Динамо М – ЦСКА смотреть онлайн 27 июня 2020

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Динамо Москва и ЦСКА, которое состоится 27 июня 2020 года в 19:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России 2019/20, 24-тур, оно проводится в стране Россия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Текстовая трансляция

90+3' Матч окончен! «Динамо» и ЦСКА не забили голов — 0:0. После перерыва на поле было много борьбы. Отличный момент был у Влашича, который пробил рядом со штангой. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!

90+2' Яка Бийол Удаление у ЦСКА! Бийол в верховой борьбе за мяч выставил локоть и ударил Морозова — это вторая жёлтая карточка для Яки.

90' Три минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.

88' Рыков пробил головой после подачи в штрафную! Получилось высоковато.

86' Щенников подключился к атаке и навесил в штрафную — Шунин кулаками вынес мяч.

84' Оскар Хильемарк Хильемарк в игре.

84' Сильвестр Игбун Игбун покинул поле.

84' Заурбек Плиев Плиев вышел вместо Скопинцева.

84' Дмитрий Скопинцев Двойная замена у «Динамо».

82' «Армейцы» перекатывают мяч в центре поля, но нет продвижения вперёд.

80' Яка Бийол Бийол грубо подкатился под Филиппа и получил «горчичник».

79' Бело-голубые провели атаку правым флангом. Дивеев здорово поставил корпус и оттеснил Комличенко от мяча.

77' Яка Бийол Бийол в игре.

77' Арнор Сигурдссон Сигурдссон заменён.

76' Иван Обляков Обляков сыграл рукой и получил карточку.

75' Фернандес после перехвата убежал по флангу и прострелил в штрафную — Рыков перехватил мяч.

73' Константин Кучаев Кучаев вступил в игру вместо Чалова.

73' Фёдор Чалов Замена у «армейцев».

72' Момент у ЦСКА! Влашич на скорости дошёл до штрафной и мощно пробил низом — мяч пролетел рядом со штангой.

71' Николай Комличенко Комличенко вступил в игру.

71' Жоаозиньо Жоаозиньо заменён.

68' Сигурдссон лежит на газоне и не может подняться. Пауза в игре — медики выбежали на поле.

66' Филипп подкараулил отскок возле штрафной, пробил низом и попал в соперника.

64' У Скопинцева свело ногу — нужна помощь медиков.

62' Рауш в центре поля сбил Фернандеса, сорвав быструю атаку «армейцев».

60' Динамовцы после перехвата убежали два в два! Юсупов сделал передачу в штрафную, но Игбун сфолил против Магнуссона.

58' Константин Рауш Рауш в игре.

58' Владислав Карапузов Карапузов заменён.

58' Максимилиан Филипп Филипп вышел вместо Панченко.

58' Кирилл Панченко Двойная замена от Кирилла Новикова.

56' Рауш и Филипп готовятся выйти на поле.

54' Динамовцы провели атаку левым флангом — Набабкин накрыл удар Скопинцева.

52' Рыков пробил головой после подачи с углового! Мяч пролетел выше цели.

50' Атака «Динамо» по центру. Дивеев заблокировал опасный удар Панченко.

48' Влашич взял инициативу на себя и пробил! Мяч по дуге нырял под перекладину, но Шунин спас команду.

47' Морозов подключился к атаке и с дальней дистанции пробил выше перекладины.

46' Стартовал второй тайм!

45+1' Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. «Армейцы» чуть больше владели мячом, но атаки «Динамо» выглядели опаснее. Отличный момент упустил Ордец, который пробил головой рядом с девяткой.

45' Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.

43' Концовка тайма проходит в спокойном темпе, борьба идёт в центре поля.

41' Влашич с левого края влетел в штрафную! Рыков здорово отработал и в подкате вынес мяч.

40' Карапузов получил пас возле штрафной, но арбитр усмотрел офсайд.

38' «Армейцы» в позиционной атаке. Магнуссон плотно пробил низом, но Юсупов принял удар на себя.

36' Игбун в центре поля столкнулся с Магнуссоном. Пауза в игре возникла.

34' Сигурдссон сместился с центру и пробил с дальней дистанции — Ордец заблокировал.

32' Опасно! Ордец с центра штрафной пробил после подачи Панченко — мяч пролетел рядом с девяткой!

30' Ответ «Динамо»! Юсупов сделал скидку пяткой, Панченко в касание пробил по воротам, но Акинфеев всё контролировал.

28' «Армейцы» наладили контроль над мячом и стали больше времени проводить на чужой половине поля.

26' Чалов! Дошёл до штрафной и зарядил в нижний угол — Шунин в падении забрал мяч.

24' Владимир Рыков Рыков получил отложенную жёлтую карточку за фол против Чалова.

24' Сигурдссон ускорился по центру, дошёл до штрафной и пробил! Мяч улетел выше перекладины.

23' Влашич собрал на себя двух соперников и сделал передачу к штрафной, но Обляков потерял мяч.

21' Сигурдссон сделал передачу к штрафной — Рыков сыграл на перехвате, опередив Чалова.

19' Кирилл Панченко Панченко проиграл в скорости и сбил Щенникова. Жёлтая карточка за срыв атаки.

17' Морозов сделал перевод на левый край, Жоаозиньо не успел к мячу и сфолил против Фернандеса.

15' Затяжная атака ЦСКА. Влашич сделал передачу к штрафной, Марадишвили принял мяч и пробил выше перекладины!

13' «Армейцы» провели быструю атаку по центру! Влашич накрутил двух соперников, но передача к штрафной получилась неудачной.

11' Динамовцы забрали мяч и разыгрывают его на чужой половине поля. «Армейцы» вынуждены обороняться.

9' Панченко получил пас на ход, пробил низом и попал в защитника.

7' Много борьбы на стартовых минутах. Динамовцы больше владеют мячом, но нет моментов.

5' «Армейцы» заработали штрафной на левом фланге. Влашич навесил во вратарскую — Магнуссон пробил головой, но мяч ушёл выше перекладины.

3' Жоаозиньо ускорился по флангу и прострелил в штрафную — Дивеев вынес мяч в сторону.

1' Матч стартовал! «Армейцы» разыграли мяч с центра поля.

0' Подробная графическая трансляция матча «Динамо» — ЦСКА доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!