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Оренбург – Краснодар смотреть онлайн 27 июня 2020

Футбол | Российская Премьер Лига 2019/20 | 24-й тур
Начало 27 июня 2020г в 14:00 мск
РостовКраснодар
Матч перенесен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оренбург и Краснодар, которое состоится 27 июня 2020 года в 14:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России 2019/20, 24-тур, оно проводится в стране Россия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
2019/20 27 октября Россия - Премьер-Лига Тур 14 Краснодар1 : 1Оренбург
2018/19 11 марта Россия - Премьер-Лига Тур 19 Краснодар2 : 2Оренбург
2018/19 26 августа Россия - Премьер-Лига Тур 5 Оренбург1 : 1Краснодар
2018 17 июля Товарищеские матчи (клубы) Июль 2018 Краснодар1 : 0Оренбург
2016/17 7 мая Россия - Премьер-Лига Тур 27 Оренбург1 : 0Краснодар
2016/17 6 ноября Россия - Премьер-Лига Тур 13 Краснодар3 : 3Оренбург
2016/17 27 октября Кубок России 1/8 финала Краснодар3 : 2 ДВОренбург

Отзывы и комментарии к матчу

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