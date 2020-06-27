Рубин – Локомотив смотреть онлайн 27 июня 2020

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Рубин и Локомотив, которое состоится 27 июня 2020 года в 17:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России 2019/20, 24-тур, оно проводится в стране Россия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Текстовая трансляция

90+4' Финальный свисток! 0:2 по итогам сегодняшнего матча. Уверенную победу одержал «Локомотив» благодаря дублю Алексея Миранчука. При необходимости вполне могли забивать еще железнодорожники, тогда как хозяевам использовать свои шансы не получилось.

90+1' Четыре минуты добавил арбитр к основному времени матча.

90' Брайан Идову Вышел на поле Идову.

90' Жоау Мариу Ушел с поля Жоау Мариу.

89' Владислав Игнатьев Игнатьев получил отложенную желтую карточку за фол против Уремовича.

88' Жоау Мариу попытался исполнить заброс мяча в чужую штрафную на Эдера, но того в борьбе сумел опередить соперник.

86' Перекладина! После подачи с углового ошибся на выходе Гильерме, после чего Уремович пробил головой, но отправил мяч в перекладину!

84' Соломон Кверквелия Вышел на поле Кверквелия.

84' Ведран Чорлука Ушел с поля Чорлука.

82' Баринов оказался первым на подборе у чужой штрафной и в касание попытался пробить, но отправил мяч выше цели.

80' Довольно спокойно развивается у нас сейчас игра. Видно, что полностью контролирует ход матча «Локомотив».

77' Антон Миранчук Вышел на поле Антон Миранчук.

77' Дмитрий Рыбчинский Ушел с поля Рыбчинский.

74' Дмитрий Баринов Баринов получил желтую карточку за грубый подкат в ноги сопернику.

73' Евгений Марков Вышел на поле Евгений Марков.

73' Хвича Кварацхелия Ушел с поля Кварацхелия.

72' Жоау Мариу Жоау Мариу получил желтую карточку за грубую игру.

70' После длинной передачи из глубины поля Эдер мог фактически убегать один на один, но упал на газон в борьбе со Старфельтом, а фол арбитр не зафиксировал.

68' Длительное время контролируют мяч футболисты «Локомотива» в эти минуты матча, но особо без обострений игры у чужих ворот. Могут себе позволить гости такой футбол.

66' После подачи со стандартного положения неразбериха началась в штрафной «Локомотива», после чего в падении пробил с нескольких метров Макаров, но спас свою команду Гильерме!

65' Алексей Миранчук попытался убежать в прорыв по правому флангу атаки, но надежно сыграл против него в отборе Кварацхелия.

63' Мацей Рыбусь Рыбусь получил желтую карточку за грубую игру против Макарова.

61' Игорь Коновалов Вышел на поле Игорь Коновалов.

61' Павел Могилевец Ушел с поля Могилевец.

61' Зурико Давиташвили Вышел на поле Давиташвили.

61' Дарко Йевтич Ушел с поля Йевтич

58' Могилевец исполнил подачу с углового с левого фланга в центр чужой штрафной, откуда пробил головой Старфельд, но отправил мяч выше цели.

56' Могилевец исполнил опасную подачу-удар с левого фланга атаки и Гильерме в прыжке перевел мяч на угловой.

54' Кварацхелия вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и опасно навесил во вратарскую, где Игнатьев не дотянулся до мяча.

52' Денис Макаров Вышел на поле Денис Макаров.

52' Солтмурад Бакаев Ушел с поля Бакаев.

51' Дарко Йевтич Йевтич получил желтую карточку за грубый фол против Крыховяка.

50' Игнатьев получил пас от Алексея Миранчука на правом краю чужой штрафной и мощно пробил, но Дюпин кулаками парировал этот удар.

48' Бакаев вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и попытался навесить в центр, но угодил в соперника.

46' Начался второй тайм!

45' Перерыв! 0:2 по итогам первого тайма нашего матча. Уверенно пока обыгрывают своих соперников футболисты «Локомотива» после дубля Алексея Миранчука.

43' Штанга! Алексей Миранчук отпасовал на Жоау Мариу в чужую штрафную, а тот под прессингом развернулся и отправил мяч в дальнюю штангу!

41' С преимуществом «Локомотива» проходит у нас сейчас игра. При этом в растерянности находятся хозяева.

39' Кварацхелия приблизился к чужой штрафной по центру, попытался на исполнение пробить, но отправил мяч выше цели.

37' Самошников получил пас от Бакаева на левом краю чужой штрафной и попытался пробить, но угодил в Игнатьева.

35' Крыховяк получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной и попытался пробить, но отправил мяч мимо цели.

33' Жоау Мариу исполнил подачу с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, но никому из партнеров нанести завершающий удар не удалось.

31' После подачи с левого фланга атаки пробил головой из центра чужой штрафной Алексей Миранчук, но отправил мяч мимо цели.

29' 0:2 Алексей Миранчук Гол! 0:2! Алексей Миранчук уверенным ударом с точки отправил мяч в верхний угол ворот!

28' Карл Старфельт Пенальти! Рыбчинский получил пас на левом краю чужой штрафной, тут же пробил, но попал в руку Старфельту! Желтая карточка и пенальти!

25' Вроде бы ничего не предвещало пропущенный гол для «Рубина», но теперь уже придется раскрываться хозяевам.

23' 0:1 Алексей Миранчук Гол! 0:1! Потеряли мяч казанцы в центре поля, после чего Рыбчинский отпасовал на Алексея Миранчука, а тот прицельно пробил с линии штрафной в угол ворот!

21' Кварацхелия выиграл борьбу в центре поля, но затем исполнил не самую точную передачу к чужой штрафной.

19' Подача последовала с правого фланга в штрафную «Рубина», гдн в прыжке не добрался до мяча Эдер, после чего попытался пробить Рыбчинский, но отправил мяч выше цели.

17' Солтмурад Бакаев Бакаев получил желтую карточку за срыв контратаки соперников.

15' Угловой заработали гости на правом фланге, но подача в штрафную казанцев к опасному моменту не привела.

13' Эдер попытался активно сыграть в прессинге у чужой штрафной, но в итоге заработал удар от ворот для соперников.

11' Самошников подключился к атаке своей команды по левому флангу, но исполнил затем невразумительную подачу за лицевую линию поля.

9' Бакаев оказался первым на подборе на линии чужой штрафной, нанес удар, но вышло в руки сопернику.

7' Игнатьев подключился к атаке своей команды по правому флангу, навесил в чужую штрафную, но там первым на мяче был соперник.

5' С преимуществом «Локомотива» развивается у нас игра в первые минуты противостояния, тогда как хозяева в основном обороняются.

3' Рыбчинский получил отличную возможность для удара с линии чужой штрафной, но угодил в ближайшего соперника.

1' Матч начался!

0' Подробная графическая трансляция матча «Рубин» — «Локомотив» доступна во вкладке LIVE. Из неё вы так же можете узнать обо всех подробностях матча. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто чаще атакует, какой сейчас счёт и приводятся другие интересные подробности встречи. Смотрите и будьте в курсе всех событий!