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Динамо М – ЦСКА смотреть онлайн 27 июня 2020

Футбол | Российская Премьер Лига 2019/20 | 24-й тур
Начало 27 июня 2020г в 19:00 мск
Динамо МЦСКА

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Динамо Москва и ЦСКА, которое состоится 27 июня 2020 года в 19:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России 2019/20, 24-тур, оно проводится в стране Россия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
ЦСКА
Москва
1 Россия вр Антон Шунин  
21 Россия зщ Дмитрий Скопинцев
84'
18 Украина зщ Иван Ордец  
4 Россия зщ Владимир Рыков  
2 Россия зщ Григорий Морозов  
15 Россия зщ Роман Нойштедтер  
22 Бразилия пз Жоаозиньо
71'
76 Россия пз Владислав Карапузов
58'
6 Россия пз Артур Юсупов  
10 Нигерия нп Сильвестр Игбун
85'
8 Россия нп Кирилл Панченко
58'
34 Россия зщ Константин Рауш
58'
5 Германия нп Максимилиан Филипп
58'
27 Россия нп Николай Комличенко
71'
3 Россия зщ Заурбек Плиев
84'
88 Швеция пз Оскар Хильемарк
85'
35 Россия вр Игорь Акинфеев  
78 Россия зщ Игорь Дивеев  
14 Россия зщ Кирилл Набабкин  
2 Россия зщ Марио Фернандес  
23 Исландия зщ Хёрдур Магнуссон  
42 Россия зщ Георгий Щенников  
17 Исландия пз Арнор Сигурдссон
77'
98 Россия пз Иван Обляков  
87 Россия пз Константин Марадишвили  
8 Хорватия пз Никола Влашич  
9 Россия нп Фёдор Чалов
73'
20 Россия пз Константин Кучаев
73'
29 Словения пз Яка Бийол
77'
Запасные
31 Россия вр Игорь Лещук  
44 Босния и Герцеговина зщ Тони Шуньич  
24 Россия зщ Роман Евгеньев  
23 Россия пз Антон Соснин  
89 Россия пз Danilin Nikolaevich  
85 Россия пз Игорь Школик  
1 Россия вр Илья Помазун  
53 Россия зщ Максим Елеев  
27 Кот-д039;Ивуар зщ Седрик Гогуа  
5 Россия зщ Виктор Васин  
25 Хорватия пз Кристиян Бистрович  
71 Россия пз Наяир Тикнизян  
Главные тренеры
Россия Кирилл Александрович Новиков      
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко      
Россия Сергей Иванович Овчинников      
История личных встреч
2019/20 27 октября Россия - Премьер-Лига Тур 14 ЦСКА0 : 1Динамо М
2018/19 5 мая Россия - Премьер-Лига Тур 27 ЦСКА2 : 2Динамо М
2018/19 3 ноября Россия - Премьер-Лига Тур 13 Динамо М0 : 0ЦСКА
2017/18 9 апреля Россия - Премьер-Лига Тур 25 ЦСКА1 : 2Динамо М
2017/18 23 сентября Россия - Премьер-Лига Тур 11 Динамо М0 : 0ЦСКА
2015/16 24 апреля Россия - Премьер-Лига Тур 25 ЦСКА1 : 0Динамо М
2016 18 февраля Товарищеские матчи (клубы) Февраль 2016 ЦСКА2 : 1Динамо М
2015/16 4 октября Россия - Премьер-Лига Тур 11 Динамо М0 : 2ЦСКА
2014/15 8 апреля Россия - Премьер-Лига Тур 22 ЦСКА1 : 2Динамо М
2014/15 9 ноября Россия - Премьер-Лига Тур 13 Динамо М1 : 0ЦСКА
Текстовая трансляция
90+3'
Матч окончен! «Динамо» и ЦСКА не забили голов — 0:0. После перерыва на поле было много борьбы. Отличный момент был у Влашича, который пробил рядом со штангой. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!
90+2'
 
Яка Бийол
Удаление у ЦСКА! Бийол в верховой борьбе за мяч выставил локоть и ударил Морозова — это вторая жёлтая карточка для Яки.
90'
Три минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.
88'
Рыков пробил головой после подачи в штрафную! Получилось высоковато.
86'
Щенников подключился к атаке и навесил в штрафную — Шунин кулаками вынес мяч.
84'
 
Оскар Хильемарк
Хильемарк в игре.
84'
 
Сильвестр Игбун
Игбун покинул поле.
84'
 
Заурбек Плиев
Плиев вышел вместо Скопинцева.
84'
 
Дмитрий Скопинцев
Двойная замена у «Динамо».
82'
«Армейцы» перекатывают мяч в центре поля, но нет продвижения вперёд.
80'
 
Яка Бийол
Бийол грубо подкатился под Филиппа и получил «горчичник».
79'
Бело-голубые провели атаку правым флангом. Дивеев здорово поставил корпус и оттеснил Комличенко от мяча.
77'
 
Яка Бийол
Бийол в игре.
77'
 
Арнор Сигурдссон
Сигурдссон заменён.
76'
 
Иван Обляков
Обляков сыграл рукой и получил карточку.
75'
Фернандес после перехвата убежал по флангу и прострелил в штрафную — Рыков перехватил мяч.
73'
 
Константин Кучаев
Кучаев вступил в игру вместо Чалова.
73'
 
Фёдор Чалов
Замена у «армейцев».
72'
Момент у ЦСКА! Влашич на скорости дошёл до штрафной и мощно пробил низом — мяч пролетел рядом со штангой.
71'
 
Николай Комличенко
Комличенко вступил в игру.
71'
 
Жоаозиньо
Жоаозиньо заменён.
68'
Сигурдссон лежит на газоне и не может подняться. Пауза в игре — медики выбежали на поле.
66'
Филипп подкараулил отскок возле штрафной, пробил низом и попал в соперника.
64'
У Скопинцева свело ногу — нужна помощь медиков.
62'
Рауш в центре поля сбил Фернандеса, сорвав быструю атаку «армейцев».
60'
Динамовцы после перехвата убежали два в два! Юсупов сделал передачу в штрафную, но Игбун сфолил против Магнуссона.
58'
 
Константин Рауш
Рауш в игре.
58'
 
Владислав Карапузов
Карапузов заменён.
58'
 
Максимилиан Филипп
Филипп вышел вместо Панченко.
58'
 
Кирилл Панченко
Двойная замена от Кирилла Новикова.
56'
Рауш и Филипп готовятся выйти на поле.
54'
Динамовцы провели атаку левым флангом — Набабкин накрыл удар Скопинцева.
52'
Рыков пробил головой после подачи с углового! Мяч пролетел выше цели.
50'
Атака «Динамо» по центру. Дивеев заблокировал опасный удар Панченко.
48'
Влашич взял инициативу на себя и пробил! Мяч по дуге нырял под перекладину, но Шунин спас команду.
47'
Морозов подключился к атаке и с дальней дистанции пробил выше перекладины.
46'
Стартовал второй тайм!
45+1'
Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. «Армейцы» чуть больше владели мячом, но атаки «Динамо» выглядели опаснее. Отличный момент упустил Ордец, который пробил головой рядом с девяткой.
45'
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
43'
Концовка тайма проходит в спокойном темпе, борьба идёт в центре поля.
41'
Влашич с левого края влетел в штрафную! Рыков здорово отработал и в подкате вынес мяч.
40'
Карапузов получил пас возле штрафной, но арбитр усмотрел офсайд.
38'
«Армейцы» в позиционной атаке. Магнуссон плотно пробил низом, но Юсупов принял удар на себя.
36'
Игбун в центре поля столкнулся с Магнуссоном. Пауза в игре возникла.
34'
Сигурдссон сместился с центру и пробил с дальней дистанции — Ордец заблокировал.
32'
Опасно! Ордец с центра штрафной пробил после подачи Панченко — мяч пролетел рядом с девяткой!
30'
Ответ «Динамо»! Юсупов сделал скидку пяткой, Панченко в касание пробил по воротам, но Акинфеев всё контролировал.
28'
«Армейцы» наладили контроль над мячом и стали больше времени проводить на чужой половине поля.
26'
Чалов! Дошёл до штрафной и зарядил в нижний угол — Шунин в падении забрал мяч.
24'
 
Владимир Рыков
Рыков получил отложенную жёлтую карточку за фол против Чалова.
24'
Сигурдссон ускорился по центру, дошёл до штрафной и пробил! Мяч улетел выше перекладины.
23'
Влашич собрал на себя двух соперников и сделал передачу к штрафной, но Обляков потерял мяч.
21'
Сигурдссон сделал передачу к штрафной — Рыков сыграл на перехвате, опередив Чалова.
19'
 
Кирилл Панченко
Панченко проиграл в скорости и сбил Щенникова. Жёлтая карточка за срыв атаки.
17'
Морозов сделал перевод на левый край, Жоаозиньо не успел к мячу и сфолил против Фернандеса.
15'
Затяжная атака ЦСКА. Влашич сделал передачу к штрафной, Марадишвили принял мяч и пробил выше перекладины!
13'
«Армейцы» провели быструю атаку по центру! Влашич накрутил двух соперников, но передача к штрафной получилась неудачной.
11'
Динамовцы забрали мяч и разыгрывают его на чужой половине поля. «Армейцы» вынуждены обороняться.
9'
Панченко получил пас на ход, пробил низом и попал в защитника.
7'
Много борьбы на стартовых минутах. Динамовцы больше владеют мячом, но нет моментов.
5'
«Армейцы» заработали штрафной на левом фланге. Влашич навесил во вратарскую — Магнуссон пробил головой, но мяч ушёл выше перекладины.
3'
Жоаозиньо ускорился по флангу и прострелил в штрафную — Дивеев вынес мяч в сторону.
1'
Матч стартовал! «Армейцы» разыграли мяч с центра поля.
0'
Подробная графическая трансляция матча «Динамо» — ЦСКА доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РПЛ: «Динамо» — ЦСКА. Начало московского дерби запланировано на 19:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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