Ростов – Арсенал Тула смотреть онлайн 27 июня 2020

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ростов и Арсенал Тула, которое состоится 27 июня 2020 года в 20:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России 2019/20, 24-тур, оно проводится в стране Россия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Текстовая трансляция

90+6' Финальный свисток!

90+5' Данила Прошляков Прошляков получил вторую жёлтую карточку за неаккуратные движения локтями. Удаление!

90+4' Долгов заработал фол на себе у чужого углового флажка.

90+3' Банда отыгрался с Горбатенко, пробив из пределов штрафной — выше ничьей!

90+2' Туляки много грузят мяч в чужую штрафную — безуспешно.

90+1' Пять минут компенсировано ко второму тайму!

89' Кингз Кангва Кингз Кангва в центре поля нарушил правила на Мамаеве, что вынудило рефери достать жёлтую карточку.

88' Евгений Черкес Черкес получил свои несколько игровых минут.

88' Бактийор Зайнутдинов Зайнутдинова сняли с игры.

88' Александр Долгов Долгов вошёл в игру.

88' Алексей Ионов Ионов покинул поле.

87' Смогли ростовчане отодвинуть игру от своих ворот. Мяч чаще стал гостить в центре поля.

85' Кангва не сумел опередить защитника «Ростова», сыграв против того прямой ногой — фол, но почему-то без карточки.

83' «Арсенал» всё более основательно наседает на защитные порядки «Ростова». Положение обязывает туляков идти большими силами в атаку.

81' Луценко и Банда пытались угрожать воротам «Ростова», но мяч в створ направить не сумели.

79' Ламек Банда Банда на поле!

79' Эванс Кангва Эванс Кангва заменён.

78' Максим Володько Володько появился на поле.

78' Виктор Альварес Альварес покинул поле.

77' Юрий Ковалев Ковалёв за грубую игру получил свою карточку. Разошёлся Москалёв.

76' Данила Прошляков Прошляков наступил на ногу сопернику, после чего увидел жёлтую карточку перед своими глазами.

75' Лесовой упустил мяч за лицевую, загубив атаку «Арсенала» левым флангом. Прилично «наелся» уже Даниил.

73' Зайнутдинов получил повреждение, но поднялся с газона без помощи медиков.

71' Моментище! Через игру в касание ростовчане раскидали оборону туляков, Ионов уже на полупустые ворота отдал, но Прошляков махнул мимо мяча! Какой выдох разочарования прошёл по трибунам!

70' Игорь Горбатенко Горбатенко за опасную игру против Глебова удостоился «горчичника».

69' Отправились команды попить водички — плановая пауза в игре.

67' Кингз Кангва Кингз Кангва вошёл в игру.

67' Горан Чаушич Чаушич покинул поле.

66' Юрий Ковалев Ковалёв вышел вместо Хагуша.

66' Анри Хагуш Есть замены и у «Арсенала».

66' Хорен Байрамян Байрамян появился на поле.

66' Александр Саплинов Саплинов заменён.

66' Алексей Козлов Козлов грубо сыграл при верховом единоборстве за мяч — жёлтая карточка показана.

64' Был намёк на игру рукой в штрафной «Ростова», но видеопомощники подсказали, что в этом моменте всё было чисто.

63' Горбатенко неудачно разыграл стандарт, толком не подняв мяч над газоном.

62' Данил Глебов Глебов грубо сыграл против Альвареса — жёлтая карточка в руках судьи.

61' Луценко рвался к воротам «Ростова», но эту атаку «Арсенала» остановил свисток арбитра — положение вне игры зафиксировано.

59' Игорь Горбатенко Горбатенко вошёл в игру.

59' Александр Ломовицкий Ломовицкий покинул поле.

58' 2:1 Евгений Луценко ГОЛ! Лесовой от левого края штрафной выполнил нацеленную передачу к линии вратарской, откуда Луценко неотразимо пробил головой!

57' Даниил Лесовой Лесовой своим падением в чужой штрафной искал пенальти, но приобрёл лишь жёлтую карточку за симуляцию.

55' Ионов здорово сбросил мяч к линии тульской штрафной, но Прошляков из неплохой позиции зарядил выше цели!

54' Лучше стал у «Арсенала» держаться мяч, но и «Ростов», впрочем, не забывает про атаку.

52' Данила Прошляков Прошляков появился на поле в составе «Ростова».

52' Эльдор Шомуродов Шомуродов покинул поле.

51' Шомуродов откликнулся на фланговую подачу Чернова, опасно пробив головой — Лодыгину пришлось прыгать за мячом!

50' Момент! Лесовой на скорости проскочил в штрафную «Ростова», далее сделал передачу к вратарской, откуда Луценко пробил пяткой — мяч не дошёл до ворот!

49' Разыграли туляки корнер, мяч пришёл в ростовскую штрафную, Костадинов развернулся к воротам и пробил в ближний угол ворот — Песьяков на месте!

48' В контратаку вышли гости, прострел Кангвы от лицевой привёл к назначению углового.

46' Стартовал второй тайм матча!

45+3' Прозвучал свисток на перерыв! В первом тайме нашего матча «Ростов» отличился уже на 1-й минуте — Мамаев использовал оплошность обороны гостей. А на 17-й минуте хозяева укрепили своё преимущество в счёте — Ионов отличился. «Арсенал» пассивно выглядел в атаке, лишь в концовке 45-минутки туляки смогли немного напрячь защитные ряды соперника.

45+2' Пошла вторая из трёх добавленных минут!

45+1' Песьяков уверенно сыграл во вратарской, прервав подачу от углового флажка.

45' Опасно! Альварес из-за штрафной низом пробил — Песьяков в прыжке перевёл мяч на угловой!

44' Ломовицкий от угла поля выполнил подачу в хозяйскую штрафную, но «Ростов» легко отбился, имея ещё и шансы убежать в контратаку.

43' Глебов наградил рывок Козлова диагональю к краю тульской штрафной, но мяч всё-таки улетел за лицевую.

41' Луценко пошёл в опрометчивый подкат против Глебова — фол, но без карточки. Теперь форвард «Арсенала» на карандаше у рефери.

39' Хагуш с правого края хороший кросс задумал в штрафную «Ростова», но до акцентированного удара дело не дошло.

38' «Ростов» контролирует мяч на своей половине поля, а «Арсенал» опасается идти в высокий прессинг.

36' Начали туляки атаку дальним забросом в чужую штрафную в направлении Ломовицкого, но первым на мяче оказался Песьяков.

34' Ломовицкий показал свой дриблинг на правом краю атаки, но последующая передача в штрафную ростовчан не нашла партнёров.

32' Ломовицкий загрузил мяч в штрафную «Ростова», где Луценко попытался пробить с лёта — блокирована попытка.

31' Подача Альвареса в штрафную помогла гостям заработать ещё один корнер.

30' Вышел «Ростов» в атаку, Ионов протащил мяч до штрафной и исполнил кросс к вратарской, на который чуть-чуть не успел Саплинов!

29' Справилась оборона хозяев с навесом от угла поля — мяч быстро покинул штрафную площадь.

28' Добавил «Арсенал» в атаке после паузы. Второй угловой заработали туляки.

27' Право на первый угловой получил туляки. После подачи Лесового мяч прошёл сквозняком через всю ростовскую вратарскую.

26' Возобновилась встреча! Лодыгин ударом от ворот ввёл мяч в игру.

25' Активно работают тренерские штабы команд в этой паузе.

24' Остановка в игре. Команды отправились попить воды.

23' Козлов в классном подкате остановил фланговую атаку «Арсенала», выбив мяч из-под ног Кангвы.

21' «Арсенал» владеет мячом, но по-прежнему делает это вдали от чужих ворот.

19' Видеопомощники просмотрели голевую атаку «Ростова», но положения вне игры у Ионова не обнаружили.

17' 2:0 Алексей Ионов ГОЛ! Шомуродов шикарную передачу выполнил в чужую штрафную, отрезав центр тульской обороны, Ионов выскочил на мяч и головой в падении пробил под самую штангу!

16' Саплинов из-за штрафной с лёта пробил, но корпус плохо положил — мяч отправился на трибуны.

14' «Арсенал» ещё одну затяжную атаку провёл, но без создания острого момента у ворот Песьякова.

12' Чернов от угла поля доставил мяч на ближнюю штангу, но там оборона туляков сработала надёжно.

11' Григалава не дал Саплинову сделать прострел от лицевой, выбив мяч на угловой.

10' Александр Денисов Денисов сорвал атаку «Ростова», сфолив на жёлтую карточку. Шомуродову не дали убежать.

9' Пробует «Арсенал» закрепиться на чужой половине поля.

7' Лесовой левым краем вошёл в штрафную хозяев, чуть сместился в центр и пробил — промах!

5' Песьяков за своей штрафной хладнокровно сыграл ногами, хотя едва не попал под прессинг.

4' Саплинов исполнил дальний штрафной удар, но мяч пролетел намного выше гостевых ворот.

3' «Ростов» активно действует на половине поля соперника. С хорошим настроем вышли хозяева на матч.

1' 1:0 Павел Мамаев ГОЛ! Вот это начало! Прошёл заброс из глубины к штрафной «Арсенала», где Денисов неаккуратно скинул мяч головой в свободную зону, Мамаев прочувствовал момент, мяч подхватил, продвинулся к воротам и с двух попыток пробил Лодыгина! Большой привет обороне туляков!

1' Дан свисток к началу матча! Ростовчане разыграли мяч с центра поля.

0' Подробная графическая трансляция матча «Ростов» — «Арсенал» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!