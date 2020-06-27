Оренбург – Краснодар смотреть онлайн 27 июня 2020
Футбол | Российская Премьер Лига 2019/20 | 24-й турНачало 27 июня 2020г в 14:00 мск
Матч перенесен
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оренбург и Краснодар, которое состоится 27 июня 2020 года в 14:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России 2019/20, 24-тур, оно проводится в стране Россия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|2019/20
|27 октября
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|1 : 1
|2018/19
|11 марта
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|2 : 2
|2018/19
|26 августа
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|1 : 1
|2018
|17 июля
|Товарищеские матчи (клубы)
|Июль 2018
|1 : 0
|2016/17
|7 мая
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|1 : 0
|2016/17
|6 ноября
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|3 : 3
|2016/17
|27 октября
|Кубок России
|1/8 финала
|3 : 2 ДВ
Отзывы и комментарии к матчу
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