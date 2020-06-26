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Смолевичи - Слуцк смотреть онлайн 26 июня 2020

Футбол | Чемпионат Беларусь - Высшая лига 2019/20 | 15-тур
Начало 26 июня 2020г в 19:00 мск
СмолевичиСлуцк

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Смолевичи и Слуцк, которое состоится 26 июня 2020 года в 19:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Беларусии 2019/20, 15-тур, оно проводится в стране Беларусии. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Смолевичи
Смолевичи
Слуцк
Слуцк
12 Беларусь вр Артём Гомелько  
4 Беларусь зщ Арсений Бондаренко  
24 Беларусь зщ Алексей Вакулич  
17 Беларусь зщ Илья Ращеня
76'
5 Беларусь зщ Эдуард Жевнеров  
22 Беларусь пз Алексей Бутаревич  
49 Беларусь пз Александр Джигеро
84'
7 Беларусь пз Анатолий Макаров  
3 Беларусь пз Иван Василенок  
9 Беларусь нп Владислав Мухамедов
88'
97 Кот-д039;Ивуар нп Жан-Морель По  
11 Беларусь пз Дмитрий Щегрикович
76'
39 Беларусь пз Сергей Русак
84'
10 Беларусь зщ Иван Верас
88'
34 Беларусь вр Борис Панкратов  
25 Украина зщ Сергей Чеботаев
64'
4 Беларусь зщ Виталий Трубило  
20 Беларусь зщ Денис Образов  
18 Буркина-Фасо зщ Сулеймане Коанда  
7 Украина пз Юрий Тетеренко  
99 Буркина-Фасо пз Драман Салу  
8 Беларусь пз Егор Семенов  
23 Беларусь пз Игорь Бобко
64'
17 Нигерия пз Мохаммед Бала  
9 Россия нп Артём Сердюк
21'
77 Россия пз Алан Короев
21'
22 Беларусь зщ Евгений Велько
64'
78 Буркина-Фасо нп Абдул Гафар
64'
Запасные
31 Беларусь вр Никита Лазовский  
30 Беларусь пз Александр Александрович  
30 Беларусь вр Илья Брановец  
55 Беларусь зщ Александр Анюкевич  
12 Беларусь нп Павел Зуевич  
Главные тренеры
Беларусь Александр Вячеславович Бразевич      
Беларусь Виталий Геннадьевич Павлов      
История личных встреч
2018 16 сентября Беларусь - Высшая лига Тур 21 Смолевичи1 : 2Слуцк
2018 4 мая Беларусь - Высшая лига Тур 6 Слуцк1 : 0Смолевичи

Отзывы и комментарии к матчу

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