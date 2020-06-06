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Энергетик-БГУ - Славия-Мозырь смотреть онлайн 26 июня 2020

Футбол | Чемпионат Беларусь - Высшая лига 2019/20 | 15-тур
Начало 26 июня 2020г в 17:00 мск
ЭнергетикСлавия-Мозырь

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Энергетик-БГУ и Славия-Мозырь, которое состоится 26 июня 2020 года в 17:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Беларусии 2019/20, 15-тур, оно проводится в стране Беларусии. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Энергетик-БГУ
Минск
Славия-Мозырь
Мозырь
44 Беларусь вр Денис Садовский  
10 Франция зщ Жереми Мавату  
5 Беларусь зщ Даниил Мирошников  
4 Беларусь зщ Артём Шкурдюк  
15 Беларусь зщ Александр Свирепа  
9 Беларусь зщ Евгений Юдчиц
56'
17 Черногория пз Душан Бакич  
22 Либерия пз Дэвид Тве
86'
11 Узбекистан пз Шахбоз Умаров
51'
2 Беларусь пз Алексей Носко  
7 Узбекистан нп Джасурбек Яхшибоев  
23 Беларусь пз Василий Совпель
51'
27 Беларусь пз Дмитрий Гирс
56'
18 Беларусь нп Айк Мусаханян
86'
84 Беларусь вр Николай Романюк  
17 Россия зщ Юрий Недашковский  
6 Украина зщ Юрий Пантя  
88 Беларусь зщ Александр Раевский  
31 Беларусь зщ Игорь Тымонюк  
99 Беларусь зщ Глеб Шевченко
62'
44 Беларусь зщ Владислав Малькевич
56'
18 Беларусь пз Владислав Жук  
7 Гана пз Фрэнсис Нар
37'
13 Молдавия пз Игорь Костров  
28 Россия нп Никита Мельников  
77 Украина нп Максим Слюсар
37'
70 Гана нп Деннис Тетте
56'
27 Беларусь пз Александр Ануфриев
62'
Запасные
1 Беларусь вр Артур Лесько  
20 Бразилия пз Виктор Диас  
25 Беларусь пз Павел Шорац  
3 Камерун нп Авоно Атеменге  
22 Беларусь вр Евгений Иваненко  
29 Беларусь зщ Денис Ковалевский  
5 Россия зщ Егор Потапов  
9 Беларусь пз Александр Котляров  
98 Беларусь пз Валерий Сенько  
14 Беларусь нп Илья Василевич  
Главные тренеры
Беларусь Владимир Иванович Белявский      
Беларусь Михаил Алексеевич Мартинович      
История личных встреч
2019 15 сентября Беларусь - Высшая лига Тур 21 Славия-Мозырь2 : 2Энергетик-БГУ
2019 5 мая Беларусь - Высшая лига Тур 6 Энергетик-БГУ1 : 2Славия-Мозырь

Отзывы и комментарии к матчу

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