия - Примейра Тур 28 Белененсеш2 : 5Спортинг
2016 30 ноября Португалия - Примейра Тур 11 Спортинг1 : 0Белененсеш

Отзывы и комментарии к матчу

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