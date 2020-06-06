Энергетик-БГУ - Славия-Мозырь смотреть онлайн 26 июня 2020
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Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Энергетик-БГУ и Славия-Мозырь, которое состоится 26 июня 2020 года в 17:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Беларусии 2019/20, 15-тур, оно проводится в стране Беларусии. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Энергетик-БГУ
Минск
Славия-Мозырь
Мозырь
|44
|вр
|Денис Садовский
|10
|зщ
|Жереми Мавату
|5
|зщ
|Даниил Мирошников
|4
|зщ
|Артём Шкурдюк
|15
|зщ
|Александр Свирепа
|9
|зщ
|Евгений Юдчиц
|
56'
|17
|пз
|Душан Бакич
|22
|пз
|Дэвид Тве
|
86'
|11
|пз
|Шахбоз Умаров
|
51'
|2
|пз
|Алексей Носко
|7
|нп
|Джасурбек Яхшибоев
|23
|пз
|Василий Совпель
|
51'
|27
|пз
|Дмитрий Гирс
|
56'
|18
|нп
|Айк Мусаханян
|
86'
|84
|вр
|Николай Романюк
|17
|зщ
|Юрий Недашковский
|6
|зщ
|Юрий Пантя
|88
|зщ
|Александр Раевский
|31
|зщ
|Игорь Тымонюк
|99
|зщ
|Глеб Шевченко
|
62'
|44
|зщ
|Владислав Малькевич
|
56'
|18
|пз
|Владислав Жук
|7
|пз
|Фрэнсис Нар
|
37'
|13
|пз
|Игорь Костров
|28
|нп
|Никита Мельников
|77
|нп
|Максим Слюсар
|
37'
|70
|нп
|Деннис Тетте
|
56'
|27
|пз
|Александр Ануфриев
|
62'
Запасные
|1
|вр
|Артур Лесько
|20
|пз
|Виктор Диас
|25
|пз
|Павел Шорац
|3
|нп
|Авоно Атеменге
|22
|вр
|Евгений Иваненко
|29
|зщ
|Денис Ковалевский
|5
|зщ
|Егор Потапов
|9
|пз
|Александр Котляров
|98
|пз
|Валерий Сенько
|14
|нп
|Илья Василевич
Главные тренеры
|Владимир Иванович Белявский
|Михаил Алексеевич Мартинович
История личных встреч
|2019
|15 сентября
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 21
|2 : 2
|2019
|5 мая
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 6
|1 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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