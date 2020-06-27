Атлетик – Мальорка смотреть онлайн 27 июня 2020
Футбол | Чемпионат Испании 2019/20 | 32-й турНачало 27 июня 2020г в 15:00 мск
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Многие футбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Атлетик и Мальорка, которое состоится 27 июня 2020 года в 15:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании, Ла Лига 2019/20, 32-тур, оно проводится в стране Испания. Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
|1
|вр
|Унай Симон
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|4
|зщ
|Иньиго Мартинес
|5
|зщ
|Ерай Альварес
|21
|зщ
|Андер Капа
|14
|пз
|Дани Гарсия
|8
|пз
|Унай Лопес
|
84'
|34
|пз
|Ойан Сансет
|
75'
|22
|пз
|Рауль Гарсия
|
84'
|10
|нп
|Икер Муньяин
|
62'
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|
75'
|11
|пз
|Иньиго Кордоба
|
62'
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
|
75'
|25
|нп
|Асьер Вильялибре
|
75'
|16
|пз
|Микель Весга
|
84'
|23
|нп
|Кенан Кодро
|
84'
|1
|вр
|Маноло Рейна
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|
87'
|20
|зщ
|Александар Седлар
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|14
|пз
|Дани Родригес
|12
|пз
|Иддрису Баба
|
46'
|8
|пз
|Сальва Севилья
|26
|пз
|Такэфуса Кубо
|7
|пз
|Алехандро Посо
|11
|нп
|Лаго Жуниор
|
58'
|29
|нп
|Кучо Эрнандес
|
68'
|22
|нп
|Анте Будимир
|
46'
|17
|нп
|Александар Трайковски
|
58'
|9
|нп
|Абдон Пратс
|
68'
|15
|зщ
|Фран Гамес
|
87'
Запасные
|13
|вр
|Яго Эррерин
|24
|зщ
|Микель Баленсиага
|3
|зщ
|Унай Нуньес
|15
|зщ
|Иньиго Лекуэ
|19
|пз
|Ибай Гомес
|6
|пз
|Микель Сан-Хосе
|12
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|25
|вр
|Микель Парера
|27
|вр
|Хесус Руис
|5
|зщ
|Хиско Кампос
|2
|зщ
|Хуан Састре
|23
|пз
|Алейс Фебас
|41
|пз
|Лука Ромеро
|4
|пз
|Хосеп Сенье
|19
|нп
|Пабло Чаваррия
Главные тренеры
|Гаиска Гаритано
|Висенте Перис Морено
История личных встреч
|2019/20
|13 сентября
|Испания - Примера
|Тур 4
|0 : 0
|2012/13
|11 мая
|Испания - Примера
|Тур 35
|2 : 1
|2012/13
|15 декабря
|Испания - Примера
|Тур 16
|0 : 1
|2011/12
|15 апреля
|Испания - Примера
|Тур 34
|1 : 0
|2011/12
|25 января
|Кубок Испании
|1/4 финала
|0 : 1
|2011/12
|18 января
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 0
|2011/12
|4 декабря
|Испания - Примера
|Тур 15
|1 : 1
|2010/11
|14 февраля
|Испания - Примера
|Тур 23
|1 : 0
|2010/11
|21 сентября
|Испания - Примера
|Тур 4
|3 : 0
|2009/10
|2 мая
|Испания - Примера
|Тур 35
|1 : 3
Отзывы и комментарии к матчу
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