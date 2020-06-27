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Атлетик – Мальорка смотреть онлайн 27 июня 2020

Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 32-й тур 
Начало 27 июня 2020г в 15:00 мск
АтлетикМальорка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Атлетик и Мальорка, которое состоится 27 июня 2020 года в 15:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании, Ла Лига 2019/20, 32-тур, оно проводится в стране Испания. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1 Испания вр Унай Симон  
17 Испания зщ Юри Берчиче  
4 Испания зщ Иньиго Мартинес  
5 Испания зщ Ерай Альварес  
21 Испания зщ Андер Капа  
14 Испания пз Дани Гарсия  
8 Испания пз Унай Лопес
84'
34 Испания пз Ойан Сансет
75'
22 Испания пз Рауль Гарсия
84'
10 Испания нп Икер Муньяин
62'
9 Испания нп Иньяки Уильямс
75'
11 Испания пз Иньиго Кордоба
62'
18 Испания зщ Оскар де Маркос
75'
25 Испания нп Асьер Вильялибре
75'
16 Испания пз Микель Весга
84'
23 Босния и Герцеговина нп Кенан Кодро
84'
1 Испания вр Маноло Рейна  
24 Словакия зщ Мартин Вальент
87'
20 Сербия зщ Александар Седлар  
21 Испания зщ Антонио Раильо  
14 Испания пз Дани Родригес  
12 Гана пз Иддрису Баба
46'
8 Испания пз Сальва Севилья  
26 Япония пз Такэфуса Кубо  
7 Испания пз Алехандро Посо  
11 Кот-д039;Ивуар нп Лаго Жуниор
58'
29 Колумбия нп Кучо Эрнандес
68'
22 Хорватия нп Анте Будимир
46'
17 Северная Македония нп Александар Трайковски
58'
9 Испания нп Абдон Пратс
68'
15 Испания зщ Фран Гамес
87'
Запасные
13 Испания вр Яго Эррерин  
24 Испания зщ Микель Баленсиага  
3 Испания зщ Унай Нуньес  
15 Испания зщ Иньиго Лекуэ  
19 Испания пз Ибай Гомес  
6 Испания пз Микель Сан-Хосе  
12 Испания пз Гаиска Ларрасабаль  
25 Испания вр Микель Парера  
27 Испания вр Хесус Руис  
5 Испания зщ Хиско Кампос  
2 Испания зщ Хуан Састре  
23 Испания пз Алейс Фебас  
41 Аргентина пз Лука Ромеро  
4 Испания пз Хосеп Сенье  
19 Аргентина нп Пабло Чаваррия  
Главные тренеры
Испания Гаиска Гаритано      
Испания Висенте Перис Морено      
История личных встреч
2019/20 13 сентября Испания - Примера Тур 4 Мальорка0 : 0Атлетик Б
2012/13 11 мая Испания - Примера Тур 35 Атлетик Б2 : 1Мальорка
2012/13 15 декабря Испания - Примера Тур 16 Мальорка0 : 1Атлетик Б
2011/12 15 апреля Испания - Примера Тур 34 Атлетик Б1 : 0Мальорка
2011/12 25 января Кубок Испании 1/4 финала Мальорка0 : 1Атлетик Б
2011/12 18 января Кубок Испании 1/4 финала Атлетик Б2 : 0Мальорка
2011/12 4 декабря Испания - Примера Тур 15 Мальорка1 : 1Атлетик Б
2010/11 14 февраля Испания - Примера Тур 23 Мальорка1 : 0Атлетик Б
2010/11 21 сентября Испания - Примера Тур 4 Атлетик Б3 : 0Мальорка
2009/10 2 мая Испания - Примера Тур 35 Атлетик Б1 : 3Мальорка

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