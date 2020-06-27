Динамо М – ЦСКА смотреть онлайн 27 июня 2020
Футбол | Российская Премьер Лига 2019/20 | 24-й турНачало 27 июня 2020г в 19:00 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Динамо Москва и ЦСКА, которое состоится 27 июня 2020 года в 19:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России 2019/20, 24-тур, оно проводится в стране Россия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
ЦСКА
Москва
|1
|вр
|Антон Шунин
|21
|зщ
|Дмитрий Скопинцев
|
84'
|18
|зщ
|Иван Ордец
|4
|зщ
|Владимир Рыков
|2
|зщ
|Григорий Морозов
|15
|зщ
|Роман Нойштедтер
|22
|пз
|Жоаозиньо
|
71'
|76
|пз
|Владислав Карапузов
|
58'
|6
|пз
|Артур Юсупов
|10
|нп
|Сильвестр Игбун
|
85'
|8
|нп
|Кирилл Панченко
|
58'
|34
|зщ
|Константин Рауш
|
58'
|5
|нп
|Максимилиан Филипп
|
58'
|27
|нп
|Николай Комличенко
|
71'
|3
|зщ
|Заурбек Плиев
|
84'
|88
|пз
|Оскар Хильемарк
|
85'
|35
|вр
|Игорь Акинфеев
|78
|зщ
|Игорь Дивеев
|14
|зщ
|Кирилл Набабкин
|2
|зщ
|Марио Фернандес
|23
|зщ
|Хёрдур Магнуссон
|42
|зщ
|Георгий Щенников
|17
|пз
|Арнор Сигурдссон
|
77'
|98
|пз
|Иван Обляков
|87
|пз
|Константин Марадишвили
|8
|пз
|Никола Влашич
|9
|нп
|Фёдор Чалов
|
73'
|20
|пз
|Константин Кучаев
|
73'
|29
|пз
|Яка Бийол
|
77'
Запасные
|31
|вр
|Игорь Лещук
|44
|зщ
|Тони Шуньич
|24
|зщ
|Роман Евгеньев
|23
|пз
|Антон Соснин
|89
|пз
|Danilin Nikolaevich
|85
|пз
|Игорь Школик
|1
|вр
|Илья Помазун
|53
|зщ
|Максим Елеев
|27
|зщ
|Седрик Гогуа
|5
|зщ
|Виктор Васин
|25
|пз
|Кристиян Бистрович
|71
|пз
|Наяир Тикнизян
Главные тренеры
|Кирилл Александрович Новиков
|Виктор Михайлович Гончаренко
|Сергей Иванович Овчинников
История личных встреч
|2019/20
|27 октября
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|0 : 1
|2018/19
|5 мая
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|2 : 2
|2018/19
|3 ноября
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|0 : 0
|2017/18
|9 апреля
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|1 : 2
|2017/18
|23 сентября
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|0 : 0
|2015/16
|24 апреля
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|1 : 0
|2016
|18 февраля
|Товарищеские матчи (клубы)
|Февраль 2016
|2 : 1
|2015/16
|4 октября
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|0 : 2
|2014/15
|8 апреля
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|1 : 2
|2014/15
|9 ноября
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|1 : 0
Текстовая трансляция
90+3'
Матч окончен! «Динамо» и ЦСКА не забили голов — 0:0. После перерыва на поле было много борьбы. Отличный момент был у Влашича, который пробил рядом со штангой. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!
90+2'
Яка Бийол
Удаление у ЦСКА! Бийол в верховой борьбе за мяч выставил локоть и ударил Морозова — это вторая жёлтая карточка для Яки.
90'
Три минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.
88'
Рыков пробил головой после подачи в штрафную! Получилось высоковато.
86'
Щенников подключился к атаке и навесил в штрафную — Шунин кулаками вынес мяч.
84'
Оскар Хильемарк
Хильемарк в игре.
84'
Сильвестр Игбун
Игбун покинул поле.
84'
Заурбек Плиев
Плиев вышел вместо Скопинцева.
84'
Дмитрий Скопинцев
Двойная замена у «Динамо».
82'
«Армейцы» перекатывают мяч в центре поля, но нет продвижения вперёд.
80'
Яка Бийол
Бийол грубо подкатился под Филиппа и получил «горчичник».
79'
Бело-голубые провели атаку правым флангом. Дивеев здорово поставил корпус и оттеснил Комличенко от мяча.
77'
Яка Бийол
Бийол в игре.
77'
Арнор Сигурдссон
Сигурдссон заменён.
76'
Иван Обляков
Обляков сыграл рукой и получил карточку.
75'
Фернандес после перехвата убежал по флангу и прострелил в штрафную — Рыков перехватил мяч.
73'
Константин Кучаев
Кучаев вступил в игру вместо Чалова.
73'
Фёдор Чалов
Замена у «армейцев».
72'
Момент у ЦСКА! Влашич на скорости дошёл до штрафной и мощно пробил низом — мяч пролетел рядом со штангой.
71'
Николай Комличенко
Комличенко вступил в игру.
71'
Жоаозиньо
Жоаозиньо заменён.
68'
Сигурдссон лежит на газоне и не может подняться. Пауза в игре — медики выбежали на поле.
66'
Филипп подкараулил отскок возле штрафной, пробил низом и попал в соперника.
64'
У Скопинцева свело ногу — нужна помощь медиков.
62'
Рауш в центре поля сбил Фернандеса, сорвав быструю атаку «армейцев».
60'
Динамовцы после перехвата убежали два в два! Юсупов сделал передачу в штрафную, но Игбун сфолил против Магнуссона.
58'
Константин Рауш
Рауш в игре.
58'
Владислав Карапузов
Карапузов заменён.
58'
Максимилиан Филипп
Филипп вышел вместо Панченко.
58'
Кирилл Панченко
Двойная замена от Кирилла Новикова.
56'
Рауш и Филипп готовятся выйти на поле.
54'
Динамовцы провели атаку левым флангом — Набабкин накрыл удар Скопинцева.
52'
Рыков пробил головой после подачи с углового! Мяч пролетел выше цели.
50'
Атака «Динамо» по центру. Дивеев заблокировал опасный удар Панченко.
48'
Влашич взял инициативу на себя и пробил! Мяч по дуге нырял под перекладину, но Шунин спас команду.
47'
Морозов подключился к атаке и с дальней дистанции пробил выше перекладины.
46'
Стартовал второй тайм!
45+1'
Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. «Армейцы» чуть больше владели мячом, но атаки «Динамо» выглядели опаснее. Отличный момент упустил Ордец, который пробил головой рядом с девяткой.
45'
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
43'
Концовка тайма проходит в спокойном темпе, борьба идёт в центре поля.
41'
Влашич с левого края влетел в штрафную! Рыков здорово отработал и в подкате вынес мяч.
40'
Карапузов получил пас возле штрафной, но арбитр усмотрел офсайд.
38'
«Армейцы» в позиционной атаке. Магнуссон плотно пробил низом, но Юсупов принял удар на себя.
36'
Игбун в центре поля столкнулся с Магнуссоном. Пауза в игре возникла.
34'
Сигурдссон сместился с центру и пробил с дальней дистанции — Ордец заблокировал.
32'
Опасно! Ордец с центра штрафной пробил после подачи Панченко — мяч пролетел рядом с девяткой!
30'
Ответ «Динамо»! Юсупов сделал скидку пяткой, Панченко в касание пробил по воротам, но Акинфеев всё контролировал.
28'
«Армейцы» наладили контроль над мячом и стали больше времени проводить на чужой половине поля.
26'
Чалов! Дошёл до штрафной и зарядил в нижний угол — Шунин в падении забрал мяч.
24'
Владимир Рыков
Рыков получил отложенную жёлтую карточку за фол против Чалова.
24'
Сигурдссон ускорился по центру, дошёл до штрафной и пробил! Мяч улетел выше перекладины.
23'
Влашич собрал на себя двух соперников и сделал передачу к штрафной, но Обляков потерял мяч.
21'
Сигурдссон сделал передачу к штрафной — Рыков сыграл на перехвате, опередив Чалова.
19'
Кирилл Панченко
Панченко проиграл в скорости и сбил Щенникова. Жёлтая карточка за срыв атаки.
17'
Морозов сделал перевод на левый край, Жоаозиньо не успел к мячу и сфолил против Фернандеса.
15'
Затяжная атака ЦСКА. Влашич сделал передачу к штрафной, Марадишвили принял мяч и пробил выше перекладины!
13'
«Армейцы» провели быструю атаку по центру! Влашич накрутил двух соперников, но передача к штрафной получилась неудачной.
11'
Динамовцы забрали мяч и разыгрывают его на чужой половине поля. «Армейцы» вынуждены обороняться.
9'
Панченко получил пас на ход, пробил низом и попал в защитника.
7'
Много борьбы на стартовых минутах. Динамовцы больше владеют мячом, но нет моментов.
5'
«Армейцы» заработали штрафной на левом фланге. Влашич навесил во вратарскую — Магнуссон пробил головой, но мяч ушёл выше перекладины.
3'
Жоаозиньо ускорился по флангу и прострелил в штрафную — Дивеев вынес мяч в сторону.
1'
Матч стартовал! «Армейцы» разыграли мяч с центра поля.
0'
Подробная графическая трансляция матча «Динамо» — ЦСКА доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РПЛ: «Динамо» — ЦСКА. Начало московского дерби запланировано на 19:00 по московскому времени.
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