Брентфорд - Вест Бромвич смотреть онлайн 26 июня 2020
Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | Чемпионшип | 39-й турНачало 26 июня 2020г в 21:45 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Брентфорд и Вест Бромвич, которое состоится 26 июня 2020 года в 21:45 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии, Чемпионшип 2019/20, 39-тур, оно проводится в стране Англия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
|1
|вр
|Дэвид Райа
|3
|зщ
|Рико Генри
|5
|зщ
|Этан Пиннок
|18
|зщ
|Понтус Янссон
|22
|зщ
|Хенрик Далсгор
|6
|пз
|Кристиан Нергор
|17
|пз
|Эмилиано Хансен
|
70'
|24
|пз
|Тарик Фосу
|
70'
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|10
|нп
|Мохамед Саид Бенрахма
|14
|нп
|Джош да Силва
|
83'
|26
|пз
|Шандон Баптист
|
70'
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|
70'
|12
|пз
|Камоело Мокотджо
|
83'
|1
|вр
|Сэм Джонстон
|2
|зщ
|Дарнелл Ферлонг
|26
|зщ
|Ахмед Хегази
|6
|зщ
|Олувасемилого Аджайи
|3
|зщ
|Киран Гиббз
|19
|пз
|Ромен Сойерс
|29
|пз
|Грэйди Диангана
|
79'
|10
|пз
|Мэтт Филлипс
|
46'
|8
|пз
|Джейк Ливермор
|
66'
|12
|нп
|Матеус Перейра
|
90'
|4
|нп
|Хал Робсон-Кану
|
46'
|7
|пз
|Филип Кровинович
|
46'
|9
|нп
|Кеннет Зохоре
|
46'
|16
|пз
|Реким Харпер
|
66'
|47
|нп
|Каллум Робинсон
|
79'
|21
|пз
|Кайл Эдвардс
|
90'
Запасные
|28
|вр
|Люк Дэниэлс
|23
|зщ
|Жюльен Жанвье
|35
|зщ
|Мадс Расмуссен
|21
|нп
|Ибрахим Дервисоглу
|16
|нп
|Хоэль Валенсия
|23
|вр
|Джонатан Бонд
|5
|зщ
|Кайл Бартли
|27
|зщ
|Дара О'Ши
|15
|нп
|Чарльз Остин
Главные тренеры
|Томас Франк
|Славен Билич
История личных встреч
|2019/20
|21 декабря
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 23
|1 : 1
|2018/19
|16 марта
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 38
|0 : 1
|2018/19
|3 декабря
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 20
|1 : 1
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