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Астон Вилла – Вулверхэмптон смотреть онлайн 27 июня 2020

Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | 31-тур
Начало 27 июня 2020г в 14:30 мск
Астон ВиллаВулверхэмптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Астон Вилла и Вулверхэмптон, которое состоится 27 июня 2020 года в 14:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии, Премьер Лига 2019/20, 32-тур, оно проводится в стране Англия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
25 Норвегия вр Эрьян Нюланд  
18 Англия зщ Мэтт Таргетт
11'
40 Англия зщ Тайрон Мингс  
30 Англия зщ Кортни Хос  
15 Англия зщ Эзри Конса
60'
6 Бразилия пз Дуглас Луис  
14 Ирландия пз Конор Хурихейн
60'
10 Англия пз Джек Грилиш  
11 Зимбабве пз Марвелоуз Накамба
82'
39 Англия нп Кинан Дэвис
82'
20 Танзания нп Мбвана Самата  
3 Уэльс зщ Нил Тейлор
11'
27 Египет зщ Ахмед Эль-Мухамади
60'
7 Шотландия пз Джон Макгинн
60'
21 Нидерланды пз Анвар Эль-Гази
82'
17 Египет пз Махмуд Хассан
82'
11 Португалия вр Руй Патрисиу  
15 Франция зщ Вийи Боли  
19 Испания зщ Хонни  
2 Ирландия зщ Мэтт Доэрти  
16 Англия зщ Конор Коди  
8 Португалия пз Рубен Невеш  
32 Бельгия пз Леандер Дендонкер  
27 Марокко пз Ромен Сес  
28 Португалия пз Жоау Моутинью  
9 Мексика нп Рауль Хименес
85'
18 Португалия нп Диогу Жота
60'
37 Испания нп Адама Траоре
60'
7 Португалия нп Педру Нету
85'
Запасные
29 Испания вр Пепе Рейна  
4 Англия пз Дэниел Дринкуотер  
23 Испания пз Хота  
36 США пз Индиана Вассилев  
21 Англия вр Джон Радди  
59 Дания зщ Оскар Буур  
49 Англия зщ Макс Килман  
29 Португалия зщ Рубен Винагре  
10 Португалия пз Даниэл Каштелу  
6 Португалия пз Бруну Жордау  
17 Англия пз Морган Гиббз-Уайт  
Главные тренеры
Англия Дин Смит      
Португалия Нуну Эшпириту Санту      
История личных встреч
2019/20 10 ноября Англия - Премьер-лига Тур 12 Вулверхэмптон2 : 1Астон Вилла
2019/20 30 октября Англия - Кубок лиги 4-й раунд Астон Вилла2 : 1Вулверхэмптон
2017/18 10 марта Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 37 Астон Вилла4 : 1Вулверхэмптон
2017/18 14 октября Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 12 Вулверхэмптон2 : 0Астон Вилла
2016/17 14 января Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 26 Вулверхэмптон1 : 0Астон Вилла
2016/17 15 октября Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 12 Астон Вилла1 : 1Вулверхэмптон
2011/12 21 января Англия - Премьер-лига Тур 22 Вулверхэмптон2 : 3Астон Вилла
2011/12 27 августа Англия - Премьер-лига Тур 3 Астон Вилла0 : 0Вулверхэмптон
2010/11 19 марта Англия - Премьер-лига Тур 30 Астон Вилла0 : 1Вулверхэмптон
2010/11 26 сентября Англия - Премьер-лига Тур 6 Вулверхэмптон1 : 2Астон Вилла

Отзывы и комментарии к матчу

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