Норвич – Манчестер Юнайтед смотреть онлайн 27 июня 2020
Футбол | Англия. Кубок Футбольной Ассоциации 2019/20 | 1/4 финалаНачало 27 июня 2020г в 19:30 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Норвич и Манчестер Юнайтед, которое состоится 27 июня 2020 года в 19:30 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Футбольной Ассоциации 2019/20, 1/4 финала, оно проводится в стране Англия. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|1
|вр
|Тим Крул
|15
|зщ
|Тимм Клозе
|4
|зщ
|Бен Годфри
|12
|зщ
|Джамаль Льюис
118'
|2
|зщ
|Максимилиан Ааронс
|7
|пз
|Лукас Рупп
62'
|23
|пз
|Кенни Маклин
|27
|пз
|Александер Тетти
|17
|пз
|Эмилиано Буэндия
90'
|14
|пз
|Тодд Кантвелл
90'
|22
|нп
|Теэму Пукки
71'
|11
|пз
|Онель Эрнандес
62'
|20
|нп
|Йосип Дрмич
71'
|19
|пз
|Том Трибулл
90'
|25
|Ондрей Дуда
90'
|35
|нп
|Адам Айда
118'
|22
|вр
|Серхио Ромеро
|3
|зщ
|Эрик Бейи
96'
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|20
|пз
|Диогу Далот
63'
|17
|пз
|Фред
78'
|39
|пз
|Скотт Мактоминай
78'
|14
|пз
|Джесси Лингард
63'
|8
|пз
|Хуан Мата
63'
|23
|пз
|Люк Шоу
|18
|пз
|Бруну Фернандеш
|25
|нп
|Одион Игало
|53
|зщ
|Брендон Уильямс
63'
|26
|нп
|Мэйсон Гринвуд
63'
|10
|Маркус Рашфорд
63'
|31
|пз
|Неманья Матич
78'
|6
|Поль Погба
78'
|9
|нп
|Антони Марсьяль
96'
Запасные
|33
|вр
|Майкл Макговерн
|8
|пз
|Марио Вранчич
|10
|пз
|Мориц Ляйтнер
|18
|пз
|Марко Штайперман
|15
|пз
|Андреас Перейра
|24
|Тимоти Фосу-Менса
|1
|Давид де Хеа
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
|Уле-Гуннар Сульшер
История личных встреч
|2019/20
|11 января
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|4 : 0
|2019/20
|27 октября
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|1 : 3
|2015/16
|7 мая
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|0 : 1
|2015/16
|19 декабря
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|1 : 2
|2013/14
|26 апреля
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|4 : 0
|2013/14
|28 декабря
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|0 : 1
|2013/14
|29 октября
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|4 : 0
|2012/13
|2 марта
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|4 : 0
|2012/13
|17 ноября
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|1 : 0
|2011/12
|26 февраля
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|1 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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