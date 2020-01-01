Астон Вилла – Вулверхэмптон смотреть онлайн 27 июня 2020
Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | 31-турНачало 27 июня 2020г в 14:30 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Астон Вилла и Вулверхэмптон, которое состоится 27 июня 2020 года в 14:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии, Премьер Лига 2019/20, 32-тур, оно проводится в стране Англия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
|25
|вр
|Эрьян Нюланд
|18
|зщ
|Мэтт Таргетт
|
11'
|40
|зщ
|Тайрон Мингс
|30
|зщ
|Кортни Хос
|15
|зщ
|Эзри Конса
|
60'
|6
|пз
|Дуглас Луис
|14
|пз
|Конор Хурихейн
|
60'
|10
|пз
|Джек Грилиш
|11
|пз
|Марвелоуз Накамба
|
82'
|39
|нп
|Кинан Дэвис
|
82'
|20
|нп
|Мбвана Самата
|3
|зщ
|Нил Тейлор
|
11'
|27
|зщ
|Ахмед Эль-Мухамади
|
60'
|7
|пз
|Джон Макгинн
|
60'
|21
|пз
|Анвар Эль-Гази
|
82'
|17
|пз
|Махмуд Хассан
|
82'
|11
|вр
|Руй Патрисиу
|15
|зщ
|Вийи Боли
|19
|зщ
|Хонни
|2
|зщ
|Мэтт Доэрти
|16
|зщ
|Конор Коди
|8
|пз
|Рубен Невеш
|32
|пз
|Леандер Дендонкер
|27
|пз
|Ромен Сес
|28
|пз
|Жоау Моутинью
|9
|нп
|Рауль Хименес
|
85'
|18
|нп
|Диогу Жота
|
60'
|37
|нп
|Адама Траоре
|
60'
|7
|нп
|Педру Нету
|
85'
Запасные
|29
|вр
|Пепе Рейна
|4
|пз
|Дэниел Дринкуотер
|23
|пз
|Хота
|36
|пз
|Индиана Вассилев
|21
|вр
|Джон Радди
|59
|зщ
|Оскар Буур
|49
|зщ
|Макс Килман
|29
|зщ
|Рубен Винагре
|10
|пз
|Даниэл Каштелу
|6
|пз
|Бруну Жордау
|17
|пз
|Морган Гиббз-Уайт
Главные тренеры
|Дин Смит
|Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
|2019/20
|10 ноября
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|2 : 1
|2019/20
|30 октября
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|2 : 1
|2017/18
|10 марта
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 37
|4 : 1
|2017/18
|14 октября
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 12
|2 : 0
|2016/17
|14 января
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 26
|1 : 0
|2016/17
|15 октября
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 12
|1 : 1
|2011/12
|21 января
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|2 : 3
|2011/12
|27 августа
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|0 : 0
|2010/11
|19 марта
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|0 : 1
|2010/11
|26 сентября
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|1 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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