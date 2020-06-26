Смолевичи - Слуцк смотреть онлайн 26 июня 2020
Футбол | Чемпионат Беларусь - Высшая лига 2019/20 | 15-турНачало 26 июня 2020г в 19:00 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Смолевичи и Слуцк, которое состоится 26 июня 2020 года в 19:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Беларусии 2019/20, 15-тур, оно проводится в стране Беларусии. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Смолевичи
Смолевичи
Слуцк
Слуцк
|12
|вр
|Артём Гомелько
|4
|зщ
|Арсений Бондаренко
|24
|зщ
|Алексей Вакулич
|17
|зщ
|Илья Ращеня
|
76'
|5
|зщ
|Эдуард Жевнеров
|22
|пз
|Алексей Бутаревич
|49
|пз
|Александр Джигеро
|
84'
|7
|пз
|Анатолий Макаров
|3
|пз
|Иван Василенок
|9
|нп
|Владислав Мухамедов
|
88'
|97
|нп
|Жан-Морель По
|11
|пз
|Дмитрий Щегрикович
|
76'
|39
|пз
|Сергей Русак
|
84'
|10
|зщ
|Иван Верас
|
88'
|34
|вр
|Борис Панкратов
|25
|зщ
|Сергей Чеботаев
|
64'
|4
|зщ
|Виталий Трубило
|20
|зщ
|Денис Образов
|18
|зщ
|Сулеймане Коанда
|7
|пз
|Юрий Тетеренко
|99
|пз
|Драман Салу
|8
|пз
|Егор Семенов
|23
|пз
|Игорь Бобко
|
64'
|17
|пз
|Мохаммед Бала
|9
|нп
|Артём Сердюк
|
21'
|77
|пз
|Алан Короев
|
21'
|22
|зщ
|Евгений Велько
|
64'
|78
|нп
|Абдул Гафар
|
64'
Запасные
|31
|вр
|Никита Лазовский
|30
|пз
|Александр Александрович
|30
|вр
|Илья Брановец
|55
|зщ
|Александр Анюкевич
|12
|нп
|Павел Зуевич
Главные тренеры
|Александр Вячеславович Бразевич
|Виталий Геннадьевич Павлов
История личных встреч
|2018
|16 сентября
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 21
|1 : 2
|2018
|4 мая
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 6
|1 : 0
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