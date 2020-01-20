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Брентфорд - Вест Бромвич смотреть онлайн 26 июня 2020

Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | Чемпионшип | 39-й тур
Начало 26 июня 2020г в 21:45 мск
БрентфордВест Бромвич

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Брентфорд и Вест Бромвич, которое состоится 26 июня 2020 года в 21:45 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии, Чемпионшип 2019/20, 39-тур, оно проводится в стране Англия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
1 Испания вр Дэвид Райа  
3 Англия зщ Рико Генри  
5 Англия зщ Этан Пиннок  
18 Швеция зщ Понтус Янссон  
22 Дания зщ Хенрик Далсгор  
6 Дания пз Кристиан Нергор  
17 Дания пз Эмилиано Хансен
70'
24 Англия пз Тарик Фосу
70'
11 Англия нп Олли Уоткинс  
10 Алжир нп Мохамед Саид Бенрахма  
14 Англия нп Джош да Силва
83'
26 Гренада пз Шандон Баптист
70'
19 Франция нп Брайан Мбемо
70'
12 ЮАР пз Камоело Мокотджо
83'
1 Англия вр Сэм Джонстон  
2 Англия зщ Дарнелл Ферлонг  
26 Египет зщ Ахмед Хегази  
6 Нигерия зщ Олувасемилого Аджайи  
3 Англия зщ Киран Гиббз  
19 Сент-Китс и Невис пз Ромен Сойерс  
29 Англия пз Грэйди Диангана
79'
10 Шотландия пз Мэтт Филлипс
46'
8 Англия пз Джейк Ливермор
66'
12 Бразилия нп Матеус Перейра
90'
4 Уэльс нп Хал Робсон-Кану
46'
7 Хорватия пз Филип Кровинович
46'
9 Дания нп Кеннет Зохоре
46'
16 Англия пз Реким Харпер
66'
47 Ирландия нп Каллум Робинсон
79'
21 Англия пз Кайл Эдвардс
90'
Запасные
28 Англия вр Люк Дэниэлс  
23 Гвинея зщ Жюльен Жанвье  
35 Дания зщ Мадс Расмуссен  
21 Турция нп Ибрахим Дервисоглу  
16 Эквадор нп Хоэль Валенсия  
23 Англия вр Джонатан Бонд  
5 Англия зщ Кайл Бартли  
27 Ирландия зщ Дара О'Ши  
15 Англия нп Чарльз Остин  
Главные тренеры
Дания Томас Франк      
Хорватия Славен Билич      
История личных встреч
2019/20 21 декабря Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 23 Вест Бромвич Альбион1 : 1Брентфорд
2018/19 16 марта Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 38 Брентфорд0 : 1Вест Бромвич Альбион
2018/19 3 декабря Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Вест Бромвич Альбион1 : 1Брентфорд

Отзывы и комментарии к матчу

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