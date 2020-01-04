  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Норвич – Манчестер Юнайтед смотреть онлайн 27 июня 2020

Футбол | Англия. Кубок Футбольной Ассоциации 2019/20 | 1/4 финала
Начало 27 июня 2020г в 19:30 мск
Норвич Норвич

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Норвич и Манчестер Юнайтед, которое состоится 27 июня 2020 года в 19:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Футбольной Ассоциации 2019/20, 1/4 финала, оно проводится в стране Англия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1НидерландыврТим Крул
15ШвейцариязщТимм Клозе
4АнглиязщБен Годфри
12Северная ИрландиязщДжамаль Льюис
118'
2АнглиязщМаксимилиан Ааронс
7ГерманияпзЛукас Рупп
62'
23ШотландияпзКенни Маклин
27НорвегияпзАлександер Тетти
17АргентинапзЭмилиано Буэндия
90'
14АнглияпзТодд Кантвелл
90'
22ФинляндиянпТеэму Пукки
71'
11ГерманияпзОнель Эрнандес
62'
20ШвейцариянпЙосип Дрмич
71'
19ГерманияпзТом Трибулл
90'
25СловакияОндрей Дуда
90'
35ИрландиянпАдам Айда
118'
22АргентинаврСерхио Ромеро
3Кот-д039;ИвуарзщЭрик Бейи
96'
5АнглиязщГарри Магуайр
20ПортугалияпзДиогу Далот
63'
17Бразилияпз Фред
78'
39ШотландияпзСкотт Мактоминай
78'
14АнглияпзДжесси Лингард
63'
8ИспанияпзХуан Мата
63'
23АнглияпзЛюк Шоу
18ПортугалияпзБруну Фернандеш
25НигериянпОдион Игало
53АнглиязщБрендон Уильямс
63'
26АнглиянпМэйсон Гринвуд
63'
10АнглияМаркус Рашфорд
63'
31СербияпзНеманья Матич
78'
6ФранцияПоль Погба
78'
9ФранциянпАнтони Марсьяль
96'
Запасные
33Северная ИрландияврМайкл Макговерн
8Босния и ГерцеговинапзМарио Вранчич
10ГерманияпзМориц Ляйтнер
18ГерманияпзМарко Штайперман
15БразилияпзАндреас Перейра
24НидерландыТимоти Фосу-Менса
1ИспанияДавид де Хеа
Главные тренеры
ГерманияДаниэль Фарке
НорвегияУле-Гуннар Сульшер
История личных встреч
2019/20 11 января Англия - Премьер-лига Тур 22 Манчестер Юнайтед4 : 0Норвич Сити
2019/20 27 октября Англия - Премьер-лига Тур 10 Норвич Сити1 : 3Манчестер Юнайтед
2015/16 7 мая Англия - Премьер-лига Тур 37 Норвич Сити0 : 1Манчестер Юнайтед
2015/16 19 декабря Англия - Премьер-лига Тур 17 Манчестер Юнайтед1 : 2Норвич Сити
2013/14 26 апреля Англия - Премьер-лига Тур 36 Манчестер Юнайтед4 : 0Норвич Сити
2013/14 28 декабря Англия - Премьер-лига Тур 19 Норвич Сити0 : 1Манчестер Юнайтед
2013/14 29 октября Англия - Кубок лиги 1/8 финала Манчестер Юнайтед4 : 0Норвич Сити
2012/13 2 марта Англия - Премьер-лига Тур 28 Манчестер Юнайтед4 : 0Норвич Сити
2012/13 17 ноября Англия - Премьер-лига Тур 12 Норвич Сити1 : 0Манчестер Юнайтед
2011/12 26 февраля Англия - Премьер-лига Тур 26 Норвич Сити1 : 2Манчестер Юнайтед

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Норвич - Эвертон смотреть онлайн 24 июня 2020
    Норвич - Эвертон смотреть онлайн 24 июня 2020
    Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | 31-тур Начало 24 июня 2020г в 20:00 мск...
  • Манчестер Юнайтед - Шеффилд смотреть онлайн 24 июня 2020
    Манчестер Юнайтед - Шеффилд смотреть онлайн 24 июня 2020
    Футбол | Чемпионат Англии 2019/20 | 31-тур Начало 24 июня 2020г в 20:00 мск...
  • Транмер - Манчестер Юнайтед смотреть онлайн 26.01.2020
    Транмер - Манчестер Юнайтед смотреть онлайн 26.01.2020
    Футбол | Кубок Футбольной Ассоциации 2019/20 | 1/16 финала
    Смотреть онлайн прямую...
  • Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон смотреть онлайн 15.01.2020
    Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон смотреть онлайн 15.01.2020
    Футбол | Кубок Футбольной Ассоциации 2019/20 | 3-й раунд Переигровка
    Смотреть...
  • Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед смотреть онлайн 04.01.2020
    Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед смотреть онлайн 04.01.2020
    Футбол | Кубок Футбольной Ассоциации 2019/20 | 3-й раунд
    Смотреть онлайн прямую видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close